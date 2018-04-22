搬花盆佔停車位，犯了什麼法？

阿華家中有兩輛車，無奈當初跟建商購買房子時，坪數在40坪以下的房屋僅配置一個停車位，而阿華居住的大樓又沒有多餘停車位出租，導致另一輛車必須停放在離住家三百公尺左右的私人停車場中。因為現有地下室停車位後方剛好連接逃生通道，平常幾乎沒人使用，某日阿華靈機一動，硬是把車輛的部分停到逃生通道上，另一台車則緊鄰著停放，車頭亦佔據了部分車道，兩台車的畫面像一條貪食蛇。

管委會發現後，先是在逃生通道擺放非固定式盆栽，並開會通過修改住戶規約，規定任何住戶的車輛停放均不得超越停車場車道，連續三次違反者必須繳交500元。然而阿華屢勸不聽，甚至還把非固定式盆栽擅自移除。

佔地為王，社區管委會管得到嗎

不管在城市或鄉下，都常可以看到某些人用盆栽、廢棄機車、三角錐，甚至是曬衣架佔據路邊位置，為的就是車輛回家後還有一個位子可以停。對於這種現象，似乎是另類的「圈地運動」概念。坦白說，這種行為相當不恰當，說穿了就是一種貪小便宜的作法，此外，用來佔據車位的東西通常都很醜，一點美感都沒有，完全破壞市容。最誇張的還看過使用直立型曬衣架，衣架上曬著私人內衣褲，頓時讓我心生猥褻感。

從法律層面來看，刑法有一條專門處罰此種圈地的行為，稱為竊佔罪，像是案例中的阿華就極有可能成立此犯罪，而這種案例其實也滿常見的，許多大樓都曾有類似的情況產生，連帶還會衍生出毀損等問題。

不過話說回來，若是本來就有額外租用一個停車位，只是租約到期沒續租，此時繼續停放自己的車輛，撇開民事上責任不談，刑事責任部分不太會成立竊佔罪。主因法院普遍認為竊佔必須是一開始就以非法佔有的狀態進行。從法院這樣的觀點，我們可以推演出租屋糾紛時房客不搬，普遍不會成立竊佔罪。當然如果已經「點交」出去，事實情境不同就會有成罪疑慮。總歸來看，佔著茅坑不拉屎的人，道德上有疑慮，但刑事處罰傾向不介入。

而案例中的阿華通常不甩規約，也不可能會繳罰款。此時管委會能怎麼辦呢？答案是不能怎麼辦，畢竟管委會沒有強制力，所以一旦要走訴訟途徑時，絕對是先走刑事的竊佔罪嚇死你，只能說，人不要得了便宜又賣乖。

事實上，竊佔這個問題在台灣似乎滿普遍的。大家知道最大的被害者是誰嗎？答案就是臺灣政府，當中又以觀光風景地區特別嚴重，像是日月潭船屋等地都有類似問題，結果就是破壞生態與水土保持。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

竊盜罪跟竊佔罪雖然普遍一個是對動產，一個是不動產。但放到現實社會中的脈絡來看，其實背後犯罪的成因是有些許差異的。

我舉一個例子，遊手好閒的人是有可能選擇偷東西，畢竟順手牽羊的行為，所付出勞力程度並不高，不過竊佔可不是這樣。當你多看幾個實務案例就會發現，竊佔是針對不動產，必然要付出比較多心力，也就是「作功」比較多。所以通常遊手好閒的人不太會犯竊佔罪，因為對他們來說太累了，偷東西快又簡單。

大家只要想像一下就知道差異。竊佔罪的事實情境通常是先濫墾開發蓋旅館，然後去招攬客戶來住，之後賺到錢就被檢舉，少說也要數個月吧，反觀偷東西的人只要貫徹「全家就是我家」的概念，走進去再出來，前後不到五分鐘就到手了。

最後講個題外話，清明祭祖時水果放著人先離開，有人拿走水果算是偷東西？或因為已經脫離持有之物了所以不成立偷竊罪呢？

關於這個問題，不是唸法律的家人給了一個我覺得完全無法反駁答案。他們說這沒有什麼好討論的，這百分之百是偷東西的行為——因為我家祖先正在吃誒！你破壞了祖先的持有及支配狀態，不是嗎？

延伸閱讀

本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航