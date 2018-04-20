「反年改」遊行之前幫6.5萬警消「加薪」，受惠的不只警察跟消防員

（中央社）

內政部長葉俊榮今（20）日表示，推動修正《警察人員人事條例》，「警正四階」以下基層警消人員最高年功俸額從現行500，提升到525，調整後資深基層警消每月所得增加1,370元，約6.5萬人受惠。

根據內政部資料，預估政府每年因此約需增加薪俸、公（健）保及退撫基金提撥等經費支出新台幣7億元。內政部今天已將修改《警察人員人事條例》規定的警察人員俸表送到行政院，未來將會銜考試院送立法院審議。

葉俊榮中午在警政署長陳家欽、消防署長陳文龍的陪同下召開記者會，宣布推動調高警正四階以下基層警消人員最高年功俸額從現行500，提升一級至525。

葉俊榮表示，基層警消工作性質特殊，常身處高度危險的工作環境，不應該與一般公務人員「強硬穿同樣衣服」，因此希望藉由提高薪資俸額上限，反映基層警消人員辛勞。

他說，目前基層警察約占80%，警正四階以下基層警消約6萬5,000多人，要陞遷到僅有4,000個的警正三階巡官、分隊長等職務，非常不易，所以提高基層警消年功俸，以俸級陞遷代替職務陞遷，透過實質所得增加，可適度彌補現行基層警消陞遷不易的困境，以及精準面對年金改革過程對警消的影響。

葉俊榮指出，預估全國約5萬2,000位基層警察及1萬2,000名基層消防員，以及1,000多名海巡人員，合計6萬5,000名基層警消、海巡人員受惠。

媒體詢問，選前調高年功俸，容易引發聯想，葉俊榮說，對的事情應該做，這個構想研議一段時間。

根據內政部資料，這次修正《警察人員人事條例》，預估政府每年因此約需增加薪俸、公（健）保及退撫基金提撥等經費支出7億元；另第一年增加舊制退休金及優惠存款利息（不含由退撫基金負擔的新制退休金及公教人員保險負擔之養老給付部分）經費約需1,340萬元，第二年起每年約需1,800萬元，相關經費將由各級政府逐年編列預算支應。

根據行政院內政部發布新聞稿，葉俊榮表示，上任近兩年來，曾多次深入基層，訪視全台超過50個派出所及消防分隊，傾聽第一線警消人員心聲，實地瞭解他們工作情況，深刻感受到基層警消工作性質特殊，工作範圍廣泛，平時肩負治安、交通、救災、緊急救護及各類為民服務工作，時常身處惡劣、高度危險，生命交關的工作環境中，24小時不分晝夜輪替執勤，與軍人同屬高工時的職業類別，非常辛勞。

葉俊榮說，合計近10年因公傷亡的警察有8,244人、消防人員有1,502人，凸顯警消工作危險程度之高，有別於一般公務人員。如遇大型災難發生、民眾陳抗集會遊行或舉辦大型活動等，更需要立即機動派員處理，超時服勤情況日益嚴重。因此，希望能藉由提高薪資俸額上限，適度反映基層警消人員辛勞。

葉俊榮強調，保障國人安全向來是內政部的首要工作，除了要感謝警消弟兄無時無刻辛勞的付出，也要為他們爭取應有的權益，這次提出調整基層警消俸額，是經過事前充分的規劃準備、評估及多方的溝通。

內政部表示，今日已將《警察人員人事條例》修正草案函報行政院審查，後續也將持續積極與行政院、考試院等院際間各相關部會協調、溝通，並尋求立法委員及社會大眾的支持，期盼在不久的將來，能帶給基層警消同仁更多、更實質的保障，讓警消弟兄能無後顧之憂的守護我們家園安全。

《自由時報》報導，公務人員的薪資每年可晉升一級，每晉升一級平均可加薪近千元。根據《公務人員俸給法》，本俸指的是「各職等人員依法應領取之基本給與」，年功俸則是「指各職等高於本俸最高俸級之給與」。《中國時報》曾解釋，一般公務人員薪資就是「本俸」加「專業加給」，但當本俸級數到頂，又無法升等時，則改領年功俸，每年薪水仍續跳級。

《聯合報》報導，但有資深員警嘲諷，年功俸提高後，每個月多1,370元，對即將退休的資深員警影響並不大，因為可能領不到幾年，但年金被砍到見骨，才是對資深警員最大的損失，他認為是選舉要到了，才提高年功俸博取6萬基層警察的選票。

資深員警也指出，上次公務員加薪3%，但退撫基金的提撥額度又提高，加薪的額度都不及自己自掏腰包提撥的錢，唯有提高警察的本俸，才是真正對基層警察好。

不過，另一名資深巡佐則指出，多年前，年功俸才450元，新北市副市長侯友宜擔任警政署長年代，才提高為500元，當時基層員警的士氣便大增。

《ETtoday》報導，此外，由退休公教總會、退休消防總會、退休警察總會發起的「4/23、24警消不服從」，訴求力擋7月1日年改新制退休俸實施，將在23日開始向立法院、監察院、行政院、考試院、內政部、教育部、總統府等陳情請願、遞交陳情書，還會夜宿立法院。

這次增加年功俸是否為了安撫警消？內政部知情人士指出，此次福利釋出是葉俊榮規劃許久的計畫，案子已經送行政院，否認是為了下周的警消動員。

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核稿編輯：羊正鈺