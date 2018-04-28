五種「練習正念」的常見障礙，實踐這四個步驟擺脫困擾

文：趙安安

練習正念的五種常見障礙

拜手機、網路等科技所賜，我們幾乎全天候皆可以與他人連結，但在這個過程中，我們常常會忘了連結自己。

童裝品牌「麗嬰房」創辦人林泰生曾與公司高階主管一起上正念課程，上課時，正念老師引導大家集中注意力，逐一感覺從腳底到頭等身體各部位，結果引導到肚臍時，超過一半的人都打呼睡著了，其中包括林泰生。

有人抱怨自己有睡眠問題、工作太累，但經由老師引導，他們才驚覺原來自己欠缺「專注」，而正念正是要學習專注在擁有的每一刻。你可能會發現保持專注並非易事，是什麼讓我們分心了？

一、想要的念頭

第一個障礙，是我們常常遇到「想要（wanting）」的念頭，像是：「我肚子餓了，待會上完課要吃什麼好？」、「我看安安老師今天穿了一件白色的衣服，我也想買一件。」、「我今天工作表現不太好，明天要怎麼做才能更好？」因此，在進行正念練習時，會發現自己有好多想要的念頭在裡面，而這些想要的念頭會阻礙你在此時此地此刻，專注在呼吸或身體上。

二、不想要的念頭

第二種障礙是遇到「不想要（unwanting）」的念頭。對討厭的事，我們通常會出現不想要的念頭。像在正念練習時，有些人腰疼，有些人腿麻，開始坐立難安，覺得不舒服，當出現對這個東西感覺討厭不舒服時，就會出現「我不想要！」、「想躲開它或消滅它！」的心態，這些不想要的念頭會阻礙我們專注在正念練習中。

三、昏沉的念頭

第三種障礙也常常出現，就是昏沉（sleepiness）的念頭。在做正念練習時覺得身體疲倦，整個人進入昏昏欲睡的狀態中。有些同學會說，聽了正念練習的引導詞覺得很舒緩放鬆，聽到後面就睡著了。

正念，是我們要保持清醒的覺察。如果真的很想睡覺，可以在做完這些練習後再好好睡，相信你會睡得很好。但在正念練習的全程還是需要保持清醒。

所以，如果你發現自己做到一半就睡著，那麼鼓勵你換個姿勢，例如可能平常都躺著做，那麼就試著坐起來，讓自己保持清醒。如果坐著也很容易睡著，甚至可以站著練習。

四、煩躁不安的念頭

第四種障礙就是煩躁不安（restlessness）的念頭。在過去的練習經驗中，有同學反應一開始做的時候好難平靜，容易躁動、坐不住，沒辦法進入狀態。這種現象很正常，很多人都會碰到，因為平常外界的刺激太多了，新奇的刺激會吸引我們的注意力，心思就被牽引到那個刺激上。如果我們無法細微的覺察身體的感受，就會覺得專注在自己的內在好無聊，因為沒有刺激，心思就散亂了，所以造成躁動的狀態。心思散亂時，觀察一下心現在在哪？當你能夠察覺心在哪個地方，就溫柔、慈悲的將散亂的心再次拉回呼吸和身體。通過持續不斷的練習，訓練感官變得敏銳，同時保持心思穩定。

五、懷疑的念頭

第五種障礙是常出現懷疑（doubt）的念頭。很多人可能坐在這裡練習正念，心裡在想：怎麼別人都有放鬆專注的感覺，我都沒有？怎麼別人都可以感受到身體細微的感覺，我都沒有？所以就會懷疑自己是否能做到。如果你在正念練習時出現自我懷疑的狀態，試著去接受發生和沒有發生的一切，無需評斷那是好是壞，信任生命帶給你的體驗。

其實大家會發現，這五種障礙不只發生在正念練習，也可能出現在生活中。生活被很多「想要」困住，想要某個東西得不到，覺得失落，欲望沒有被滿足；或有很多「不想要、不喜歡」，一些讓你恐懼的事物，你不想跟它在一起，但它好像總是過來，推開它又來。

此外，你是否常在現實生活中昏昏沉沉，沒辦法感知每個當下？我常看到朋友聚會時，雖然同桌而坐卻都在玩手機，每個人都在自己的虛擬世界，沒有出來跟當下的現實真正連接，跟大家的情感真正連接，其實這也是一種靈魂和心靈的昏沉。

可能你平日也會出現煩躁不安的狀態，每天急急忙忙的趕東趕西，靜不下來，永遠在想下一步要怎麼做，無法用正念的態度生活，覺得太慢了。最後一種障礙也常常聽到，特別是在心理諮詢室裡。諮詢者說：「為什麼這問題會發生在我身上？」不知道怎麼走下去，覺得被困住，對自己的能力和人生產生懷疑，怨懟自己為什麼生在這樣的環境，認為自己沒有辦法克服現在的困難。

四步驟擺脫五種障礙的困擾

我整理出四個步驟，可以一步一步照著步驟去實踐，讓自己有效面對這些在正念練習中可能出現的五種障礙。

第一步是「陪伴它」。當你在做本週正念練習「身體掃描」時，如果發現掃描的那個部位好像沒有什麼特別感覺，或是有些不舒服，都沒有關係。

身體是你最好的朋友，它從出生一直跟著你到現在，你可以陪伴它、關懷它、接納它所有的狀態，就像在陪伴你所愛的人：它可能會向你抱怨一些它不太舒服的事，即使它沒什麼話要告訴你，但只要你關注它，它可能就已經感覺到很安心了。

第二步是「體驗它」。我們平常一直在關注外界的刺激，所以沒有時間、精力跟身體溝通，這個時候就是好好看看它的機會。當我們好好看它時會發現，原來它有些緊、有些損傷，這個部位需要更多關懷和照顧，當你專注的觀察，才能看到它真實的狀態。

「情緒」的英文是emotion，意思是energy in motion，流動的能量。這意味著情緒需要自然的流動，我們壓抑情緒時就是阻礙能量的流動。當能量的流動受阻，身體就會緊張。例如身體某些部位會疼痛，你的能量可能就堵在那個部位了。所以在做身體掃描時，也許你會察覺到某些部位的感受，在這個身體感受裡深入探索一下，可能會出現情緒的感覺。你可以嘗試去經驗那種情緒的感覺，不要壓抑它，透過你的意願經驗它、接納它，讓能量流動起來。

第三步是「照顧它」。做身體掃描時若感覺到身體有部位不舒服，我也要恭喜你，因為你以前可能忽略這個部位原來積累了好多壓力在裡面，所以當你開始專注於身體時，這個積壓的東西就顯示出來了。

要給予自己的身體更多關懷，特別去照顧它，這是一個很好的機會去聆聽身體的訊息。胃不舒服的要特別注意飲食習慣，吃飯定時適量；膝蓋痛的要特別保養關節，補充高鈣食物，運動要用護膝等。

當身體告訴你它的狀態，要好好去疼愛它。現代人大多是在做健康檢查時才發現身體出毛病，但如果我們可以每天給自己身體掃描，在身體只有小小毛病時就察覺，我們一定會更健康，因為你懂得保養它、疼惜它、照顧它。

第四步是「改變它」。正念是在接納自己的前提下做出改變。例如有些人可能練習一下子就睡著，然後自責沒有把練習做完。沒有關係，要接受自己的確累了，需要休息的狀態，但同時也想一想，怎樣才能把正念練習完整做完。

也許可以試著在覺察到自己有一點昏沉時，就立刻轉換覺察的部位。例如，注意力放在腳上時，覺得好像快睡著了，這時候就把注意力從腳上抽離，轉換到別的部位去，讓自己的覺察是流動的，就不容易進入昏沉的狀況。

或者改變一下環境，在練習過程中很想睡覺，那麼練習地點就不要選在房間的床上，而是坐在椅子上、坐在客廳裡，等做完練習後再回房間睡覺。所以，先接納自己，但同時在接納的基礎上想辦法改變自己。

接納是非常重要的基礎，包含接納自己、他人與世界，接納就是讓你可以安住在當下的狀態，當你有了這個基礎，才有足夠的力氣和能量去改變，這個改變才會扎實穩固。

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書籍介紹

本文摘錄自《過勞腦：讓大腦一例一休、情緒排毒的8週正念計畫》，時報出版

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作者：趙安安

別讓大腦做功德，拒絕過勞腦，從現在開始！

不知如何與人相處，經常和伴侶吵架，和朋友決裂？

工作壓力大，很想發洩，最後把無名火發在無辜的人身上？

那是因為你的大腦太累了，卻不知道怎麼休息！

「正念」能幫你什麼？

分辨「想法」和「事實」的差異，改善負面情緒。

不強迫自己樂觀，接受自己每個悲傷難過、憤怒的時刻。

不在一開始就先評判，保持平等心。

運用「身體掃描」，找出身體病痛的真正訊息。

面對壓力時仍能理性決策，提高專注力

改善與家人、伴侶、朋友的緊繃關係，甚至改變性格。

最完整詳盡的八週正念課程，

跟著安安老師親自錄製的引導音檔、影片，

靜心學習，用每週作業重整內心，發現你的轉變吧！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航