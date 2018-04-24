把自己當成世上最重要的人，是社會發展的動力

我喜歡和年輕朋友對談，因為我常在他們的臉上看見台灣的未來。3到4月間我曾與在荷蘭任職或就學的台灣菁英有過幾場座談，和他們見面時我往往劈頭就問：「誰是世上最重要的人？父母、子女、另一半、佛祖、媽姐、耶穌、老子、孔子、康德、邊沁、蔡英文、川普、習近平、或是你生命中的某位貴人等？」

我這一問常問得大家面面相覷，縱使是30歲以下的年輕人對說出：「是我自己！」這句話，似乎也充滿疑惑，這讓我感受到台灣在民主化、法治化的過程中，自我認知的嚴重不足。

西方社會500年來無論是思想或行動上，在掙脫宗教和帝王的桎梏後，所有的理性文明和文化演進，全都建立在這個以自我為主體的基礎上；幾百年來以己身為本的思潮，讓許多原本平凡普通的人因努力開發和實現自我，而活出各式各樣頂天立地的精彩人生，同時也為人類的社會生活開拓出從未有過的文明。

這種以個人為主體的自由主義，不但沒有帶來一盤散沙似的破碎社會，反而興起如地球村般的文明盛況；如今每一個生活在民主法治國家的人，因可以自由地、放心地實現自我、追求所愛，使得像國家、宗教、留學、選舉、境外投資或生活方式等與個人切身之事，都變成不同人生階段的可能選項。

不順從「天意」的主觀選擇，就是我們和禽獸不同的地方

人類之所以異於离獸，在於對周遭事物能加以理性分析思考後做出判斷，並得依主觀意思自由選擇，而不只是順從環境、天意、上意或單純的成本效益方析。我們雖有動物般的生理需求：餓了會想吃、渴了會想喝、有危險就會閃避，同時也有求偶繁殖的慾求；但這當中有人不食嗟來食，有人面對危險時可能故意不閃躲，而選擇捨生取義，無論男女也到處可以看到坐懷不亂的柳下惠。

這些真正悟通自由之道、身上散發著人性光輝的人，因心有定見而獨立自主，因培養出管控私慾的能力，或因不拘泥於各種外在評價而自由。

獲得這種自由的人，常會以「己所不欲，勿施於人」的同理心，去看待天生萬物並尊重他人；一個懂得尊重別人自由的人，對侵犯或攫取該屬於別人權益的行為會深具戒心，會自我警惕地在人我間設下適當的分寸。這種由內心油然而生、尊重天生萬物、謹守人我分寸的認知，就是我文章內經常提到的善念。

人有了善念就生出願與萬物分享或共享地球的心胸，就不會以才智欺人、以謊言惑眾、以狼性與人競爭。因此，民主法治社會裡雖人人各自獨立、各享自由；可是社會整體而言，仍會在無形的軌道上運行地井然有序，人與人間必要的競爭也有人性的溫潤。

photo credit: REUTERS/Ints Kalnins/達志影像

理論上，每一個獨立的人對事物理性分析的結果應不致相同，各人依主觀的善念設下的人我分寸也理應有差別；但西方的民主法治經過幾百年來的實證顯示：在一個特定的社會裡，因公序良俗和教育文化的熏陶，加上人類共通的天性，社會的運作會產生出一個道德或公義的無形軌道，這無形軌道就是該社會立法的上位概念，政府依此概念制定具體的法令規章。

而這無形概念和明文法制交織成為該社會的行為規範，同時這套行為規範是個有機體，會隨著時間和集體認知的演化加以修正，藉以反應出社會多數人對群我關係的最新界線；故人人雖享有高度的自由，可是若以社會整體觀之，並不會呈現出雜亂無章似的一盤散沙。

台灣轉型為民主法治國家的歷史尚淺，現行法制大都是讀書人抄襲歐美法制而來，不是依台灣社會原生的無形軌道而制定；故形式上雖有現代民主法治的架構，可是內涵上卻仍沿襲著原有濃厚的父權思維。社會中曾握有領導權或已退休的世代為鞏固己身利益，仍緊守著華人士大夫的思想，無視來自歐美以自我為本體的法制；因此我們的社會還傳承著說一套、做一套的陋規，法制內涵與外顯行為常格格不入，違法現象不但到處可見，公開替違法行為護航的言論也十分泛濫，令人產生困惑。

與西方社會相比，我們社會中無形的道德公義和明文法制交織成一體的有機規範，似尚未能成形。

開發和實現自我，才是社會進步的動力

台灣社會缺乏有效或有機規範的過度期間，人我關係間常見到的衝突有：父母對子女選讀專業系所或學校的過度干預，父母想主導子女對就業的選擇，甚至有父母會支配子女投票的行為；男女間的交往似仍未能充份地互相尊重，會偷看對方的手機，或過度期盼對方依己意行事等行為而不自知。

至於公共事務的衝突則因父權觀念而對政府有過度的期待，許多人以為政府能替人民解決所有的公共議題，例如：政府應主導產業發展政策、應填補各類退休基金的不足數，應出面和資方交涉以提高工資等；此外，許多保守團體強烈杯葛同性婚的行為，也和自由主義的信念嚴重背離。

民主法治和專制獨裁的差別在於自律或他律，民主法治的社會秩序是經由公民自省後，發自內心、主動表現出來的現象，是無形概念和有形法制交織成有機的自律規範；而獨裁政體則是依威權者的價值觀和野心來制定社會規範，這對其餘的人而言，並非經由自我和群我關係設定的規範，是他律。所以在威權社會生活的人，因失去思想自由而難產生自我認同；而失去思想和言論自由的人，其實和關在動物園裡的動物沒有差別。

Photo Credit:AP/達志影像

試想人與動物不同之處在於理性思維，而身為人卻不能依自律而活，人生價值不免少了許多光彩。所幸台灣社會已掙脫威權的階段，台灣人應好好珍惜這華人歷史上從未出現過的機會，勇敢地開發和實現自我，活出頂天立地的精彩人生；我想當我們都能體認「自己是世上最重要的人」時，台灣就能成功轉型為真正的現代國家。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航