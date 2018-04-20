震南鋼鐵廠環評遭判「違法」，高雄市卻在3小時內「無條件通過」

高雄市「新園農場」震南工廠開發計畫環評重審，高雄市環保局昨（19）日召開環境影響評估審查大會，決議通過環評。但環團提出兩點爭議，認為震南工廠沒有到可能受污染的地區召開說明會，加上環評委員對於污水處理技術的「可行性」也沒有詳加審查，無法接受，將再提起訴願。

（中央社）震南公司進駐高雄市路竹區台糖「新園農場」的土地上，生產鐵線、螺絲、鐵釘⋯⋯等鋼鐵製品，由於生產過程需要經過「酸洗」，可能污染鄰近農業區和二仁溪下游養殖區，2014年環評通過後，居民與環團提起訴訟，2017年8月，高雄高等行政法院判決撤銷環評。經市府上訴後，今年2月27日，最高行政法院維持原判，環評撤銷定讞，高雄市政府環評委員會必須「重為審查」。

高雄市環保局昨天舉行環評大會審議震南公司提出的開發「環境影響說明書」（環說書），地球公民基金會、路竹新園農場促進會和環境法律人協會及環境權保障基金會等多個團體，到環保局門前表達對於高市府程序瑕疵不滿，拒絕程序違法和反對酸洗廠。

高雄市環保局：最高法院只要求「重新審查」，酸洗污染已加裝兩套防制設備

高雄市環保局表示，震南公司2月收到撤銷環評的判決書後，已向市府申報自行停工，並依據法院判決理由於今年3月26日重新檢送環說書，環保局昨天召開環評委員會重為審查。

在審查會議中，各委員分別就先前法院所關切的廢污水重複回收可行性、廢水中污染物處理技術可行性、鹽酸廢氣對環境影響、開發案對環境衝擊風險程度等爭議點審查，並請開發單位逐一說明。

高雄市環保局表示，會議中也開放民眾旁聽發言，過程理性平和。討論過程中，針對居民特別關注的廢水及廢氣問題，委員認為震南廢水已加裝RO逆滲透處理設備，並採廢水「零排放」，全數回收再利用，已不會對二仁溪水質產生影響，應該不致於影響養殖及農戶用水權益。

另外，酸洗產生的鹽酸廢氣加裝兩套防制設備，處理效率可達96%，且相關內容開發單位已提供充足資訊，經專業判斷開發案對環境已無重大影響之虞，決議通過環境影響評估審查。

高雄市環保局長蔡孟裕表示，環評審查過程中絕對尊重在地居民及環保團體的意見，並給予適度的參與表達及旁聽的機會。在相關資訊正確充分前提下，尊重環境影響評估委員會最終做成決定，後續將持續監督控管開發單位做好營運管理，並依環說書所載的內容切實執行。

地球公民基金會等獲悉後發表聯合聲明稿，表示今天環評大會竟然只用不到三小時，就認定本案已不須再進行審查、對環境無重大影響，直接無條件通過環評，如此環評會議品質令人無法苟同，完全無法接受這樣的環評。

針對這次環評，環團和新園自救會提出兩點爭議：

震南工廠沒有先到受影響的地區舉辦說明會，有程序瑕疵 震南工廠提出的污水處理技術「可行性」有疑慮，但環評會議並沒有重視

環團要求到下游受影響區域舉辦說明會

《環境資訊中心》報導，環境權保障基金會律師郭鴻儀指出，受震南工廠影響的區域，已經擴大到二仁溪下游湖內、茄萣區，應該補辦公開說明會，讓當地民眾了解震南開發案，但高雄市政府卻跳過這個程序，直接進入環評大會審查。

環評大會時，環評委員也認為這部分有程序瑕疵，但大會主席、環保局長蔡孟裕卻堅持，法院判決只撤銷本案結論，沒有撤銷「整個環評」，所以根據判決內容不須另召開說明會，直接由環評委員重審即可。

環團：沒有討論污水處理方法的「可行性」，又重蹈覆徹

《環評法》第8條規定，如果開發案「對環境有重大影響之虞」，應繼續進行「第二階段環評」，在揭示環說書後，舉辦說明會。

《焦點事件》報導，2014年第一次環評時，震南公司就表示，對於酸洗的廢水，可以經處理後「90%再利用」。當時環團就質疑，環評委員沒有考慮「90%再利用」的可能性，就認為不須判斷「對環境有無重大影響」，也直接認為不需要進入第二階段環評。

上訴後，行政法院和之後的高等法院都認為，震南工廠對於廢水處理的成效、可行性，缺乏客觀科學證明，因此撤銷環評結論。

而這次環評重審時，震南更進一步把「90%再利用」改成「100%全回收」。地球公民基金會主任蔡卉荀認為，19日環評時，對於「100%全回收」的可行性，仍然缺乏討論。比如，震南工廠提的是成本極高的污水處理方法，震南在經濟規模上是否可行？這樣的方法會產生大量的污泥，要如何處理？這樣的方法是否能去除重金屬？這些在環評中，都沒有仔細地檢視。

蔡卉荀認為，這次環評委員犯了跟上次環評一樣的錯誤，之前是看到「90%再利用」，就不再判斷是否「對環境有重大影響之虞」，現在看到「100%全回收」，也就不再判斷；他認為，應該要讓震南案進入「二階環評」，做仔細的檢視和討論，否則仍然可能跟2014年的第一次環評一樣違法。

《環境資訊中心》報導，新園農場自救會成立三年多，在地居民強調，他們不反對震南設廠，但要求震南拿掉酸洗製程，擔心一旦震南設廠污染外流，下游300公頃特定農業區、1200公頃湖內養殖漁業都會造成衝擊。當地居民楊先生說，「我們百姓最卑微要求是拿掉酸洗，我們也不想要抗爭。震南本廠就有酸洗製程，不需要拿到新園農場來。」

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核稿編輯：羊正鈺