【插畫】Make 夾娃娃機 Great Again

小學課本的逆襲

曾經有一個故事，說如果某個地方有一間客人很多的披薩店，猶太人會在隔壁開一間法國料理，另一個法國人會再開一間咖啡店，再一間酒吧，再一間商場，把整個區域的商機給帶起來；換做是中國人，會在那裏開十間披薩店。

台灣人常有一窩蜂的消費習慣，從之前的黃金比例茶飲、韓式炸雞，到最近街頭巷尾都能看到的夾娃娃機和風行辦公室的髒髒包，風潮一起，好像自己的Instagram上面沒有一張合照，就說不過去。

一旦群眾開始消費，類似的店面也會一間接著一間的開，但開店可不只是買東西，投入店租、裝潢、人事成本之後，商品退了燒，店主可不是能說撤就撤的，許多滿心想當順風車的人往往就這樣成為沙灘上的一道浪。就拿當年紅極一時的葡式蛋塔來看，當時的百家爭鳴排隊搶購，今天又剩下幾家？當時加盟的人，又都去了哪裡？

台灣在發展商業的時候，也應該抱持著多方發展的精神，不能只盲目的跟風，想想台灣膠彩畫大師郭雪湖筆下最繁華的大稻埕，鐘錶行、乾貨店、布市、珠寶舖相爭出頭，就是這樣的多樣性，才能帶來長久的經濟榮光。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航