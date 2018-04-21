【藝遊時光】親愛的放心出櫃吧，公投前請開放心胸放眼世界

編按：延續上週的春季調情系列，我們這次把哥哥請出來，示範如何用一分鐘「交朋友」：旭仔（張國榮飾）要蘇麗珍（張曼玉飾）看著他的錶一分鐘說：「因為妳我會記住這一分鐘。」

「從現在開始我們就是一分鐘的朋友，這是事實，你改變不了，因為已經過去了。」

——王家衛導演，《阿飛正傳》（1990）

電影裡的張國榮可以跟張曼玉調情，也可以跟梁朝偉相愛（春光乍洩），希望愛人與被愛的都能堂堂正正，不再需要被公投公審，月底即將上映一部可愛的YA片，歡迎敞開心胸回憶初戀，不論異同一起出櫃吧！

藝遊靠北邊

名稱｜《海之樂章》莊賢智個展

時間｜2018／04／26（四）－ 05／07（一）

地點｜國立中正紀念堂三樓4展廳（台北市中正區中山南路21號）

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攝影藝術創作者莊賢智，目前為中國文化大學資訊傳播系專任助理教授，及國立台北大學兼任助理教授。其作品風格從寫實人文、抽象造型到空靈飄逸的心境海景，多年來以「海」為主軸，創作一系列抽象意象與紀實人文的當代攝影作品。「海之樂章」攝影個展作品均在台灣各地海邊取景拍攝的影像，透過此次展覽可一窺其對海洋的深厚情感與豐厚的人文關懷精神，展現人與海的多元風情，值得觀者細細品味！

名稱｜這個小島 this island | 鄒曉葦油花展與小冊發表

時間｜2018／04／23（一）－ 05／12（六）

地點｜光景 Scene Homeware（台北市民生東路三段130巷18弄11號）

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我們總是很在乎別人怎麼看這個小島，那為什麼不能用自己的眼光看。雖然一直覺得台灣最美的風景就是風景，但有時發呆的人很漂亮，可能他們腦中還有夢，還在回憶，還在想像，也許暫時忘記了肩負的煩悶與生活。日期是我拍下他們的那天。在台灣的時候常常會想要飛出去，但一旦飛出去了，又會很想家。今年我又要飛出去了，但我還是會回來。

名稱｜T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 東京攝影節－台灣巡迴展

時間｜2018／04／13（五）－ 04／29（日）

地點｜居藝廊 G.Gallery（台北市農安街227巷3弄3號B1F）

谷居 Gu Ju（台北市迪化街一段14巷38號）

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東京國際攝影節T3 Photo Festival秉持著都市繁榮的必要條件「3T」 : 才能(Talent)、技術(Technology)、寬容性(Tolerance)，並將此融入於攝影創作中以探討文化保存、人道主義、國境邊界以及多元性別等相關議題⋯⋯此展覽曾舉辦於東京上野公園、東京藝術大學及其周遭，使觀賞民眾得以用更多元的感官體會作品的奧妙。今年T3 Photo Festival將來台灣巡迴展演，希望能由多元的展出來彌補現代社會逐漸失去的「寬容性」，讓民眾透過前所未見的視角，建立新的價值，並增進彼此更多交流的可能。

藝遊在中間

名稱｜和好如一 Begin with Reconciliation 陳家蔚Ｘ梁惠敏

時間｜2018／04／29（日）19：00－20：00

地點｜佔空間Artqpie（台中市台中市西區中美街135號）

備註｜此活動需入場費

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兩個女生，以身對話，以舞動、形體、行為藝術構作的親密小品。身體是盛載記憶的房間，房間內面面鏡子反照看見看不見的各種自我。我們需要幾多愛才能抹去種種傷痕和恐懼？觸不可及的情感，放手才能抱住的影子，一同閉上眼睛，傾聽一呼一吸，把無數的鏡子合而為一。不分內外，沒有如初，只有當下，當下我們親密如常，和好如一。

名稱｜大師對談－阿比查邦Ｘ蔡明亮《從電影到劇場》

時間｜2018／04／27（五）19：30－21：30

地點｜臺中國家歌劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

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活躍於國際各大影展的重量級導演阿比查邦．韋拉斯塔古與蔡明亮，一位著迷於描寫原始與叢林，一位擅長挖掘城市中孤寂。兩人以獨特且緩慢的電影語彙，捕捉生命中細膩的情感，轉化鏡頭前一幕幕的詩意畫面。阿比查邦．韋拉斯塔古放映劇場《熱室》與蔡明亮《玄奘》，從電影跨足劇場，皆於海內外獲得廣大迴響。兩位導演難得同台，將分享如何於劇場中延伸電影的創作美學。

藝遊南霸天

名稱｜地下室的夢想家四重奏

時間｜2018／04／29（日）19：30－21：00

地點｜Seety新城視（台南市中西區民族路三段190號B1）

備註｜此活動需入場費

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象徵着陰暗、潮溼與孤獨的地下室，卻往往是城市裡孕育藝術最合適的淨土。 從1920到2018，從紐約到台北，從藍調到爵士⋯⋯地下室的夢想家是由台北最著名的爵士吉他手，兼地下室爵士酒吧”Sappho”負責人之一的李世均、鼓手林德潤、貝斯手劉育嘉，以及薩克斯風劉騰文所組成的爵士樂團。這四位已經在台北各處地下室練習，以及表演無數個夜晚的樂手們，將帶來許多自己的原創作品，以及各類風格迥異的致敬曲目，到這充滿陽光的南部巡演。他們相信，縱然地下室看不見陽光，仍然是做夢的好地方 ; 而夢，會在每個角落被聽到。

名稱｜洛夫詩中的抒情傳統與禪

時間｜2018／04／29（日）10：00－12：30

地點｜高雄文學館（高雄市民生二路39號）

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【洛夫詩中的抒情傳統與禪】世人總是只看見詩魔洛夫幾個面向：存在主義、超現實、詩魔或戰爭詩人。事實上，洛夫的古典抒情與離散情懷，才是他最深沉的部分。須文蔚老師的演講，將以洛夫詩中的古典文學主題、抒情性與禪機，探討他深刻哲思與文字魔力的秘密武器。

藝遊向東面

名稱｜世界閱讀日系列之一：從食物閱讀部落＋部落餐桌

時間｜2018／04／28（日）16：00－17：30

地點｜都蘭小洋房書店 X 洋流藝術（臺東市台東縣東河鄉都蘭村都蘭225-26號）

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透過都蘭部落資深導覽專員張泝汀老師，帶大家從食物閱讀部落：從部落美食出發， 以食物編織出都蘭部落的在地文化內涵，關於採集文化 、關於飲食美感，在在反映出與天地人共生共存的部落價值觀 。



