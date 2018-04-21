南北韓峰會與川金會前釋善意？金正恩宣布北韓中止核武測試轉向拚經濟

4月27日南北韓兩邊領袖就要舉行高峰會、5月底或6月初北韓領導人金正恩與美國總統川普也將舉行史上首次會面之際，北韓政府宣布不再做核武測試，走向非核化道路，並決定「全力建造社會主義經濟，提升人民生活水平」，某種程度呼應了國際會談的關鍵議題——「朝鮮半島無核化」。

（中央社）北韓官方媒體今（19）日報導，領導人金正恩宣布平壤將不再進行核試或試射洲際彈道飛彈，並會關閉原子武器測試場。外媒披露，金正恩在核武取得進展後，下一步完全聚焦改善經濟。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，北韓執政的勞動黨昨天召開中央委員會第7屆第3次全體會議，通過關於關閉位於北韓咸鏡北道吉州郡的豊溪里核子試驗場的決議，並宣布從4月21日起全面停止核子試驗與試射洲際彈道飛彈（ICBM）行為。

法新社報導，金正恩宣布的內容是美國長年追求的目標，也將被視為朝鮮半島快速進展外交旋律裡關鍵一大步。金正恩下週將與南韓總統文在寅於兩韓非軍事區舉行峰會，隨後還要與美國總統川普進行破天荒的兩國元首接觸。

據北韓官方中央通信社（KCNA）報導，金正恩在會議裡說：「核武器實戰化事業已完全得以驗證，在此情況下，我們不必再進行任何核子試驗及試射中遠程、洲際彈道飛彈。北部的核子試驗場已完成自身任務。」

北韓在金正恩執政期間，武器計畫在技術上取得急速進展，也讓北韓不斷遭聯合國安理會、美國、歐洲聯盟、南韓及其他國家祭出嚴厲制裁。北韓去年進行第6度核試，也是到目前威力最強的一次，此外還試射了能打中美國本土的飛彈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一個北韓的消息來源指出，金正恩終於決定要為國家開啟新篇章，親自走向非核化的道路，現在將完全只會聚焦在經濟成長，改善北韓經濟，因為他已了解最佳之路是與其他國家關係正常化，最終得到國際社會承認，現在是歷史性的最佳時機。

美國、南韓：樂觀，日本：這樣還不夠

對此消息，川普在推特上表示，這對北韓與全世界都是「非常好的消息、大進展」，他期待與金正恩的峰會。

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月20日

《風傳媒》報導，南韓總統文在寅在19日就「預告」：北韓正在向國際社會展現完全放棄核武的「徹底無核化意志」，釋放出積極對話訊息。各方應透過兩韓、朝美領導人峰會，讓朝鮮半島結束65年之久的停戰狀態，發表終戰宣言，進而簽訂和平協定。

（中央社）路透社報導，南韓總統發言人尹永燦（Yoon Young-chan）在聲明中說：「這也將有助創造十分正面的環境，促成即將到來的南北韓高峰會及北韓和美國高峰會的成功。」

不過日本對北韓宣布放棄核武測試態度較為保留，《新頭殼》報導，日本防衛大臣小野寺五典，對日本來說，北韓沒有說要放棄中短程的彈道飛彈，也沒有說要放棄核武，這樣的宣布是不夠的。國際社會要求的是，以完全、可驗證且不可逆的方式，放棄所有的大規模毀滅性武器，及所有的彈道飛彈發展計畫，因此現在不是國際社會減緩對北韓壓力的時機，而是要持續施加最大限度壓力，要求北韓放棄核武及彈道飛彈的態度沒有改變。

（中央社）北韓飛彈計畫發展與核試相關大事記：

--1970年代末：北韓開始製造蘇聯「飛毛腿B型」飛彈，射程300公里，1984年試射。

--1987-1992年：開始研發各類飛彈，包括「飛毛腿C型」射程500公里；「蘆洞1號」射程1300公里；「大浦洞1號」射程2500公里；「舞水端1號」射程3000公里；「大浦洞2號」射程6700公里。

--2006年10月9日：北韓進行第1次地下核子測試。

--2009年5月25日：北韓進行第2次地下核子測試，威力是第1次的數倍。

--2013年2月12日：第3次地下核試爆。

--2016年1月6日：第4次地下核試爆，並說是氫彈，但大多數專家都質疑這種說法。

--2016年3月9日：金正恩宣稱北韓成功將熱核彈頭微型化。

--2016年4月23日：試射潛艇發射彈道飛彈（SLBM）。

--2016年8月3日：發射彈道飛彈，首次直接落入日本經濟海域。

--2016年9月9日：第5次核試。

--2017年2月12日：美國總統川普就任後，北韓首次飛彈試射，接著在這一年內試射飛彈16次。

--2017年9月3日：北韓試爆氫彈，歷來第6次核試，也是威力最強大的一次。

--2017年11月29日：北韓宣布成功測試射能擊中美國全境的洲際彈道飛彈（ICBM）。

—2018年4月20日：金正恩宣布，核武器實戰化事業已完全得以驗證，在此情況下，北韓不必再進行任何核試及試射中遠程、洲際彈道導彈，決定關閉北部核試場。

根據《華盛頓郵報》2017年報導所引述《 The Bulletin of the Atomic Scientists' Nuclear Notebook》資料，其中以俄羅斯為最（7,000）、美國（6,800）緊追在後，其餘國家包含法國、中國、英國、巴基斯坦、印度、以色列與北韓手中所持有的核彈頭數量即便加總起來（1,125），都看不到美俄兩國的車尾燈。



自從1972年《核武禁擴條約》簽訂之後，包括印度、巴基斯坦、以色列3個未簽署該條約之國家也陸續展開自己的核子武器計劃。北韓雖曾於1985年正式同意《核武禁擴條約》，然而在2003年宣布正式退出協議內容。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜