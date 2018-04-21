23歲就入選百大DJ前三名，瑞典電音傳奇人物Avicii驟逝

曾多次入選全球百大DJ前三名，電子舞曲EDM知名的DJ艾維奇（Avicii）被證實已經在阿曼的首都馬斯開特（Muscat）過世，得年28歲。他的經紀人指出：「我們深感悲傷地宣布，已失去柏格林（Tim Bergling），即為人所知的艾維奇。」Avicii死因目前不明，他的家人目前處於悲痛狀態，希望外界尊重隱私，暫別打擾他們，未來將不會有進一步聲明。

Avicii是誰？

艾維奇（Avicii），本名提姆·柏格林（Tim Bergling，1989年9月8日出生於瑞典，他的藝名「Avicii」來自佛教的Avīci，在佛教的觀念中地獄有18層，而Avīci意指為「地獄中的最低階層」，永世不得超生，後來為了區隔，名字最後又加了一個i。

他曾在2008年得到電音天王Tiesto提拔，成為全球最大夜店Privilege Ibiza的每週駐場DJ，那年他19歲，隨著參加各種巡迴演出和比賽，他的知名度快速累積，根據《衛報》報導，他被譽為是第一個讓美國主流音樂聽眾愛上EDM的DJ，並大幅提升了DJ和各大俱樂部合作的酬勞，Avicii也和許多知名的DJ和樂手、樂團合作，包括Coldplay、Imagine Dragon、瑪丹娜等。

2013年，Avicii啟動《X You》計劃 ，與瑞典的電信集團愛立信Ericsson合作，邀請所有人一起製作世界上第一首「全民參與製作」的音樂作品，計劃讓人們網路把自己製作的貝斯、效果、旋律、韻律和人聲透過網路傳給Avicii，Avicii選用了這些參與者的聲音並在最後製作成計畫同名歌曲，在2013年2月26日發布。

《中國時報》報導，艾維奇曾在2012、2013年獲得DJMAG百大DJ第三名，2013年也被選為全美音樂獎最受歡迎的電子舞曲一人，其作品《Wake me up》在YouTube創下高達14億的點閱率、《Waiting for love》也在21個國家的熱門音樂排行榜打入前10名，2011年《Levels》在德國、義大利、荷蘭和英國等11個國家進入排行榜前10名，且為匈牙利、挪威和瑞典的年度冠軍歌曲，更獲得葛萊美音樂獎最佳舞曲提名。

《自由時報》報導，Avicii 也曾於2012年4月來台北巡迴演出，開場演出就已經嗨翻全場樂迷，國內知手歌手王力宏，也曾在2014年與Avicii 合作單曲《忘我》，全曲中文歌詞演唱。

去年，紀錄片和音樂短片的瑞典導演Levan Tsikurishvili也正式發布他從2013年就開始跟隨Avicii所拍攝的紀錄片《Avicii: True Stories》，片中除了講述他的發跡和成功外，也拍出了他成名後的壓力，深受疾病和焦慮所苦的真實生活。

壓力太大身體亮紅燈？逐漸退居幕後

根據《Hype beast》報導，Avicii 於 2016 年時曾因身體問題暫時引退樂壇，並在去年曾在個人的Instagram宣布即將回歸，讓不少粉絲十分期待興奮，《中國時報》報導，Avicii也因為忙碌的演出行程，加上吸菸、酗酒等問題，身體亮起紅燈，2014年被迫切除膽囊和闌尾，後來經紀公司又宣布因健康因素，無限期停止活動，他會趁著養病期間做新的創作，之後雖然復出不過1年多時間，又在2016年3月再次宣布暫退歌壇，

根據《ETtoday》報導，當時他曾寫下一封給歌迷的告別信，感謝一直以來支持他的粉絲們，以及身邊的團隊，並說，

我的路上充滿了許多成功，但也並非沒有遇過任何挫敗，在成長的同時，我一直是音樂製作人，但在我慢慢了解自我後，我發現我的人生，還有很多想做的事情尚未完成，我對於其他方面也有很大的熱情，但卻沒有時間去追求。

當年寫下退隱信的前兩個禮拜，Avicii曾和團隊一起飛往美國，學習用新的角度，去觀察這個世界，這也讓他驚覺，自己應該做些改變，對於能夠擁有的一切，他保持感謝心態，「但除了音樂製作人，我放棄太多可以當個平凡人的機會。」那段時間他也在Instagram上分享自己在大自然中露營放鬆、享受美景和生活的照片。

Don't forget to chill ? Avicii（@avicii）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 6 日 上午 10:18 張貼

儘管當年決定隱退，Avicii仍強調不會就此放棄音樂，還是會繼續透過音樂和粉絲交流：「事情永遠不會被說死，我可能會再回來的，但不是現在。」Avicii也持續進錄音室工作，並在2017年帶著同名的新專輯《AVĪCI》再次回到電音歌壇，然而如今卻傳出噩耗。

在傳出過世前數日，Avicii的單曲才剛被告示牌音樂獎（Billboard music award）提名為最佳電子專輯，據《KKBOX》報導，Avicii逝世消息傳出後，不僅有同為DJ的Zedd、Calvin Harris等人，曾共同合作的Aloe Blacc、瑪丹娜等諸多各界音樂名人，紛紛於社群網路悼念致敬。

So Sad....... So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. ? Gone too Soon. pic.twitter.com/l7FDKCu6K4 — Madonna (@Madonna) 2018年4月20日

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核稿編輯：楊之瑜