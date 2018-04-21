美2017人權報告：中俄敘緬等8國情況嚴重、3國有亮點、台灣剝削移工

（中央社）美國國務院今（21）日發布2017人權報告，代理國務卿蘇利文（John Sullivan）在記者會上，點名中國、敘利亞、緬甸、北韓、俄羅斯、伊朗等國對人權嚴重侵害。

美國國務院今天公布2017年度人權與勞工狀況報告。這份報告記錄近200個國家與地區的人權與勞工權利狀況。報告引言指出，2017年美國國家安全戰略提到腐敗與軟弱治理威脅到全球穩定與美國利益，部分國家甚至無法確保安全並滿足人民的基本需求，部分國家政府甚至不願作為。

蘇利文今天召開記者會公布表示，促進人權與每個人與生俱來的尊嚴，是這屆政府外交政策核心，在全球推進和平、穩定與繁榮，也有助於加強美國國家安全。

他並公開點名敘利亞、緬甸、北韓、中國、伊朗、土耳其、委內瑞拉與俄羅斯8國嚴重侵害人權，應當受到譴責。報告也指出中國、俄羅斯、伊朗、北韓天天侵犯境內人士人權，是造成不穩定的力量。

中國被特別點名：持續散播威權體制最糟的一面

在談及中國時，蘇利文指出，

中國持續散播威權體制最糟糕的一面，包括限制社運人士、公民社會、言論自由，並任意使用監控手段。中國欠缺獨立司法，打壓獨立律師、加強對訊息的控制，破壞法治。

他也特別提到對中國當局限制維吾爾族穆斯林，以及西藏人的宗教、語言和文化身分認同，並限制天主教徒實踐信仰的關切。

人權報告針對中國的部分，還包括香港、澳門與西藏。報告指出，中國最重要的人權議題包括未經過正當程序，任意或非法剝奪生命；被失蹤、非法軟禁、黑獄等法外行為；異議人士與上訪者的各項自由遭到限制。

此外，網路嚴格審查與控制、鎮壓參與人權宣揚的組織與個人，以及公共利益與少數民族議題、勞工權利嚴格受限，以及對西藏與新疆維吾爾族的言論、宗教、集會結社自由管制遠高於其他地區等，都備受人權報告關注。

在中國政府內部，報告也指出，中國當局透過法院系統起訴濫權、腐敗官員，但許多個案發現中共是先透過不透明的內部黨紀調查與懲處，顯示中共仍主宰司法系統，控制法官任命，並在某些情況下，直接決定法院裁決。

《立場新聞》報導，報告的中國（含西藏、香港和澳門）部分厚達100多頁，詳細記錄了過去一年中，中國共產黨治下的中國當局對基本人權的全面壓制，包括數起由政府或其代理人操控的肆意「人命、非法殺人」事件；非法拘禁、強迫失蹤事件；人權捍衛者、少數族裔遭受的殘酷、非人道待遇和懲罰。報告還指出，中國政府仍然沒有對在1989年天安門民主運動中喪生、失蹤、被押的人提供全面、可信的報告。

《法國國際廣播電台》報導，中國近年對人權的侵犯一直受到非政府組織的指控，除了對人權活動者大肆打壓，對律師也進行了大規模鎮壓，前年發動的709大規模抓捕律師行動就是最典型的一例，被抓的王全璋律師至今已一千餘日，下落不明，他的妻子李文足到處奔走呼號，尋求社會援助，但當局一直設法阻撓。

另外維權律師余文生也因為在1月17日提出「關於修憲的公民建議」，建議國家主席差額選舉產生、刪去憲法序言、取消軍委主席、軍委會，以及憲法設立專章規定政黨管理制度等訴求而於兩日後被警方抓捕，據維權網消息，徐州檢察院以《煽動顛覆國家政權罪》和《妨礙公務罪》正式逮捕余文生。

流亡美國的中國維權律師滕彪則表示，中國的人權狀況繼續惡化，但特別值得警惕的是中國利用高科技監控國民，損害人身權利，包括人臉識別系統，包括DNA採集、聲紋識別系統，包括各種各樣的大數據，在全國範圍內有數以億計的攝像頭等等，中共正在利用高科技來加強集權統治，在這方面應該引起全世界的警惕。

香港政府反駁：外國不應干預香港內部事務

《明報新聞網》報導，香港保安局長李家超表示，非常不認同有關報告，檢控遊行人士只因其行為違犯香港法例，完全不考慮政治理念及背景，檢控個案包括支持和反對政府人士，直指如果將每次檢控均形容為「政治檢控」，對執法部門和司法制度等都不公道。香港政府則也不滿表示，

香港回歸以來一直嚴格按照《基本法》規定實行高度自治、港人治港，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實，另外回歸之前，關於保障人權的國際公約仍然生效，香港亦有保障人權的機構。

台灣部分勞工人權是重點

（中央社）美國國務院今天公布年度人權報告，該報告談及台灣時，指出台灣尊重言論自由，獨立媒體活躍，但也表達對台灣外籍勞工人權的關切。

美國國務院今天公布2017年年度人權報告。在對台部分共有7大項。報導指出，在總統蔡英文2016年當選，成為台灣第一位女性總統。台灣女性參政比例高，約38%議員為女性。柬埔寨出生的林麗蟬在2016年國會選舉中出線，成為台灣歷史上第一位新住民立法委員，此外立法院還有6名原住民立委席次。

報告指出，台灣尊重言論自由，獨立媒體活躍，充分表達各類意見。但媒體所有權集中對新聞自由的影響。部分學者與媒體人士也指稱，因為政治考量與在中國當地有投資的企業，會發布對中國有利的新聞，顯示自我審查仍在繼續。報告也指出，有媒體工作者反應，面臨管理層要求配合廣告主撰寫新聞報導的壓力。批評者指出，以報導為名進行置入性行銷，會削弱新聞報導的客觀性，限制記者自由，破壞媒體公信力。

在勞工權益保障部分，報告指出，台灣法律規定勞工組建和參加獨立工會、罷工與集體談判的權利。但台灣工會的密度僅5.8%，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的16%平均值，公司員工人數少於30人的中小企業員工只能透過職業公會或工會爭取權利。

台灣法律雖然禁止一切形式的強制勞動，也制定處罰細則，但因為法院多半判決輕罪或罰款，不足發揮有效威懾作用。報告指出，這類強制勞動常發生在家政服務、農漁業、製造業與建築業等行業，外勞最容易遭到剝削。

在勞動歧視方面，報告指出，台灣勞動法規禁止一切形式歧視，但人權團體指出，由於勞工擔心遭到雇主報復，許多就業歧視案件並未通報，也有部分報告指出，殘疾人士與愛滋病帶原者仍容易遭到就業歧視。

此外，女性在職場的升職比率較男性低，管理層人數少，平均薪資也僅只有男性的83%。勞動部在2016年3月發布的一項報告也顯示，約3.5%女性在職場上曾遭受性騷擾，但8成案件並未通報。

約60萬人口的外籍勞工仍容易遭到剝削，儘管制定相關法規，但非政府組織指稱，外勞因為擔心雇主會終止契約並被驅逐出境，往往不願通報雇主的虐待行為。為此，勞動部設立「直接聘僱聯合服務中心網站」（DHSC），讓外勞得以繞過仲介直接和僱主聯繫，但網站使用不易。

在記者會當中，蘇利文並非只報憂不報喜，他也同時提及三個國家在2017年當中有明顯的改變。

首先提到的是烏茲別克共和國，由於該國政府的「2017與2021行動戰略」中，有著明顯涉及改善人權的計畫，同時並在2017年當中釋放了8名政治犯，其中包括遭到囚禁17年的記者Muhammad Bekzhanov。

第二個則是賴比瑞亞，美國國務院認為該國近期總統大選是70年多來政權和平轉移的重要里程碑。

第三個被提及的國家則是墨西哥，該國通過失蹤法，對造成強迫失蹤者將處以重刑，同時還要建立全國協尋失蹤者體系。

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核稿編輯：楊之瑜