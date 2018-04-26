連我出了車禍他都「已讀不回」，我可以訴請離婚嗎？

「律師，我發給訊息給對方，他一直都是已讀不回。連我出了車禍，人被送到醫院，用LINE通知對方，也完全沒有回應。這樣我可以訴請法院裁判離婚嗎？」

能否訴請裁判離婚，要看《民法》第1052條

我們在之前的文章中曾提到，若要是依民法規定向法院請求判准兩造離婚的話，就必須先檢討一下，您的主張是否有符合《民法》第1052條第1項規定所列舉的離婚事由。

一般來說，在實際案例操作情形上，《民法》第1052條第1項常用的離婚事由，不外是第2款「與配偶以外之人合意性交」（即一般人理解的通姦）、第3款「夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待」、第5款「夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中」及第10款「因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定」等。

假設沒有上面條文規定的情形，還可以再來檢討一下，有沒有同條第2項所謂的「前項以外之重大事由」存在。

法院對於已讀不回的看法

很顯然的，我們今天討論的情形，是一方主張對方看完訊息後，全然沒有回應。這時是否可以用「已讀不回」做為理由，訴請法院裁判離婚呢？

關於此點，新竹地方法院表明見解表示：

「兩造分居後，原告尚主動與被告聯繫，然被告除原告車禍時前去探望一次外，即未再關心原告之景況，對原告所傳訊息亦甚少回應，顯已無維持夫妻感情之意欲。兩造分居多時，未能溝通，已喪失互信、互愛及互諒之婚姻基礎，夫妻情愛喪失殆盡，嚴重妨害家庭生活之幸福美滿，此情此景衡以任何人處於同一地位時，皆難期待仍能繼續維繫婚姻及家庭生活之和諧，兩造婚姻確生嚴重之破綻而顯無回復之可能，而兩造就此婚姻破綻事由，均具有可歸責性，其中被告對婚姻破裂應負之歸責原因大於原告，揆諸前揭說明，原告依民法第1052條第2項規定訴請與被告離婚，尚屬有據。」（新竹地院106年度婚字第68號民事判決）

簡單來說，當對方對於他方所傳訊息均已讀不回時，如果自己本身沒有其他可規歸責情形，法院就會依此認定他方應該已經沒有維持這段感情的意願了。因此，即便沒有《民法》第1052條第1項各款所列事由，當雙方相處出現了訊息已讀不回的狀況時，法院也會依《民法》第1052條第2項認定兩造的婚姻已有嚴重的破綻，而顯無回復的可能，進而准許一方請求裁判離婚。

無回應的警訊

科技的快速進展，讓人與人之間的溝通，形式愈來愈多元。而使用通訊軟體的同時，我們是否也幾乎遺忘了，面對面交流時的直接與溫暖呢？

縱然，以法律的視角，能夠認可「已讀不回」是主張兩造婚姻有重大破綻的事由之一。但當對方出現開始出現已讀不回的情形時，是否也代表雙方的溝通已經出現了問題，而該好好面對、處理？祝福大家能及早發現相處的警訊，溝通無障礙。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航