蔡英文總統出訪史瓦濟蘭回來了，接下來她打算怎麼進行非洲外交？

（中央社）總統蔡英文今天結束非洲友邦訪問返抵國門，她表示，已交辦國安會，務必在最短時間內提出「非洲計畫」，整合外館、技術團與當地政府力量，齊一腳步，更深入布局非洲。

蔡總統這次出訪友邦史瓦濟蘭，以「同心永固」為主軸，希望「兩國同心、邦誼永固」。總統在下午搭機返台，包括桃園市長鄭文燦、國家安全局長彭勝竹與外國使節都前往接機。

總統在桃園國際機場發表談話表示，這次「同心永固」之旅已順利告一段落，出發前曾經告訴大家，台灣就是要走出去，因為每一吋的國際空間就是這樣拚出來的。走出去，不只是見證台灣與友邦的堅定情誼，也要去慰勞所有投身在萬里之外的外交最前線與台灣人看不到的地方，全力打拚的台灣人。

總統說，這次出訪代表台灣人民對史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）長期支持台灣在國際上參與，表達最深謝意，也一起見證簽署聯合公報，相信未來兩國的經濟合作協定，將有具體的進展。

她也談到，這次出訪的另外重要成果之一，是透過媒體朋友的報導，讓國人看到海外台灣人的努力，她很高興在非洲與在地的台商坐下來，一起討論全球布局的機會與挑戰，她也感謝所有在外交前線上辛苦的醫療團與技術團，他們努力所累積的友誼，是台灣走向國際最重要的基礎，「我會永遠記住這些海外同仁在簡報成果與挑戰時，所看出來的自信眼神」。

總統表示，已請外交部、衛福部等相關單位的研議，檢視所有海外技術團、醫療團的需求與待遇，讓他們所燃燒的熱情，應該獲得政府更高的鼓勵與支持；同時也交辦國安會（國家安全會議），務必在最短的時間內提出「非洲計畫」，把相關部會、外館、技術團、台商，與當地政府力量整合起來，齊一腳步，更深入布局非洲。

總統也感謝出訪時間，留守的政府團隊，包括國軍盡忠職守，讓國家政務順利如常。

經營非洲友邦，台灣有自己的做法

《中央廣播電台》報導，台灣在非洲有史瓦濟蘭、布吉納法索2個友邦，蔡英文總統此行只直飛訪問史瓦濟蘭，是由於參與史瓦濟蘭「雙慶」活動的時間已確定，行程安排受到一些限制，所以決定簡化並縮短這次出訪，將來還是有機會訪問非洲其他友邦，只要安排適當時間，雙方要互動交流不是問題。

由於中國大陸積極布局非洲，媒體詢問蔡英文是否壓縮到台灣的外交空間，蔡英文則回應，台灣有自己經營非洲的方式與做法，強調的是緊密合作，協助友邦人才累積產業基礎，

「我們經營非洲的方式有我們自己的做法，我們希望透過人才的培育、產業基礎的逐步累積，來強化邦交國在產業、人才上面的基礎，讓他們的經濟發展可以持續往前走。」

蔡英文表示，台灣的做法或許沒有那麼多的硬體內容，但卻可為邦交國的在地年輕人創造更多工作機會；由於踏實外交強調互利互惠，也希望邦交國能協助台灣，讓他們的國家做為台灣經營布局非洲的起點和據點，這將是種互惠雙贏的做法。

《自由時報》報導，蔡英文也宣布兩項和教育和農業相關計劃，「扎根教育計畫」將提供一百個獎學金名額，幫助優秀清寒學生，在史國技術學院完成三年學程，另外「溫室計畫」，選定四偏鄉區域，為當地婦女提供一系列育苗產銷系列，讓婦女成為經濟培力、農業推廣種子。

另外也將強化經貿面向，包括對史國開放牛肉、蔗糖、松木，以及在莫三比克捕獲的海產，都可以進口到台灣，當然進口要件是符合檢疫規定，同時雙方也同意簽署ECA（經濟合作協定）提供關稅優惠。

鼓勵台商布局全球，不要錯過非洲

《聯合新聞網》報導，總統蔡英文這次出訪史瓦濟蘭的過程中，與非洲在地的台商一起討論全球布局的機會與挑戰，她以美中貿易對峙情況為例，表示政府一直推動台灣貿易與生產基地多元化發展，鼓勵台商布局全球，而布局全球絕對不能錯過非洲。

蔡英文表示，全球經貿環境一直在改變，

「最近我們看到美中貿易對峙的狀況，所以，我們一直推動台灣貿易與生產基地的多元化發展，在產業雙向投資與合作過程，不只企業可以強化本身競爭力，也能與世界各國建立更緊密關係，所以鼓勵台商布局全球，而布局全球絕對不能錯過非洲。」

蔡英文也提到，非洲基礎設施還有很大進步空間，民生用品也有廣大需求，這些是台灣企業擅長項目，這樣具有高度成長潛力的市場，值得台灣企業用心經營，台灣企業確實應來非洲看看，政府會強化官方與非官方駐外單位的能量，繼續支持台商開拓非洲市場，台灣在非洲雖然邦交國有限，但透過非官方組織還是大有可為。

《ETtoday》報導，蔡英文強調，不會接受用金錢換外交，不過史國在體制上跟台灣有些不同，但發展有一些相當可觀，希望跟史國可以進一步發展雙邊關係，並打算透過非洲友邦來擴展與非洲的關係。

《風傳媒》報導，蔡英文目前已請外交部、衛福部研議，檢視所有海外技術團、醫療團的需求與待遇，讓他們獲得政府的大力支持，同時交辦國安會提出「非洲計畫」，將整合相關部會、外館、技術團、台商，深入布局非洲。

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核稿編輯：楊之瑜