違章工廠即報即拆，是蔡政府的政治責任

作者：吳其融（地球公民基金會山林國土組專員）

政府在2010年通過工廠管理輔導法修法，將違章工廠的「輔導」由經濟部中部辦公室主管，如果經濟部貫徹嚴加取締，「凍結」不斷增加的農地違章工廠，並且輔導2008年3月14日以前既有的「低污染」違章工廠，給予「暫時合法」的臨時登記身份，再輔導進駐工業區，就不會導致現今的失控狀態。

2014年之後，地球公民基金會走訪密集「生長」出違章工廠的農村，深感農地違規行為「凍結」是假，「就地合法」是真，而且違規行為還在加速，透過調查和揭露，在聯合友團和戰友的一系列監督、倡議後，在台中區域計畫的審議中，爭取到台中市政府「落實新增建違章工廠拆除」的方案，單是2017年台中市就拆除140多間；另外，我們在與行政院就頂番婆平價產業園區的角力中，因為農委會的勇於任事，促成了「農業及農地資源盤查結果查詢圖台」，以及「五二零新增違章即報即拆方案」。

彰化縣政府裝睡，不處理違章工廠！

蔡英文總統未就任之前，先到鹿港頂番婆一帶的水五金違章工廠聚落，甚至到違規情節重大的「帝寶車燈」參訪，在此之後，農地蓋工廠迅速增加，該區農地價格立即飆漲，可謂點石成金的經典案例，這是蔡政府無可推卸的責任。

對此，行政院首次就違章工廠，組成跨部會以及跨地方政府的平台，農委會基於保護農地的立場，一肩扛起地提出拆除預算與盤查違章工廠的專案工作，值得肯定。

目前盤查的結果是，五二零後的新增違章工廠共17間。目前的拆除進度是：12月4日，高雄市府拆除路竹區一間，12月13日台南市拆除後壁區一間。

這是止血的第一步，然而，全台怎麼可能才新增17間違章工廠？而誇張的是，面對中央政府的大動作，許多的縣市至今卻仍然沒有動靜，特別是彰化縣政府持續裝睡！

鹿港違章工廠（圖中紅色為農地上的違章工廠）| 農委會圖台資訊

紅通通，違章工廠第一次完整現形

農業及農地資源盤查結果查詢圖台，是中央政府第一次完整地盤查全台農地使用現況以及違規總量，但其實，內政部手上早有資料，經濟部從產業統計也有相關資料，財政部稅籍資料，也可以推估違章工廠數量，這與農委會盤點13萬筆資料最為接近。

但是，為何各部會手邊都有資料，但要等到2017年，才由農委會出面整合資訊，讓國人終於知道違規行為所佔用的農地面積有多麼嚴重？這是明顯的瀆職。

而地方政府更是怠惰。台灣的違章工廠佔用了1萬3,859公頃的農地，筆數更高達13萬4,574筆，彰化縣是全台違章工廠佔地面積最大，高達2,348公頃，但是彰化縣政府也是最為消極配合甚至反對中央法令的地方政府。

依據《輔導未登記工廠合法經營方案》，輔導措施開頭第一項便提及要「掌握未登記工廠資訊」，但縣市政府多半汲汲營營於協助有政商實力的違章工廠就地合法，但對於掌握違章工廠資訊，就一直裝死，持續用「歷史共業」的理由推託。

不論國民黨或民進黨執政，一直把台灣視為發展型國家，其思維就是以工業發展為導向，甚至默許違法成為發展的重要利基，以致相關公部門，放任所有違規行為，這是問題的源頭。

彰化鹿港違章工廠空拍 | 蔡嘉陽攝

違章工廠有解嗎？

日本在1971年頒布《農村地域工業等導入促進法》（簡稱農工法），極其相似地，台灣在1972年推出《小康計畫》，這計畫看似陌生，但裡面有一個大家不陌生的名詞，叫做「客廳即工廠」，台灣大幅度地抄襲了日本的農工法，但日本對於導入的產業有明確的規範，台灣卻是全無章法的接受所有工廠。

日本配合這套法令，同時提出農、山、漁村振興交付金的財務規劃，使一級產業有發展的財務基礎；反觀台灣，卻只種下農、山、漁村在空間及產業上持續凋敝，越多違章工廠的鄉村社區，經濟發展卻越好的荒謬結果，放任國土空間的亂象肆意縱橫。

我們初步比對了日本、德國、荷蘭以及多國的產業發展模式，發現所有國家正在耗費心力利用國土的規劃，重新配置產業空間，促成農地農用、農村發展以及各產業的有機發展。這些國家的經驗可供學習，但關鍵在於政治決心，因為太多的政策需要跨部會合作，需要時間去貫徹才會有成效。

另一方面，政府必需導入更多的公民參與。筆者曾經在內政部區域計畫委員會的大會上，首度發言關切違章工廠，當時，第一案是審查全國區域計畫變更案，第二案則是審查特定地區的特農區轉一般農業區。結果，在我在第二案被趕出去、禁止發言，只能眼睜看著彰化縣魏明谷縣長帶著各局處首長，進入會場和委員討論。

2018年3月，行政院推動平價產業園區，非常罕見地找民間團體討論，但我們卻在現場直接拿出頂番婆不斷興建的違章工廠照片，更難得地，是張景森政委當下回應也一起當舉報人，但是自此之後，行政院便未再與民間團體討論。

違法者不能得利！台灣長久「貪便宜」的發展過程中，造成了農業與工業、工業內部的不正義，如果要讓事情對勁，落實國土計畫功能分區的第一步，需要政府、社會以及業界正視矛盾、共同省視，更期望民間社會共同推動改變，讓孕育生命的島嶼，得以有富饒的土壤哺育我們，而這條戰線必然漫長。

延伸閱讀

本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航