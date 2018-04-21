我身上沒有宮殿，沒有白兔，沒有海洋，也沒有肉桂樹。我叫月球，陪伴在地球身邊已經45億年。

在太陽系剛剛誕生不久、四周仍然充滿碎石的時代，宇宙塵埃形成一個環繞太陽轉動的扁平圓盤，各大行星從中逐漸成形。我是一顆與現在的火星兄弟差不多尺寸的行星。沒錯，火星、地球和一眾行星都是我的兄弟姊妹，我本來並非衛星。我原本的名字，叫做忒伊亞（Theia）。

45億年前的一個星期一早上，我照常上班，與其他行星和小行星一起穿越繁忙的街道。路上行人非常多，一不留神就會發生危險。那天前一晚上，我剛好趕起一個計劃書，睡得不太夠。

悲劇就是由此而起的。當我睜開眼睛時，已經來不及閃避了。我與地球面對面撞個正著，碰撞產生的極端高溫把我倆雙雙熔化。我們的核心融合在一起，成為了今天地球的巨大核心。其他被拋到繞地軌道的碎片，逐漸變成環狀，最後結合成現在的我——月球。

不知道大家有沒有比較過太陽系內的行星和衛星。如果我們去看看他們的尺寸比較，就會發現我是異常常地巨大的。當然，太陽系的行星只有八個，統計學上來說還不能夠下定論。然而，如果你再細心看看我的表面，就會發現曾經熔化的證據。由於沒有大氣侵蝕，我的表面現在仍保持著幾十億年前的模樣。

我雖然與地球一樣都是固態構造，我的內部卻沒有地球的熔岩地熳，我的固態核心裡鐵含量也較少，整體密度亦較低。這些都是因為我與地球曾短暫融合在一起，交換了彼此的物質，較重的元素如鐵就會比較傾向沉於較重的地球之中。

沒有像地球一般的流體鐵核心，我也就沒法產生磁場。我的質量也只有地球的81分之1，無法留住大氣，所以我的表面基本上是真空的。從地球遠道而來的人類朋友們都要穿上厚重的衣服（他們好像稱為太空衣），這使作為主人家的我感到不好意思呢！

Photo Credit: NASA , Public Domain Apollo 16指揮官John W Young在月球漫步情形。

本來，我的自轉速度比繞地球公轉快多了。經過千萬年的時間，地球的引力效應（地球上的科學家稱次為潮汐力，可是我身上明明沒有海洋）使我的自轉漸漸變慢，最後與公轉一樣。因此，從地球上看我永遠只會看到我的正面。相反，在我的角度來看地球，地球永遠在天空中的同一個位置。

我影響著地球的潮汐，穩定地球自轉軸的傾角，好像間接幫助地球孕育出多姿多采的生命呢！幾十億年以來，我目睹各種形式的生命繁衍倡盛，然後又一一滅絕。太陽系形成初時，周圍都是巨型碎石，一不小心落在地球上的話，必定生靈塗炭。相對巨型的我幫忙擋下了不少碎石，為地球上的生命演化提供了時間。不過，間中也有一些碎片成功避開我的攔截而落在地球上，例如6,500萬年前那一塊巨石，差不多徹底滅絕了恐龍呢！牠們的後代，現在好像被人類稱呼做雀鳥？

45億年的漫長歷史中，我看著生命演變，一直期待哪一天，牠們會來探望我。終於，一個只有幾十萬年的新物種——人類之中，出現了一些叫做科學家的人物。其中一些使用叫做望遠鏡的儀器看我，另一個找到萬有引力的法則。最後，牠們找到衝出地球太氣的方法，其中幾個人類更親身駕駛太空船來看我，降落在我的身上。我很高興，我的期待沒有落空。

不知道哪一天，又會再有人類朋友來探望我呢？

本文獲授權載，原文見作者博客。

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