讀一本「恰到好處地難懂」的書

好青年荼毒室發表了倫理學 / 道德哲學入門書單，包括的都是好書，我只是奇怪為何列上Bernard Williams的《Morality: An Introduction to Ethics》。

這本書雖然名為"introduction"，而且是只有約110頁的小開本，但初學者絕難看得懂；這除了因為Williams沒有像一般入門書作者那樣先將問題條分縷析、詳細解說，而是單刀直入即見真章，還因為他的行文風格是「言無不盡」的相反，話只說七分，其餘三分，讀者便得自己在字裏行間揣摸了。

無論如何，Williams這本小書肯定是好書，很值得讀，只要夠程度讀便成了。這本書我看過三次， 先後相距幾乎20年。第一次是完全看不懂，那是大學時期；第二次掙扎著看懂了，那是研究院時期；第三次看得頗輕鬆，那時已是教授了。

最有滿足感、得到也最多的是第二次，因為那次讀的時候，這本書對我來說可用「恰到好處地難懂」來形容——不是難到沒可能看得懂，卻一定要看得非常慢、反覆仔細思考才會明白。

認真讀哲學的人，應該不時找些「恰到好處地難懂」的著作來讀，因為那樣做可以同時鍛煉耐性、理解力和思考力，而且能提醒自己不可不謙虛。讀很多本「一看即懂」的哲學書，當然可以增加哲學的知識量，但不容易有質上的改進，知多了，卻沒有特別深入的了解；「恰到好處地難懂」的書，有時只是讀一本，便足以令哲學程度大大提升。

回想起來，我在不同階段都讀過「恰到好處地難懂」的著作，如果只舉書做例子，除了上述那本小書，我記得的還有︰

Bernard Williams的《Ethics and the Limits of Philosophy》和《Truth and Truthfulness》

P. F. Strawson的《Individuals》

Stuart Hampshire《Thought and Action》

Saul Kripke的《Naming and Necessity》

Stanley Cavell的《The Claim of Reason》

Richard Wollheim的《The Thread of Life》

Raimond Gaita的《Good and Evil》。

Williams的著作，我現在讀來已比當年輕鬆得多，但仍然很少是「一看即懂」的；不過，我喜歡在字裏行間揣摩他那未說的三分，有朋友說我是「自虐」，但這「自虐」的滿足感可大呢！

本文獲授權轉載，原文見魚之樂。

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