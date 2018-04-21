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讀一本「恰到好處地難懂」的書
我們想讓你知道的是
認真讀哲學的人，應該不時找些「恰到好處地難懂」的著作來讀，因為那樣做可以同時鍛煉耐性、理解力和思考力，而且能提醒自己不可不謙虛。
好青年荼毒室發表了倫理學 / 道德哲學入門書單，包括的都是好書，我只是奇怪為何列上Bernard Williams的《Morality: An Introduction to Ethics》。
這本書雖然名為"introduction"，而且是只有約110頁的小開本，但初學者絕難看得懂；這除了因為Williams沒有像一般入門書作者那樣先將問題條分縷析、詳細解說，而是單刀直入即見真章，還因為他的行文風格是「言無不盡」的相反，話只說七分，其餘三分，讀者便得自己在字裏行間揣摸了。
無論如何，Williams這本小書肯定是好書，很值得讀，只要夠程度讀便成了。這本書我看過三次， 先後相距幾乎20年。第一次是完全看不懂，那是大學時期；第二次掙扎著看懂了，那是研究院時期；第三次看得頗輕鬆，那時已是教授了。
最有滿足感、得到也最多的是第二次，因為那次讀的時候，這本書對我來說可用「恰到好處地難懂」來形容——不是難到沒可能看得懂，卻一定要看得非常慢、反覆仔細思考才會明白。
認真讀哲學的人，應該不時找些「恰到好處地難懂」的著作來讀，因為那樣做可以同時鍛煉耐性、理解力和思考力，而且能提醒自己不可不謙虛。讀很多本「一看即懂」的哲學書，當然可以增加哲學的知識量，但不容易有質上的改進，知多了，卻沒有特別深入的了解；「恰到好處地難懂」的書，有時只是讀一本，便足以令哲學程度大大提升。
回想起來，我在不同階段都讀過「恰到好處地難懂」的著作，如果只舉書做例子，除了上述那本小書，我記得的還有︰
- Bernard Williams的《Ethics and the Limits of Philosophy》和《Truth and Truthfulness》
- P. F. Strawson的《Individuals》
- Stuart Hampshire《Thought and Action》
- Saul Kripke的《Naming and Necessity》
- Stanley Cavell的《The Claim of Reason》
- Richard Wollheim的《The Thread of Life》
- Raimond Gaita的《Good and Evil》。
Williams的著作，我現在讀來已比當年輕鬆得多，但仍然很少是「一看即懂」的；不過，我喜歡在字裏行間揣摩他那未說的三分，有朋友說我是「自虐」，但這「自虐」的滿足感可大呢！
本文獲授權轉載，原文見魚之樂。
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責任編輯︰鄭家榆
核稿編輯︰王陽翎