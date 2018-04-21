有觀眾看《噤界》嚇至踢椅、三隻異獸「收音大耳」暗藏絕妙

入場觀眾自覺減少聲響、後座嚇至踢椅

Photo Credit: 《無法絕境》 / IMDb

錯過了一次看《噤界》（A Quiet Place）的機會，但筆者近日還是補時間入場細看，算是沒有後悔。此戲所運用的元素、技術、節奏精打細算，屬今年小本製作的「奇葩」。

在談電影之前，說些許看戲經過。這次不似其他入場看戲的體驗，察覺到觀眾在初段以後，再沒有發出吃零食的聲響（連咳聲也盡量壓低），碰巧，正當筆者滿足地享受寧靜氣氛之際，後座卻突如其來連環踢腿撲通幾聲，怒火剛起不久，便聽到一位男士輕聲安撫身邊女士，才知道是過度驚嚇的反應。回到具體評價吧。

過份批評《噤界》，是因為沒細看那些「異獸」（以下包含劇透）

Photo Credit: 《無法絕境》 / IMDb

總體來說，坊間對這部戲暫時毀譽參半，相關批評主要圍繞幾點：

刻意製造意外為驚險而驚險、怪物聽不出沉重的呼吸聲、結局一槍爆頭太兒戲等等。

雖然筆者能理解這些不滿，然而，只能說這是導演John Krasinski機智、巧手的設局，他在內容上大玩「留白、巧合、疏失」三種手法，足以通通駁回上述那些質疑，不管你認為劇情牽強還是甚麼的，也無法明確指出電影那一部分不能「自圓其說」，這是Krasinski聰明之處。

由一開始，劇情並沒有交代荒涼的城鎮之前發生了甚麼事，「總之」主角一家五口身處的區域，恰巧只有三隻「外星異獸」，唯一是知道牠們沒有視覺，卻擁有驚人的聽覺、速度、硬殼和攻擊力，而且經常以分開搜索的模式追蹤獵物。

故事充分利用了，從事電子工程父親Lee Abbot有個「小孩小、老婆懷孕」的平常家庭，背景幾乎不言而喻地解釋了，為何他們沒法逃到老遠的原因——風險過高：兒子小、女兒聾、妻懷孕，選擇用最保守的方式躲躲藏藏，然後偶爾到市集取用必須品。

而首幕幾歲小兒因「貪玩」被異獸所殺，也不見得如何說不過去，不管小孩或大人也會有不同疏失，完全是情理之中；好了，如果硬要質疑指，為甚麼玩具飛機只響了一會兒，異獸就「剛好」在附近衝出來？不是為驚險而驚險嗎？

其實，及後牠們的分散巡邏特性已屢見不鮮，無須多疑，也可以問一下自己，為何「講到明」地區內有三隻分散獵食的異獸，不可以正好在附近出沒呢？異獸出沒的慣性怎樣安排才叫稱心滿意？

異獸的多層次「收音大耳」，解釋了母親逃過大劫的原因

Photo Credit: 《無法絕境》 / IMDb

所以，不管是小兒貪玩喪命、玩大富翁出意外、大女任性四處逛，這些看似「為驚險而驚險」的經過，都連結在起初小兒死後，剩下四口子情緒創傷，尋找紓解心結的途徑。此外，相關新聞報導反映所有人對異獸了解不深，頗為畏懼，Lee亦寫上不知道異獸弱點等字。

至於，到了母親Evelyn Abbott受傷之後，為甚麼她這麼用力呼吸，異獸好像聽不見似的，這不能以「巧合」說了算吧？

首先，故事裏的異獸頭部與聽覺設計，區分了遠近、環境相對音頻的層次，你會發現，每次遠方發出響亮的聲音時，異獸會十分快速鎖定「大致上」的聲音來源，於是狂飆到相近地點，這只算是初步、模糊確認位置，不會立即發現獵物，接著，那些異獸會粗略步行搜索，若依然找不到獵物，便會按情況張開頭部泛起收音大耳，這才是近距離對準獵物攻擊的階段。

母親在腳掌受傷後，忍不住大力呼吸了幾下、擺放鬧鐘，這是在異獸未抵達接近位置之前的事；當異獸步入地下室之際，她已把呼吸壓低不少，同時，她不久前擺在牆邊的計時鐘，滴答滴答地響成了部分環境聲音，直至鬧鐘大響她才能逃到浴室；她藏在浴室期間，異獸在近距離時並無張開收音大耳。

中後段那個嬰兒地下室也用了類似手法，因為上層漏水水浸形成不斷的流水聲，像父子在湖邊的瀑布天籟，相對地遮蓋了母親微弱的呼吸和嬰孩聲音，才避過一劫，同樣，異獸在搜索期間，並未有張開收音大耳。

小小的挑剔位置，但不過份

Photo Credit: 《無法絕境》 / IMDb

假如真要挑剔的話，倒有一幕可以商榷，就是在父親趕到粟倉附近拯救兒女期間，異獸在車廂頂瘋狂破壞，二人危急非常，他還是選擇慢條斯理放下斧頭，做完一會兒手語向女兒訴心聲，才大聲呼喊犧牲自己，在如此情勢萬急之下做法有點不尋常。另外，全戲稍為「濫用」突如其來「碰」一聲的聲效，尤其在打跌油燈和浴室血手等部分，根本無需如此製造緊張效果，反而過猶不及。

最後，結局之所以「一槍爆頭」，是女兒的高頻助聽器早已干擾了異獸的機制，倒下過一次，然後頭部半泛開之下，母親才開槍把牠擊殺。儘管未夠過癮，仍稱得上基本滿意。

的確，你可以逐點不滿意故事「牽強」，但你不會說情節不合理、不可能發生，其實這些情節通通都「可以」這樣發生的，沒甚麼一定不可以；而且，這是一個普通家庭的經歷，你不是在看美國特種部隊的故事，甚麼來個英雄式大反擊、槍槍爆頭的硬套，就更說不上。

此外，你可以說《噤界》有一些《別呼吸》（Don't Breathe）的「影子」，都要務求安靜保命，然而，題材不算高度重疊，這次是外星異獸、家庭倫理、安靜保命、寬恕和成長的組合，既不是真人禁室追殺，也不是逃避喪屍，未至於驚嘆的創新度，亦不失為一個有意思又緊湊的組合，製作心思值得肯定，不必硬在「神片、爛片」之中搖擺，但說它是本年「奇葩」，不為過。

Photo Credit: 《無法絕境》 / IMDb

核稿編輯：周雪君