一輩子必須要去的地方

熟悉我的朋友或許早已發現，我的博客雖然有頻密更新，但版主甚少留言，乃因為往日網友間的「討論」，最後多流於意氣之爭；寧願不留言，免上心，讓自己的世界平和安靜一點。慢慢地，留言減少，也不會留意了。

一個偶然，看到一位不認識的讀者，近兩個月前在一篇關於遊歷的文章中留言，問文中配圖是什麼地方，「因為某些原因，可能那是我這一輩子必須要到達的地方，望你能夠解答」。

哇，對着電腦發呆發夢的我，忽然醒過來，這是很重要的任務！那是什麼地方？

還記得，那年那天，車子穿過青藏高原，無名字的荒野，如天空之城的山嶽；彎路轉角，一片青葱草坡，一列巍峨大山，懾人心神，就像周榕榕在《死在路上也不錯》中所寫：「爬到高處了，便看見遠遠層層疊疊丘陵起伏的山，厚重的雲就在山間牧養它們的影子，安靜地牽著它們的分身緩緩流動……」

此情此景，我大叫「停車」。趕路中途，高山艷陽天，我們偷得十分鐘，翠綠草坪上，對着大山與天地，喝一口熱茶，靜看雲朵放牧自己的影子。

那只是路上風景，具體在何地？那次旅程，兩三星期，幾千里路、幾百座山、沿路記不起名字的牧場。只好翻查日記，再找出當天拍攝前前後後有地名標記的相片，對比時間，終於確認無誤。

世道紛亂，現實磨人，感謝這位讀者一個問題，讓我在回憶中旅行，細味深藏腦海中，那不能言說、不須言說的一刻。

有些地方，一輩子必須要去；有些地方，去了你不想走；有些地方，你會覺得死在這裏也不錯。

拍攝相片的地方，在青海果洛藏族自治洲久治縣，在唯一公路上一路向東，圖片大約在扎拉山埡口前約十分鐘車程處。海拔大約四千二百米。

這一輩子，我來過了，不只一次。

photo credit: 作者提供

photo credit: 作者提供

photo credit: 作者提供

photo credit: 作者提供

本文原刊於明報《2047夜》，此為加長版，獲授權轉載。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：周雪君