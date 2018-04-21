《滅絕》: 萬物的「自我毀滅」

文：劉嘉欣（愛電影，愛寫電影。電影是逃生門，逃離生活的泥沼。電影也是隨意門，看盡世間百態。）

《滅絕》（Annihilation）應該是眾多影評人在2018年最期待的電影之一。本來以為又要等好一陣子才可以在香港看到。誰不知，早前官方公佈《Annihilation》將會在Netflix上放映。翻查一下，原來發行商Paramount只負責北美及中國地區，其他地區則放在Netflix上。3月上架後，急不可待去看了，果然不負所望。

photo credit: imdb

《滅》改編自同名暢銷小説。描述地球受到一股不明來歷的外太空力量入侵，導致一股「泡沫」（戲内稱為Shimmer）籠罩著美國的一個沿海地帶。Lena （Natalie Portman飾）及Dr. Ventress （Jennifer Jason Leigh飾） 帶領著一班女科學家進入這個神秘領域，試圖找出入侵的來龍去脈。怎料奇怪的事逐一發生，令這班科學家身陷險境。單看故事簡介的話，可能會誤以為電影跟《ID4星際重生》（Independence Day）相類似。純為感官娛樂的觀眾亦可能會失望。事實上，電影有2001年的《怵目驚魂28天》（Donnie Darko）的影子，以文戲為主去探索一些哲理上的範疇，既有深度又高層次（Intellectual） 。

眼球上，電影相當悅目。導演Alex Garland之前執導《機械姬》（Ex-Machina），當時一鳴驚人。今次再率領同一視覺效果班底，創造出Shimmer內的神秘世界。畫面上充滿美術感。Shimmar世界內的大部分動植物一直在異變，有人與植物的混合體、有在同一桱上生長出不同的花朵等等。這些生物外表漂亮但暗藏鬼異，令人毛骨悚然。在泡沫的幻彩析射下，景觀設計上亦美得像畫一般。配樂上的運用亦是上乘，所䆁放出膨脹的壓迫感，可以媲美2016年的《異星入境》（Arrival）Jóhann Jóhannsson操刀的音效。

深層一點去看，電影中的Shimmer就代表著一種自我毀滅傾向。電影道出萬物都有這個基因。它像一顆陵鏡，光線跑進去，會在不同的方向折射出來。就像跑進Shimmer內的動植物也難逃此命運而將會變得不似原形。即使人類這種高等生物，也總是會無緣無故地做出一些會最後損害自己的事。為何要搞婚外情？為何明知道吸煙危害健康還要繼續？為何會染上毒癮？這些做法都是無法解釋的。

誘惑當前，我們有多少自制能力？當我們讓這個自我毀滅的本質拿下主導權時，人生的方向就從此不一樣，亦未必再在我們的控制範圍內。“We are all damaged goods” 電影裡的Josie （Tessa Thompson飾） 跟Anya （Gina Rodriguez飾） 都是因為執著而步上這條不歸路，但至少她們還未有完全迷失本我，在消失前還留有些許尊嚴。反觀Lena，因一時慾望而出軌，悔疚蠶蝕而無法放下執念，在臨介點關頭，即使嘗試掙扎，但再也不能重生。在最後出現的已經不是本來的自己，面目全非。

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據說電影試片時惹來電影公司的不滿，原因電影太複雜又太有深度，並要求再從新剪接。雖然電影未能迎合大眾口味，不過依然是水準之作。已經很久沒有在電影後，不斷在網上尋找線索去解構電影情節，例如尾段Lena旁邊那一杯水究竟跟最初Kane（Oscar Issac飾） 的那一杯水有什麼連結？在結尾二人互相擁抱又有何意義呢？又或者到最後Lena眼眸發出的光芒又是否在回應這股外太空力量呢？我也開始走火入魔了。此電影很有可能會被追捧成新一代的Cult片。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：鄭家榆