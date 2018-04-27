《到京都學剪樹》：老闆說你修剪的樹枝看起來像被風吹過，而且飽受折磨

文：萊絲莉・巴克（Leslie Buck）

以沉默溝通

每天早上，對著其他自信滿滿、邁開大步通過辦公室門口的男性員工，男人們大喊：「お疲れ様！」我搞不清楚這句話的確切意思；或許是因為這句話混雜了 「早安！」、「歡迎回來！」和「老兄！」這幾種意思。我從來沒真的搞懂過這個字，也沒用過。我就留給男人們去說。但是，只要聽到這個字大聲唸出來，我還是萌生一種老友返家的興奮之情。我目睹他人互動來學到這句話，沒有經過口頭上的解釋，而我透過這種方式從我的團隊學到很多事。

那天，植藤造園的員工結束了在東京的景觀設計工作，返回公司，辦公室裡冒出不熟悉的臉孔。植藤造園在全日本和世界各地打造庭園，包含德國、美洲和中國。有時他們設計庭園，然後建造。偶而他們只做安裝置入的部分。我向阿圭解釋，在美國，比起造景團隊，景觀設計師在社會上得到更多尊重，薪水也比較高，而造景團隊經常沒有接受什麼美學訓練。阿圭解釋：「在日本，當造景師並非被視為可恥之事。」他繼續說：「首先，景觀設計師設計庭園，然後造景師在裝設庭園時進行調整。兩者都有相同的技巧和同樣掌控的權力，薪水也一樣高。」

我在加州的一位客戶，曾經聘請一位知名的日本景觀設計師替他規劃庭園，後 來卻選擇雇用技巧欠佳的建造團隊，遵循設計規劃來替庭園施工。這座庭園花了他將近一百萬美元，但是看起來就像由小孩在監督堆石頭一樣。看著這座庭園，我覺得好悲傷。假如他預算有限，應該顛倒過來做才對，跳過將地景美麗地繪製在紙上的步驟，但雇用技巧嫻熟的建造團隊，他們懂得植物、會放置石頭，也了解整體庭園設計。一張簡單的素描，就能幫上預算有限的屋主。當然，更大又更名聲斐然的庭園，需要雙方有才能的人一起合作。但是庭園師傅的技巧卻是日本庭園造景的基礎。

經過十幾次互相鞠躬敬禮，師傅們馬上收到最新消息，一邊搬運器材到卡車上，一邊往旁瞄一眼這個美國人。比起平常，我感覺自己的存在更是突兀。我爬上卡車、坐在阿圭旁邊，好奇這些男人怎麼能在早上七點保持精神抖擻、神采奕奕。當我們離開公司，並加速駛入市內的道路上，男人們漸漸變得沉默了，最後有如上教堂的人一樣安靜坐著。或許是向上帝禱告祈求行車平安？我這樣猜想。

事實上，師傅們大多時候是比較喜歡靜默的。我與美國的園藝師傅閒話家常、 聊個不停的景象，在日本的園藝師傅身上是看不到的。他們似乎專心試著在修剪、 速度、努力等方面超越彼此，而且幾乎不發一語。那個安靜的早上，當我們沿著京都的街道前進，冷冽的空氣滲進卡車裡，鑽進我穿了兩件羊毛衣的底下。我在夏天尾聲來到京都，初秋的涼意悄悄爬到我身上。秋日陽光斜照，在庭園小徑上投射出長又鮮明的影子。先前夏季的明亮，沖淡了樹木繁花的色彩，現在，隨著進入十一月的時序，顏色變得既濃又深。

卡車轉向時，阿圭偶爾會撞上我。我們意外的碰觸，令我想到自己近來與人的連結少得可憐。跟我眾多南方的親戚一樣，我很習慣跟朋友擁抱，還有跟別人講話的時候，會碰碰對方的手臂。我在日本都不能做這些事。坐著的時候得挺直身體，絕不可透漏內心情感。能找到像阿圭這樣友善的同事，我覺得自己很幸運，我仰賴他的翻譯技巧來幫我認識了解園藝師傅們，結果，他變成這片陌生環境之中的熟悉面孔。但我注意到阿圭那天特別安靜。我不知道是什麼原因，但沒有追問下去。大多時候，和男人們一起工作，我感覺自己被包圍，同時也覺得孤單。閒聊只存在於我的腦中。

我們一到僧院，每個人就立刻跑去做各自不同的任務。假使我學了更多日語，就會知道自己要去做什麼才對，因為中島在開車時已經交代好大家要做的事。然後他在阿圭穿鞋子的時候，一邊告訴我更詳盡的指示，雖然阿圭大可在車上就先套上地下足袋，但他總是等到最後一刻才穿。我一直靠在車子溫暖的引擎蓋上等著，然後聽到某種動作聲，發現正弘在卡車後面，正把梯子上的繩子鬆開。當我靠近，他緊張地抬頭看我。我以基本的日語問他：「我......把梯子......從卡車拿下？」他用許多我聽不懂的句子飛快回答。我盯著他看，回答是或不是有多困難？ 我很希望有辦法翻譯他的話，推測他是在說：「我現在只是在解開繩子，我們之後會把樓梯拿下來。」所以我又回去靠在卡車前面，不去擋他的路。

然後正弘兩手各拿著一把梯子，小跑步從我旁邊經過。他到底要不要我幫忙？ 我火大了。我伸手去拿了一把梯子，跟在他後面跑，但年輕學徒轉身，笨拙地把梯子撞到樹幹，發出碰撞聲，並且趕我離開，然後他比手畫腳要我等一下。日本的園藝師傅的堅持有時候實在令人難受。

他不停地從我旁邊跑過去，來來回回卸下器材。我開始失去耐性，很想睜眼瞪他。萊絲莉，不可以這樣。我教訓自己，成熟一點。你不該表現出憤怒的情緒。即便因為困惑而眉頭深鎖，在日本看起來會像是失控的發怒。相反地，每次正弘經過的時候，我就別開視線。我想，當明顯的方法宣告無效，我決定採取被動攻擊的態度。老闆大人從草叢裡探出頭來，命令我：「松樹！」我本來試著想跟他走，但已經看不見他的人影了。

最後，正弘轉過身來，向我示意，要我跟著他走。我跟在他後面，很沒耐性地重重踏步前進。他帶我走到一棵大松樹下，我仔細研究這棵樹。一把很長的伸縮梯架在一個誇張的位置，靠在一棵差不多有兩層樓高的樹幹上。我知道我在卡車旁嘔氣的同時，正弘一直在替我準備梯子，好讓我能安全地爬上爬下。大概是中島交代他去做這件事，可是又不知道要怎麼樣告訴我。可憐的正弘，成了咄咄逼人的日本老闆，和同樣咄咄逼人的美國女人之間的夾心餅乾。年輕的修剪師傅示意要我去修剪松樹，我想這是他自己很想親手做的事。我對先前所有的念頭感到後悔，臉上換上高興的表情，回答：「はい！」（意為「是」。）他就像一個剛拿到樓梯徽章的男童軍，祝福我「頑張って！」，然後就跑開了。在日本，我以為「頑張って」的意思是「祝你好運」。我後來才知道這句話的意思是「別放棄，」 這更像是園藝師傅的思考方式。

我剪完高大松樹的上層枝幹，剪得有點差，中島看了之後哼了一聲，帶我走到另一棵松樹，這棵松樹有著延伸達將近兩公尺長的美麗矮枝，在小山丘上看起來有如站在升高舞台上的舞者，兩旁分別是陷在泥土中的巨石。這棵松樹就面對大約一百多公尺外的客廳大窗戶。他瘋了嗎？我心想。不論我自認把一棵松樹修剪得有多爛，中島都會再要我去修剪另一棵松樹，而且難度更高。

他吩咐我先從最低、最複雜的樹枝剪起，所以我深呼吸一口氣。等我把樹枝打薄不少後，中島走過來檢查。這是一個月來頭一遭，他決定要給我詳細的回饋。他大幅揮動雙手比手畫腳，指著特定的區域講了好一會兒，我完全不懂他在說什 麼，但知道自己搞砸了。我忍不住想知道他的評論，於是四處搜尋阿圭的身影。「阿圭、阿圭！」我發現他躲在庭園另一頭的灌木叢後面，距離不遠，還能聽得到我的聲音。他猶豫了一下，然後肩膀一聳走過來，中島不耐煩等著，現在不能回頭了。

我把黃色字典放在他手裡，臉上堆滿鼓勵感謝之情，他打開來查單字，我提心吊膽等待。我從來沒得到過中島的直接回應。阿圭字字清晰說著：「中島說你的松樹看起來像是被風吹過。」嗯，我推測，被風吹過可以是好、也可能是不好的意思。畢竟，盆栽有一種風格就稱為「斜幹」，也就是被風吹過之意。然後阿圭又再翻翻字典，面露專心努力神情。「我找到了，」他說。「受折磨，」阿圭繼續：「中島說你修剪的樹枝看起來像受到折磨。被風吹過，而且飽受折磨。」

阿圭和我直視彼此眼睛幾秒鐘，然後爆笑出來，我必須感謝他的誠實。十二歲那年，我烤了人生第一條自製麵包。我問姐姐她喜不喜歡，我姐拿了一把榔頭，敲在麵包上面。榔頭敲在那塊硬得跟磚塊一樣的麵包上，發出砰！砰！的聲音，我跟姊姊笑到不行，而我現在仍舊能聽見當年的聲音。她面對徹底失敗時的幽默以對，我現在每次想起都還是會笑。松枝看起來很糟，但訊息以優雅如詩的方式傳達。難怪阿圭很不想幫忙。當他的話慢慢沉澱，我內心糾結。

從做和錯誤中學習修剪松樹，感覺像是與觀念要先好好角力一番才能決鬥。這比中島事先告訴我怎麼做還更花時間，但所學到的教訓能深植我心，化為體內的一部分。我自問是怎麼學會最親密的事，例如性事。是透過書？還是透過嘗試，有時失敗，然後再度嘗試，直到自己覺得對了為止？反覆嘗試是一種親密的學習過程。

書籍介紹

本文摘錄自《到京都學剪樹：一把樹剪，三個季節，一段剪掉各種「可是」的學徒之旅》，遠流出版

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作者：萊絲莉・巴克（Leslie Buck）

譯者：沈曉鈺

我的故事開始於京都的一座庭園，

在那裡，日本的園藝師傅們教我的不只是自尊，

也教我如何在庭園裡找到初心。

三十五歲的萊絲莉，有一份喜愛的工作，以及穩定的感情。在計劃接下來的人生時，內心隱藏許久的夢想突然間蠢蠢欲動，終至一發不可收拾。

她想盡各種辦法，進入京都最著名的百年園藝公司。在這個非常排外、甚至沒有幾個女性工作者的行業裡，繁重的勞動、文化的衝擊、職場的階級，乃至性別的差異，每一天都考驗著膽小、敏感又容易憂心的萊絲莉。

但前輩們精益求精的職人精神、讓人大開眼界的日本園藝工具，以及內斂雅致的東方庭園藝術，也不斷更新萊絲莉的心靈和視野。

最後一個星期，這段學徒之旅遇到前所未有的挑戰，換了一個撲克臉的前輩，每天丟給她「疑似虐待」的工作量。第一次，萊絲莉心中冒出想要逃回美國的念頭……

到底萊絲莉最後怎麼處理這個困境？此趟追夢的滋味究竟如何？很喜歡吃羊羹的萊絲莉說：「這個黑色的甜點完美反映我在日本的冒險，從外面看來是暗黑如夜，但整趟歷程卻是甜美而貼近心上。」

Photo Credit： 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰