準新人一氧化碳中毒身亡，消防局：熱水器裝「陽台」也會出事

台北市松山區昨（21）日晚間發生一起一氧化碳中毒事件，造成兩死兩傷，出事的熱水器雖然裝在陽台，但因為通風不良，依然釀禍。消防局提醒，如果是堆積雜物、曬滿衣物，或是加裝了鐵鋁窗、氣密窗的陽台，都算「室內空間」，必須安裝室內型的「強制排氣」熱水器才安全，雖然較貴，但各縣市都有相關補助。

《自由時報》報導，台北市松山區三民路一棟七層樓高的國宅，昨日晚間發生一氧化碳中毒事件，釀兩死兩傷。死者為黃姓保險員及許姓教師，為一對交往五年多的情侶，去年8月才拍完婚紗照，本打算下個月要結婚，卻突遭死劫。

警消調查，兩人住在一樓公寓，疑似陽台的熱水器燃燒不完全，產生大量一氧化碳氣體，且陽台後門雜物堆積，氣體排出不完全，熱水器又鄰近浴室窗戶，兩人才在洗澡時雙雙中毒身亡。

消防局表示，一氧化碳氣體沿著瓦斯管線擴散到二樓，一名70歲的陳姓老翁及28歲的外籍移工感到身體不適，於晚間8時許報案，消防人員到達現場，將兩人送醫後，於二樓進行排氣，卻發現一氧化碳濃度依然不斷升高。

而同棟樓的住戶通報一樓不斷傳出水聲，消防員破門而入，才發現這對情侶已經全身赤裸倒在浴室，死亡多時。警方則說，初步判斷沒有外力介入，也無輕生跡象，依屍僵程度研判，死亡時間應在下午5時許。

《聯合報》報導，二樓的70歲的老翁和印尼移工送醫治療後，目前沒有生命危險。此棟國宅共28戶，台北市消防局共疏散66人。

一氧化碳中毒事件，有六成熱水器裝在「陽台」

根據台北市消防局截至2017年12月的統計，2015~2017年三年內，全台發生113件一氧化碳中毒案例，造成14人死亡、329人受傷。

《TVBS》報導，許多人都知道熱水器應該裝在戶外通風處，避免一氧化碳中毒。但消防局表示，民眾最常見的迷思，就是以為「陽台」算戶外，因此沒有裝室內型熱水器必備的「強制排氣管」，一洗澡一氧化碳就容易隨窗戶進入室內，再來就是以「抽油煙管」取代不鏽鋼材質的排氣管，容易外洩。

內政部消防署統計，2010~2015年，全台住家一氧化碳中毒事件中，超過兩成的人是把室外型熱水器裝在室內，沒裝排氣管或裝錯也佔10%，而有高達六成民眾，是因為陽台違建加蓋妨礙通風。

《蘋果日報》報導，現代陽台空間普遍較小，若加裝鐵鋁窗或曬衣服、堆雜物就很可能通風不良，不通風的陽台形同室內，最好就是將熱水器遷移到室外。

《聯合報》報導，消防人員表示，民眾熱水器若直接裝在浴室內，應更換為電、太陽能熱水器；若是設在加裝窗戶的陽台，應換為強制排氣式熱水器；假使裝在廚房或樓梯間，則要將熱水器改裝至戶外，如此才能夠避免一氧化碳中毒。

而「強制排氣式」熱水器排風管成本高，有人會省錢以排油煙機管線替代，長年使用容易蓄積一氧化碳，一旦破裂就會外洩。強制排氣管得使用不鏽鋼材質，管線長度要超過一公尺，從高往低管線口要伸出室外，才能順利排氣。

左圖熱水器用「抽油煙管」代替正規的不鏽鋼管，就算安裝在窗邊也非常危險。右圖才是正確的「強制排氣型」熱水器安裝方式。

Photo Credit:台北市消防局

此外，消防人員也表示，五年以上熱水器容易造成燃氣不完全，產生一氧化碳，10年以上問題更多，熱水器使用五年就務必更換，也可加裝強制排氣設備及一氧化碳警報器。

《蘋果日報》報導，台中安心廚具張姓業者說，室外型熱水器約6,000～8,000元，但室內強制排氣型熱水器上萬元起跳，安裝人員會視用戶現場環境建議安裝種類，業者說，「若有民眾為了省錢，想在室內裝室外型熱水器，這種奪命錢寧可不賺。」

台中市消防局危險物品管理科員賴品妙指，各縣市政府近年祭出補助措施，每戶補助3,000元裝強制排氣或汰換不合格熱水器，針對低收入戶補助甚至超過1萬元，民眾可向鄰近消防分隊詢問補助資格和額度。

根據經濟部標準檢驗局發布新聞稿的建議，使用熱水器應注意下列事項：

依燃氣種類、熱水出水量及安裝場所選擇適當型式的熱水器。

檢查熱水器本體是否貼有「商品安全標章」 。

交由合格的「特定瓦斯器具裝修技術士」安裝。

安裝熱水器之陽台外圍不宜加裝窗戶，並避免晾掛大量衣物阻礙通風；如有加裝窗戶，使用熱水器時務必全部打開，以保持良好通風。

熱水器附近勿裝設冷氣機或抽風機，以防止燃燒不完全之廢氣回抽室內。

定期請瓦斯器具裝修技術士或原廠技術人員進行安全檢查與維修。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜