如何自行設立支持團體＆第一次舉辦聚會的11個步驟

文：蘿賓・諾伍德（Robin Norwood）

首先，先瞭解你居住的地區有哪些資源。許多地方都有聯絡目錄或網站，列出提供協助的單位或管道，假如你不知道從何著手，可以致電社區諮商中心及心理衛生中心，或是上網搜尋政府機關提供的支持服務諮詢專線。

但不要以為上網瀏覽、致電某單位或專業人士，就能一次獲得所需資訊，專業人士未必對於各地提供的資源瞭若指掌，甚至可以說，許多專業人士不太清楚最新資訊，這一點相當遺憾。

自己做功課。多打幾通電話詢問，若你不想告知姓名就別說。確認一下是否有你需要的團體。如果已經有運作良好、適合你加入的團體，沒必要自己設一個和它一爭高下。若你有暴食問題，可以加入食物成癮者康復無名會；家有酗酒者，參加戒酒無名會家屬團體；有家暴問題，加入婦女庇護中心；曾遭性侵，加入性侵危機處理團體。你得花一些時間和力氣，也許要奔波一段路程參加他們舉辦的聚會，但你一定會有收穫。

假如你努力搜尋過，確定沒有你需要的團體，也可以自己設一個。

請記住，出席第一次聚會的人都是因為有嚴重的問題，需要幫助才去參加，所以別花太多時間討論日後聚會的時程地點，雖然說此事也很重要。最好先各自分享自己的故事，一下子就能凝聚向心力和歸屬感，畢竟過度付出的人大多很相似，不同之處反而較少，你們一定會感受到這一點。因此，首要之務是分享彼此的故事。

第一次聚會的流程大致如下，以不超過一小時為限：

一、時間一到就開始，好讓每一個成員明白，日後參加聚會要準時。

二、由你先自我介紹，說明你希望組織一個團體，讓身在其中的每一個人都能長期獲得支持。

三、強調聚會時說的每一件事都不能外洩，大家離開聚會場地後，不能告訴別人有誰出席、誰說過什麼話，絕對不行。也可建議在場的人互相稱呼名字或暱稱就好，不必告知全名。

四、先請每一個人說說自己來此聚會的理由，這樣或許會對彼此有幫助。可以輪流講個五分鐘，解釋一下為何決定要來。要強調，不一定要講那麼長，但要是想講，最多能講五分鐘。不妨由你起頭，先說自己叫什麼名字，簡短敘述你的生平故事。

五、當每一個想講的人都講過了，回頭溫和地問一下本來不肯說的人，現在是否願意分享，但不要強逼任何人開口。清楚告訴大家，不管是否準備好吐露自身的處境，都歡迎加入。

六、接下來，談談聚會的幾項基本原則。我建議比照以下幾條規則，最好印下來發給每一個與會者：

不要給意見。聚會歡迎每一個人分享經驗，貢獻心得，但不管是誰，都不應該告訴別人該怎麼做。若有人提出「忠告」，應立刻以溫和的態度指正。 每星期由不同的人主持聚會，主持會議的人負責讓聚會準時開始、指定討論主題、最後幾分鐘討論會內事務、在散會前決定下週的主持人。 聚會時間長度最好固定，我建議以一小時。沒有人能夠只參加一次聚會就解決所有的問題，我也不建議大家嘗試。每次開始、結束都要準時。太短比太長好，如果成員覺得意猶未盡，日後可以再延長聚會時間。 如果可以的話，聚會地點最好選在一個獨立的空間，不要在成員的家裡聚會。在家太容易分心：可能有小孩、有電話鈴聲，而且成員（特別是主人）缺乏隱私。不僅如此，最好避免讓成員擔任主人角色，這場聚會不是要招待好友來家裡小聚，而是以同儕的身分，一同努力解決問題、邁向康復。許多社區中心都提供場地，可以申請租借。 聚會途中禁止吃喝、抽菸、飲酒，這些只會讓大家無法專注於眼前的議題。如果成員認為這很重要，最好選在會前或會後進行。絕不能提供酒精類飲料，酒會導致成員的反應或感受失常，妨礙討論。 絕對不要把討論聚焦在伴侶上。這一點很重要。成員應該學著把重心放在自己身上，專注於自己的思緒、感受和行為，而非滿心迷戀的對象。剛開始多少會講到他，但在分享自己的故事時，要提醒自己盡可能少提。 絕不批評任何一個人做了什麼或沒做什麼，無論這個人當天是否出席聚會。成員可以要求其他人給予回饋，但除非當事人要求，其他成員應禁止批評。支持團體不需要批評和忠告。 只談當日選定的主題。主持人可以指定任何主題，但不要牽扯到宗教、政治，或是與主題無關的時事、名人、處遇計畫或治療的用藥方式。支持團體最不需要的就是辯論或分裂。此外，要記住，你去那裡的目的不是要抱怨男人，而是為了自身的成長和痊癒，為了與人分享自己正在嘗試新方法解決長久以來的問題。以下列出一些建議主題：

我為何需要這個團體的幫助

罪惡感與憎恨

我最深的恐懼

我最喜歡自己哪一點，最不喜歡哪一點

我如何照顧好自己，滿足自身需求

孤單的感受

我如何應對憂鬱症

我對性的看法，我為什麼會有這些看法

憤怒：我如何應付自身和他人的怒氣

我如何與男人相處

我覺得別人如何看我

我做事的動機

我對自己和他人的責任

如何放下責備，包括自責

我人生中反覆出現的模式

七、大家逐一討論聚會的基本原則。

八、詢問是否有人願意主持下週聚會。

九、確定下星期聚會地點，討論需不需要在會前或會後提供茶點。

十、討論是否要納入更多成員、是否繼續對外公告這個團體成立的消息、在場的人是否可以帶友人來參加。

十一、散會時，所有人站成一個圓圈，閉上雙眼，緊握身旁成員的手，靜默一會。

小組成員最好讀讀這本書，這並非必要，只是讀了會比較好。

每個月的其中一次聚會，可以延長十五分鐘，討論會內事務、是否需要改變聚會流程、聚會的基本原則是否可行、其他問題等等。

最後，回頭談談基本原則：保密、輪流主持聚會、不批評、不給「忠告」、不討論具有爭議性或不相干的話題、不辯論等等，這些原則對於維持團體和諧與向心力極為重要。不要為了哄某一個人高興，就違反上述原則；一定要優先考慮全體成員的利益。

現在，你已經瞭解該如何為過度付出的人設立支持團體。不要低估這個聚會能帶給彼此的幫助，一小時的經驗分享能產生極大的療癒力量；透過相聚，你們讓彼此看見復元的機會。祝大家好運！

書籍介紹

本文摘錄自《過度付出的愛：為什麼我們在一段關係中付出這麼多，卻得不到想要的回報？》，遠流出版

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作者：蘿賓・諾伍德（Robin Norwood）

譯者：王敏雯

長銷30餘年、譯為25種語言

改變全球300萬讀者生命的心理學愛情經典

本書詳盡剖析

為什麼我們會付出過度的愛？

越是渴求愛，往往越得不到愛；

但是，越是放手，往往越能吸引有能力付出愛的人。

我們都相信，只要有愛，自己的生命就會完整。

可是，有些時候，不管我們再怎麼努力，好像都得不到最渴望的愛。

此時，我們內心經常響起這樣的聲音：

「只要我變得更好、更優秀、更美麗、更能幹，我就會得到愛。」

「這不是他的錯，是他的童年太缺乏關懷。」

「他不是不關心我、不愛我，我們只是需要一點時間溝通跟磨合。」

「一定是我還不夠努力，所以他才不願意為我改變。」

我們懷抱希望，奮不顧身投入一段感情，掏心掏肺卻遭受巨大的痛苦，終於滿身是傷地離開，卻又陷入另一段充滿爭執與絕望的關係。我們絕望地領悟到，無論付出多少，終究留不住那些傷害我們的情人。

其實，當我們持續否認對方的疏離與刁鑽，當我們認定能夠用愛換來對方的愛，就已經陷入了「為愛過度付出」的迷障。

「過度付出」是一種充滿陷阱的行為與思維模式，我們耗費時間與心血，以為讓對方夠依賴自己，就不必擔心被拋棄，卻因為眼中只有對方，反而看不清真相：最大的癥結，在於我們不願意把人生的重心放在自己身上。

我們確實有能力逆轉痛苦的關係，只不過，我們也必須先照顧好自己，才能重新上路，愛得更有力量。

為什麼我們會過度付出？

人在戀愛中的思維與行為，深深受到原生家庭的影響

真正吸引我們的不是那個人，而是特定相處模式帶來的熟悉感

全副心思都放在對方身上，其實是為了逃避自身的痛苦

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰