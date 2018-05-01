「視病猶親」可能嗎？省思醫學教育與醫療環境的理想與現實

台灣的升學體制當中，許多人學生時代時經常將醫學院當成第一志願。為的就是當醫師時所附加的高收入與高社經地位，以及其懸壺濟世的使命。我們都知道，過去的社會中，醫師會將病人當成親人般看待，而病人也會視醫師為救命恩人，體現出視病猶親的專業素養與仁醫精神。但是，依照筆者的觀察，現代的醫師在醫院中鮮少主動關心病人乃至於經常和病人發生醫療糾紛。這讓人不禁開始省思，過去我們所尊敬且視為救命恩人的醫師，如今為何對於救人這件事情變得如此冷漠，甚至將病人視為與自己互不相關的個體，值得我們進一步省思其中的原因。

話說從頭：「無語良師」帶給我的啟發

會發現這樣的醫療問題，必須先從筆者的發想開始談起，慈濟是台灣人民廣為人知的宗教組織，以慈善著名。教育志業中的其中一所學校為位於花蓮的慈濟大學，自醫學系成立以來，即引進「大體捐贈」的方式來進行解剖教學，讓學生不再使用無主遺體進行解剖，使得解剖的大體老師（慈濟稱為：無語良師）有名有姓，讓學生學會尊重。而知道了這樣的解剖教學對醫學教育所帶來的卓越貢獻之後，筆者即萌發了探討醫學與生命教育的想法，當慈濟大學引進無語良師的教學後，其它醫學系也隨後跟進，讓醫學教育注入了人文精神，也別於過去冰冷式教學，更添加了溫暖。而醫學教育所注入的人文精神對於醫學生未來行醫時是不是會產生改變，即是筆者想要追尋的答案。

醫學教育：改革後的人文精神

我們每天都會接觸到有關死亡的消息，而醫師則是隨時都在與死神拔河，將病人從死亡的邊緣搶救回來。然而，一位醫師的養成需要耗費至少七年的時間才能完成，因此我們都希望培育出來的醫師能夠真正的解決病人的痛苦。教育部2003年時的醫學教育改革開始強調以人為本的教育理念，希望能夠引入人文精神，讓醫學教育不再是過去傳統去人性化的教學方式。而醫學教育改革讓許多的醫學院開始重視醫病關係與倫理關懷等議題並開班授課。醫學生們在學校當中接受了許多的人文課程之後，雖然能夠通過考試並具備人文主義的行醫理念，但是與台灣現實的醫院環境還是相距遙遠。使得學用落差在醫學上指的並不是技術面，而是人文面。

醫學教育改革至今，許多的醫學院仍然重視醫學生的知識與技術，而對於其倫理關懷漠不關心。現在台灣的十二年國民教育開始推行的核心素養，包含知識、情意與技能，主要是讓學生不只學會課本知識和實作能力還要關懷社會，達到全人教育的理念。反觀高等教育，教會了學生知識和能力，卻忘了教情意，情意指的是心態、態度和習慣，相較於其它兩者，行醫時的態度和心態互許才是決定該醫師是否具備「仁心仁術與視病猶親」的指標。

醫療環境：現實與理想

我們都知道，現實與理想不可兼得，甚至差距很大。沒錯，醫學教育與現實醫療環境的差距也很大。醫學教育教導醫學生們要具備是病猶親與仁心仁術的醫者情懷，這樣的情操對於醫學生來說沒有問題。問題在於這樣的醫者情懷要如何發揮，自從1995年開始實施全民健康保險之後，民眾就醫費用大幅降低，不論大病小病，只要生病就往醫院跑，而醫院為了賺錢，開始導入企業化的經營模式，使得醫療業慢慢向服務業的作法靠攏，越來越多的病人將醫院視為服務業，而醫院內的人員對待病人則必須恭謙有禮，否則下次病人就跑到別間醫院就診。過去尚未有健保之前，只有大病才會到醫院，因此醫院的病人並不多，每位醫生都有足夠的時間可以看診，並且將病人視為自己的親人般對待與照顧，而現在的醫生為了追求有效率的看診，照稿式的問診方式與態度，讓人與人之間少了一種互動的溫度與感覺，而醫生繁重的壓力與過度的勞動也是其中一個原因。

值得改善：醫學教育與醫療環境

雖然筆者並不是醫學院出身，也並未接觸過醫學，但是從筆者的觀察與對於醫學院學生的接觸後發現醫學教育目前仍然著重於技術面的要求，對於學生的人文精神仍然較不要求。但是，相較於過去年代中醫學教育完全不注入人文精神已有明顯的改善，如果能夠讓醫學生所學習到的情意，即態度與心態能夠真正的發揮於行醫過程中，將會對於台灣整體的醫療環境有所改善。《維摩詰經》說：「為大醫王，善療眾病，應病予藥，令得服行」。這是過去對於大醫王的描述，說的是醫師不只能夠治療大眾的病痛，也能將病人視如己出般對待。這樣的理想為過去的人和醫師所擁有，期待未來的醫療環境能夠真正讓醫學教育所學的人文精神體現出「視病如親」的專業素養，讓病人到醫院就有如回到家的感覺。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航