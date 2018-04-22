大學校長：到中國交流形式多元，很難訂出明確的「合格標準」

台灣大學當選人管中閔、內政部長葉俊榮和新教長吳茂昆赴中國講學，是否屬於教育部規定的「短期客座講學」，引起討論。近期教育部發函各大學，要求明年的「赴陸計畫」必須撙節。但到中國做學術交流到底怎麼樣才算「合格」，大學教授都表示，學術交流態樣太多元，教育部難以明確規範。

《聯合報》報導，教育部4月16日發函國立大學，要求繕造明年度（108年度）「因公派員出國及赴大陸地區計畫」，並在4月26日前函報教育部。一位國立大學教授指出，公文共三頁，針對108年度因公派員赴大陸計畫提報列了五個原則，要求排列優先順序，原則如下：

所需經費以不超過107年度為原則。107年度計畫未獲核准或未提計畫者，108年度經費總數只能在8萬元內。

赴大陸確屬業務需要，且有實質效益。

有助兩岸關係發展或增進人民利益。

推動交流工作所必需。

以及人數、天數應力求精簡，本撙節原則。

這位教授說，教育部要求各公立大學下周就要統計出來，要列計畫優先順序，擔心背後有什麼目的。《聯合報》也以「教育部『清查』赴陸計畫」作為報導標題。

教育部：到中國計畫常常變更，才要求各大學審慎評估

《ETtoday》報導，教育部則說明，立法院審核出國、赴中的旅費，認為計畫變更頻繁，最後情況跟報上來的內容都不同，所以才列出多項原則，要求各大學審慎評估。

教育部也發布聲明表示，媒體報導教育部「清查」明年學者赴陸計畫，並非事實。依現行規定，國立大專校院所編製年度「因公派員出國及赴大陸地區計畫」，應報教育部核定後實施，教育部因此援例行文提醒學校配合108年度預算編列期程，辦理計畫「編製」事宜。

教育部強調，近年來都固定於4月間發函說明編製原則及注意事項，與學者赴中國進行學術交流政策無關。以105年至107年為例，分別於4月14日、4月17日及4月16日發文請國立大專校院辦理編製，這次也是例行辦理編製作業，並非對已執行情形進行清查。

赴中兼職不能「常態、固定、持續」，實踐大學校長：標準不夠明確

（中央社）教育部國際及兩岸教育司司長畢祖安受訪時表示，台灣各級學校可與中國學校進行短期或常態性交流，但需先向教育部申報；教育部民國98年的解釋函也提到，現行與中國地區公立學校「研究、教學人員交流」僅限一般交流常態之短期客座講學，不能聘任我方人員擔任教職或研究職。

針對教師兼職規定，教育部民國104年函釋，教師非常態性（非固定、非經常、非持續）應邀演講或授課，且分享或發表內容未具營利目的或商業宣傳行為即非兼職。畢祖安表示，以此函釋來看，兼職認定標準就是「常態、固定、持續」。

熟悉中國高教的實踐大學校長陳振貴告訴中央社記者，根據教育部資料顯示，從民國93年至今，兩岸各級學校簽訂的交流協議書共超過1.5萬份，除了學校外，各學院或各系也可能自己簽備忘錄，過去學者受邀到中國講學、參加研討會等交流活動不在少數。

陳振貴表示，學者到中國學術交流的態樣非常多元，而兼職認定標準卻不夠明確，以學校間簽訂的學術交流備忘錄來看，一簽就是三、五年，教師在備忘錄框架下進行長期交流，例如一學期或一個月到中國交流一次，這樣是否算常態、是否違反兼職規定，教育部應該說清楚。

陳振貴指出，既然現在有爭議，教育部應彙整相關規定，「畫條明確的紅線」，現在已經是網路時代，過去那些原則可能已經不符合時宜，建議教育部將「常態、固定、持續」的原則定義清楚，最好還能舉例，讓學校和學者可以有所依循，對過去的事情應該既往不咎，別再放大檢視。

交通大學副校長陳信宏表示，如果學者參與一般學術性活動，照理來說不需特別報備，但是因為和中國的關係較敏感，才需要特別報備，不管是以前國民黨執政或現在民進黨執政，其實規定都沒有太大變化，差別只在於用什麼角度去解讀。

陳信宏認為，教育部就算將規定訂的再清楚也沒用，因為學術交流態樣太多元，難以全面兼顧，如果硬要往不好方向解釋，很難說清楚講明白，只能「自己畫條線」，學校自我限縮，減少與中國學術交流合作，也特別提醒教師個人與中國交流時要格外小心以避免爭議。

赴中講課頭銜五花八門，難以判定是否「實質兼職」

陳振貴指出，到中國學術交流時，對岸有些學校會發聘函或聘書，頭銜更是五花八門，包括講師、教授、顧問、博士生導師等多達17種，但這些頭銜未必代表「實質兼職」，雖然可以查證程序，但交流或兼職內容只有當事人和對方學校知道，除非學者個人或學校坦白，才能釐清真相。

台灣海洋大學校長張清風也表示，一般到中國學校去進行演講、研討會等短期交流，對岸多半會以學者在台灣的頭銜去稱呼，以他個人經驗為例，只碰過一次對岸學校詢問是否要另外掛名頭銜，而他就直接拒絕了，對岸學校也尊重他的意願。

張清風指出，台灣也經常請國外教授來當兼任教授或榮譽教授，這種情況在國際上很普遍，某種程度上來說是種榮譽職，只是因為兩岸關係比較特別，必須格外小心，但學者一定要經常國際交流才會有進步，因此他也會提醒校內教師，和中國學校交流時，要特別注意不要額外掛名，避免單純的學術交流反而被扣帽子。

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核稿編輯：楊之瑜