「希望生活與工作能夠平衡」：履歷上、面試時常見的11個失誤

前言

又是新鮮人求職的季節，所以最近訊息匣內多了一些面試相關的詢問，但我這陣子實在太忙，無法一一回覆訊息，只好趕快把過去幾年曾去外商面試、自己的組織面試人，或者去年在外商新創規劃一系列的人才招募計畫所整理的「問題」、「狀況」與「建議的應對模式」給寫出來。

下面的個案分享都是歸納個人經驗，從事後詢問面試官可以如何更好，以及自己規劃公司的人才招募時所設計的重點。

整篇文章介紹了11個關於履歷上、面試時常見的失誤避免方法，但方法總是簡單，現實世界則是複雜的。還是要先提醒：「有時候給了方法公式，下一次解題時也不一定正確。」如果你覺得有用就拿去參考參考，但如果你已很資深那就當個小品文看看吧！」（笑）

結論先講：無論是面試中還是履歷上，直接具體說明：你曾經活用「哪些經驗」，解決「哪些問題」，進入公司後「想做什麼」，過去發生的經驗全都是用來「證實這個想做」，而不是講了一堆自己故事，卻沒給出連結。

1.「溝通能力好」：這句話絕對是多話

拜託請你將「形容詞」延伸說明，舉出你運用了你覺得「好的溝通能力」，曾解決哪些團隊上的困難？千萬不要只是自己判斷，讓事件與第三者去替你證明。

不是寫上：「很愛講話」，就代表溝通能力好。

如果是我的話，我可能會寫：「曾將工作流程製作成簡報，定期將團隊內的專案進度釐清，讓成員們快速瞭解彼此進度及計畫全貌。」然後附上先前製作的簡報檔案，以及簡單表述當時的團隊的工作流程與專案進度問題。

2.「我對這工作很有興趣」：有講跟沒講一樣

「拜託，你沒有興趣就不會來申請這工作了。」

請提出「具體」的應徵動機，不要只是短短的「興趣」兩字帶過。

就像「喜歡」這形容詞，是個非常抽象且主觀的，除了你相識多年的好朋友，一般人通常無法有共同感受，所以你必須要「盡可能用淺顯易懂的方式去描繪出感受」。

如果是我的話，我會說：「過去的ＸＸＸ計畫中，負責與ＯＯＯ個外部單位進行提案簡報，累積了邏輯架構與圖表分析的技能與興趣。因此想透過ＯＯＯ工作，加強運用這樣的經驗，除了協助公司的外部客戶開發、內部流程視覺化，並持續增強自己的實戰經驗。」

3.「想做」與「能做」的差異？

「Ｑ：為什麼想做？」

「Ａ：因為我從以前就很喜歡。」

這種幼稚的答案，可以免了。

當被問到這個問題時，你的回答應該要能合理的回答：「為什麼想，但是現在卻還沒做或者嘗試？」這個問題。

另一方面，很多把一件事情做到很好的人，並非一開始就「想做」，而是透過傾注全力「去做」，專注於這件事情上，最後在過程中，產生了喜歡的感覺。

如果你還沒開始做，那至少表現出你已經在這件事情上做足了「事前作業與準備」的狀況。（閱讀、線上課程、自行發起類似相關的小專案……）

4.「喜歡唱歌看電影，有養狗，也愛貓。」：可以寫興趣但不要只是寫出

若個人的生活喜好與你申請工作的核心競爭力沒有相關，請勿附上，那只是贅字。

如果你真的認為這個興趣強烈的呈現了你的個人特色，認為跟工作一定有相關想附上的話，那就要進一步描述出其中的關聯性。多做一點點，你就能順利留下獨特性與印象。

如果要我寫興趣的話，我可能會這樣寫：「我喜歡旅行，因為喜歡去接觸不同文化與嘗試新的方法去體驗生活。對於工作也是，更喜歡逼著自己不斷去思考現有方法如何才能更有效率，並學習新方法去突破現況，找到最適合這項目的最優化流程。」

5.「曾擔任ＯＯＯ執行長；ＸＸＸ活動總監」

不要只是列出組織名稱與頭銜，沒有人知道你在裡面做了什麼。重點是這組織有了你的加入，「有什麼不同？」

「別只是條列出經歷」：量化出個人細節

掛著活動總監、執行長或總召負責人的名號，卻沒有具體或量化的個人事蹟去描述？誰知道你是不是順風車？或者只是人緣好但實質上沒什麼能力？

去用清楚的描述，把「這段時間自己做了什麼」、「因為有你的加入，所以組織產生了什麼變化？」這兩點具體的寫出來，不要只是讓人感到你只是拿著組織的名號在「賣頭銜」。

6.「希望生活與工作能夠平衡」

這句話等做了事，有所成績後再說。

我認為一個人在還沒實際展現自身工作能力與拿出成果之前，就先說這樣的話，會容易讓別人認為你不敬業，已經找好退路與藉口理由。

最嚴重的狀況可能是自己還沒把份內的事情處理好，就認為自己生活的時間比較重要，讓其他同事為了你而加班解決緊急事件、麻煩其他夥伴幫你收爛攤子，擦屁股？

我認為「談論如何讓生活與工作平衡的事情，當然可以。」不過要先拿出成績，讓大家知道你的效率與責任感。

7.我跟你說：「我跟ＯＯＯ很熟⋯」

「恩？所以我應該去跟他聊天，而不是你？」這一點算是我最不能理解，讓我直接（黑人問號.jpg）的。

有種人常常會在面談中不時提到：「欸對！我跟ＯＯＯ很熟喔！」、「之前他舉辦的一些活動都找有找我！」、「有聽過ＯＯＯ嗎？我常常跟他吃飯，是我好朋友！」

嗯，絕對是大忌。

因為這樣會讓人感覺：「那你自己呢？」不要給人一種，你只會依賴人的感覺，自己不太做事，也不要讓人感覺一種好大喜功，卻對自己責任感很低的樣子。

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8.「Ｏ＊＄＃（）＄」很能表達，話很多，但講了兩分鐘還沒聽到結論

無法從結論開始論述的人，通常自己也沒定論。

面談的時間珍貴，而且一天下來面試官會跟好多人講話，精神已經夠疲倦了，建議不要再用一大段文字去描述事情，更要避免扯遠了。

「從結論開始論述。」

前三句話就要把自己的論點、觀點直接講出，如果無法用前三句話總結待會要講什麼的人，通常是邏輯架構能力不夠。先講結論能讓聽者有個清楚的方向去理解你待會要講的原因，也能去根據結論提問問答。

9. 這計畫經費不足，主要都是外部廠商不給錢

「Ｑ：對於這項計畫的失敗（不如預期），你的看法是？」

說失敗經驗都與自己無關，這種人無法授權。

學會去檢討自己的經驗不足，而不是一味的指責其他成員，去點出還可以修正的部分，才能帶著團隊一起成長。問問自己下一次可以做些什麼改變，去解決團隊的困難，並提昇自己的能力？

10.「作品集若在雲端空間，記得開啟權限」

若你把作品集放在Google Drive這種雲端空間，記得開啟「檢視權限」，而不是點進去卻無法看到。

還有，在Drive上傳有個缺點，超過一定的大小就會無法預覽PDF。麻煩對方把500 MB的檔案下載其實有點荒謬。（誰不知道裡面有沒有病毒或惡意程式？）另外，你可以使用「減少 PDF 大小」，或者ISSUU，上傳你的作品集（Portfolio）

11.「Email地址寫錯是大忌中的大忌」

長篇的敘述（動機與個人介紹），字打錯就算了。不過細心與細節還是很重要。

但像是：「姓名」、「Email」或「電話」等個人聯絡資料，是絕對需要再三檢查的。最常見錯誤：@gnail.com、@gamil.com、@gmail.com.tw…

這樣的郵件，會讓我們發信件到你們郵箱時，系統信件會回傳寫說：「The email account that you tried to reach does not exist. 」細節沒注意，基本上就是想救也無法救了。

另外，臉書的個人頁面連結分為兩種，建議去設定個人化網址：

有設定個人化網址： www.facebook.com/raymondhou0917/

沒有設定個人化網址： www.facebook.com/profile.php?id=%24@#（數字組成）

魔鬼藏在細節裡，細節留意，才能成功與突出。

後記

這些是過去親身體會、觀察到的現象與面試誤區，因為常發現有些人其實很有熱忱與能力，但因為表達與文字運用上稍微拙劣，造成了小失誤，而與機會擦肩而過，真的很可惜。

希望這些經驗整理（等我有空開續集？看看可以寫幾篇 XD），能夠讓你在未來找尋自己想要的工作或團隊時，能更精準地表達你個人的特質與經歷，也讓對方更能快速地抓住重點，不浪費彼此的時間，快速找到契合的對象。

另外！歡迎留下其他我沒有提及到，但常常讓你在準備（審閱）資料時出現的惱人不解狀況，成為我續集的材料（笑）。

延伸閱讀：在你寄出履歷前，五個務必檢查的重點

本文經作者授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航