文：池內了（Satoru IKEUCHI）

科學家的責任與倫理

最近跟科學家和技術人員（或是受過科學訓練的人）有關的事件相繼發生。像是阪神淡路大震災、奧姆真理教風波、快中子增殖反應爐「文殊」事故，以及藥害愛滋（按：藥廠違反生產規範，在血液製劑中添加非法成分或沒有遵守製造流程，製劑受到愛滋病原汙染，造成部分血友病患在用藥之後感染愛滋病）訴訟等。這些事件當中，科學工作者的觀念、極限、問題和其他地方遭到放大檢視。他們並不特別，多多少少反映出現在科學家和技術人員的觀念及生活之道，因此以下要從這些事件當中回顧他們展現出來的反應，同時思考一下現在科學家該負的責任與應當具備的倫理是什麼。

阪神淡路大震災

那場大地震發生的時候，我在京都的家也搖得很厲害，當時還嚇得跳起來。幸好只摔碎了幾個茶碗（按：茶碗是東亞傳統當中盛裝茶水的碗或杯形茶器），但是豐中市的研究室書櫃就全都倒了下來。要是地震發生在白天，說不定連我都會被書本壓在底下丟了性命。其實，日本有句俗話說「關西不會發生地震」，連我都疏於戒備。儘管也有地震學家警告「關西也會發生地震」，這項呼聲卻傳不到我們一般人的耳裡。所以，關西幾乎沒有人考慮過防震措施。

我看了震災後的各種報導，聽了在這之中科學家的發言，卻強烈感覺到號稱專家的科學家，喪失了對自然和學問的謙虛。

地震學家長期不斷宣稱「地震可以預測」，獲得許多研究預算。因此我們也抱持著幻想，認為應該能夠預知地震何時發生。經過這次的震災後，我查了一下地震學的現況。結果發現地震的資料蒐集甚多，能夠從振動的波形分析、地殼的翹曲和重力異常等要素，計算地震的規模、傳播的方法與產生的損害等。換句話說，就是大張旗鼓研究地震引發的機制，以及一旦發生地震後會變得怎麼樣。

然而我發現，預測地震「何時、何地、以什麼規模」發生的研究完全沒有進展。因為地震是地下幾十公里的岩石遭破壞的現象，所以沒辦法得知岩石的性質，不能詳細調查，仍然很難用現代物理學解釋牽涉到混沌的問題。因此，就算說地震遲早會發生，以現在的知識也講不出發生在何時何地。「預測地震」指的是「預測地震何時、何地、以什麼規模發生」，因此現階段還不能預測地震。

當然，這一點地震學家也很清楚，卻不見得會明說，反而還參加「地震預測聯絡會」這個組織，持續探討地震是否可以預測，假設實際上做不到的事情可以做得到。為什麼會採取那麼矛盾的態度呢？能夠想到的理由就只有不願失去投入地震預測工作的研究預算了。這種態度不獨地震學家會有，為了確保研究預算，我們科學家往往會「高談闊論」，約定做不到的事情。

我認為這種態度是科學家的墮落。沒有研究預算就不能做研究人員謀生是事實，但為了獲得預算而曲解真實，就跟科學家探求真實的使命矛盾。尤其是涉及到人命的項目，就算別人批評是在助長謀殺，也是難免的事。

科學家是什麼樣的人？

科學家並非事事都懂的人，而是「最懂『現在知道什麼，不知道什麼』的人」。因為這一行就是要研究未知的事物。所以，「誠實說出自己哪裡不懂」，就是科學家的責任。

當美國舊金山發生地震，高速公路坍毀時，某位交通工程的學者就說：「日本不會發生那種事故。」保證國內交通網絕對安全。然而，阪神淡路大震災時高速公路東倒西歪，他的保證只是空談。原本科學家的任務是要告訴大眾：「假如發生更強的地震，這條高速公路就會坍毀。」換句話說，就是應該要講：「我所知的範圍就到這裡，超過的地方不懂，無法保證。」關係到科學的事情沒有「絕對」。我們了解的還只是自然現象的一部分，凡是有未知的地方，就不能說「絕對安全」或其他「絕對」的字眼。誠實說出「不知道」的科學家，比得意洋洋說「知道」的科學家更值得信賴。

地震學家不是在預測地震，而是在地震發生時防災，方能活用這份知識。這是因為可以從地震的搖晃預測規模和引發的災害。所以，我認為該以地震學者為中心，由都市工程、交通工程、地方自治體、維生管線（自來水、電力和瓦斯）的管理者共同合作，組成地震防災體制。這樣才算是善盡科學家的社會責任。

Photo Credit: 經濟新潮社

藥害愛滋問題

日本有個詞彙叫做「結構藥害」，由來是製藥公司、厚生省和醫生的共犯結構，所引發的多起藥害事件。據說一個藥物的開發，要花上十年的光陰和一百億日圓的費用。所以製藥公司往往會認為，一旦完成之後，就想要儘快獲得厚生省認證，想要讓許多醫生使用提高利益，哪怕有危險的副作用也想要隱瞞。如此一來，就會把在厚生省吃得開的退休官僚禮聘為董事，把在厚生省有影響力的醫學權威人士禮聘為顧問。另外，他們從平常就會出入大醫院和大學醫院，企圖占盡各種便宜，努力請人幫忙粉飾藥物實驗、使用和副作用。這種結構式的共犯體制就是藥害的原因。

雖然以前也發生過好幾起類似斯蒙症（SMON，subacute myelo-optic neuropathy，亞急性脊髓視神經障礙）和沙利竇邁（Thalidomide）的嚴重藥害，但是造成愛滋問題的藥害悲劇重演的另一個原因，就在於醫學人士陷入共犯結構而不可自拔。進入厚生省的審議會，與藥事行政關係匪淺的醫學人士，另一方面則是醫學會的權威，與製藥公司也有盤根錯節的關係。這種人會偏袒厚生省和製藥公司，儘管職業的目的在於治療疾病，保護生命，結果卻製造或殺害更多病人。

當然，有時在某個時間點還無法判斷藥物有沒有副作用，是否像愛滋病毒一樣帶有危險性。有事情不知道是當然的，因為要處理的是未知的問題。另外，人有時也會出錯，因為會發生意想不到的效應。所以，出錯不應受到責備。問題在於知道出錯之後，能否立刻承認及改過。而坦然為判斷失誤道歉，這才是科學家對真理誠實的態度。

我不想承認那種醫學人士是科學家，然而這份心情又混雜憂鬱的感覺。反正這種科學家很多，還是佯裝不知道比較輕鬆。就算在公害問題上，站在公司那一邊提出錯誤的說法（爆發水俁病時也出現過「有機胺說」和「病毒說」），或是企圖縮限症狀減少患者的數量（熊本水俁病的患者比例只有新潟水俁病的十分之一），也聽不到反省的聲音。另外，接受環境影響評估時調查得不夠徹底，往往會直接拿出符合自治體期盼的結果。這些機構以「大學傑出學者掛保證」為藉口，擴大了公害的損失。（按：水俁病〔Minamata Disease〕是因工廠排放氧化汞廢水，經海中微生物轉化之後成為甲基汞，人和動物吃了遭受甲基汞汙染的的海鮮之後，毒素累積於體內引發中樞神經病變；症狀為四肢扭曲或麻痺，語言能力退化、視覺與聽覺受損、失去平衡感等。一開始發生熊本縣水俁鎮內與周邊，稱為「水俁病」。之後發生在新潟縣，稱為「第二次水俁病」）

科學家應該對真理更忠實，還必須客觀審視自己，反省自己多麼盡忠職守。

書籍介紹

本文摘錄自《科學素養：看清問題的本質、分辨真假，學會用科學思考和學習》，經濟新潮社出版

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作者：池內了（Satoru IKEUCHI）

譯者：李友君

面對人生的難題，科學思考總是可以在關鍵時刻給我們指引。

科學是什麼？

如何研究科學？

為什麼要學科學？

如何區分科學和偽科學？

想要消除我們對於科學的「猜疑」，以及對於未來的「不安」，第一步就在於讓科學更普及。

作者池內了（Satoru IKEUCHI）是天文物理學者、名古屋大學名譽教授，也是一位科學研究者，他在書中為以上問題提出解答。他帶領讀者了解科學如何誕生的歷史，以及觀察科學研究的方法，進而思考科學、技術究竟和人類與社會有什麼關係；並且以科學思考「問題的本質」是什麼，用什麼方式可以解決問題。他以散文般的筆調，分享科學研究者如何把對於所見所聞的好奇，轉而成為研究活動的過程。

池內教授指出，科學的本質在於「好奇心」，科學家遇到疑問就會問「為什麼」，並且持續研究以解開疑惑。

科學是一連串的觀察、觀測和實驗，科學的出發點從「觀察」大自然開始，對於自然現象的變化「專心注意看仔細」，找出變化的規則，歸納為共通、相異和逐漸變化的性質；接著進入「觀測」，除了專心注意仔細看自然引發的現象有什麼性質，還要加上測量，將性質轉換為數字。最後以「實驗」調查物理性質和化學性質，或是這種性質能否藉由人工合成產生；實驗的重點在於無論由誰進行，都能重現同樣的結果，這是區分科學和偽科學的關鍵。

這本書有助於我們學會了解自己「知道什麼，又不知道什麼」，並懂得有效運用科學磨練洞察力，藉此「看見『看不見』的東西」，有助於我們站在科學的立場思考與學習。具備科學素養的關鍵在於，了解科學是「探究知識、逼近真理」的方法。想解決各種矛盾，就必須仰賴科學的力量。無論是對於科學稍微感興趣的人，甚至是文科生，都很適合閱讀本書。

Photo Credit: 經濟新潮社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航