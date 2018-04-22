499元網路、通話都「吃到飽」？三大電信澄清：只有軍公教能辦

台灣三大電信業者之一中華電信4月推出限時一個月的「公教雙飽」專案，具備軍公教身份的人士只要用499元就能申請網路、網內電話吃到飽的服務，隨後台哥大、遠傳等電信公司也陸續跟進，甚至一度傳出不限軍公教身份都可申請。不過部分學者和NCC都擔心，若長期維持這樣低價競爭的狀態，可能影響未來5G發展投資。

中華電信今年4月初推出軍公教人員限定的「公教雙飽」方案，軍公教人員、國營企業員工、公私立學校教職員，或者是以上身份的一等親的眷屬，只要月繳499元，4G上網流量、網內互打通話量就能無限制「吃到飽」，網外和市話也提供180分鐘的時數。中華電信這波優惠，逼得競爭對手遠傳、台哥大、亞太電信也陸續跟進。

而後，網路上流傳，遠傳、台哥大悄悄將原來的軍公教身份限制取消，一般民眾也可以申辦，而後又有網友在PTT及Mobile 01網路論壇發文指出，他在中華電信新北市板橋直營門市拿到傳單，發現最先推出軍公教方案的中華電信，也取消了身份限制，一般民眾也能申辦「雙飽專案」。

《蘋果日報》報導，《蘋果》記者向中華電信板橋直營門市詢問，的確攜碼即可享499元專案；之後記者到其他中華電直營門市詢問，有服務人員一開始表示若無軍公教證件，無法辦理雙飽方案，但後續又說可以用個案方式協助申請；另一家門市則直接拒絕申辦。

3C達人電腦王阿達說，4月初中華電信推出「公教雙飽」方案後，就有不少一般民眾到門市「盧」，要求開放給不具軍公教身分的民眾，加上可能申辦業績目標未達標，所以門市乾脆開放給一般民眾。

中華電信、遠傳、台哥大滅火：只限軍公教身份

中華電信22日發布新聞稿表示，中華電信擁有最多的公教客群，因此鎖定族群推出回饋方案，中華電信也對內部再次重申，此為軍公教限定專案，門市應嚴謹審核申辦客戶的資格，以避免引起社會大眾爭議。中華電信表示，未來還會針對不同客群和不同行業客戶，不定時推出促銷活動，以回饋廣大消費者。

中華電認為，多家競業從去年起早就推出比499元更低的「吃到飽」方案，甚至發函至各機構或透過Line等社群媒體廣為散播，但長期的殺價競爭方式，並不利於產業正向發展。

《中央社》報導，遠傳電信及台灣大哥大的發言管道隨後也都表示，針對軍公教推出的「雙飽」方案，資格與過去相同，都需出示軍公教證明；只有亞太電信全通路推出雙飽限時快閃優惠活動，一開始就不限制僅軍公教才能辦理。

學者看法兩極：有人認為不利5G發展，有人認為業者還是有賺

（中央社）台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長教授賴祥蔚向中央社記者說，業者想透過低價先搶用戶，後續再設法找其他加價商品賣給用戶，這種低價策略對電信產業發展並不健康。

賴祥蔚進一步分析，消費者很聰明，若讓他們習慣低價競爭，不會有忠誠度可言，好的服務內容才能建立忠誠度，像是良好手機網速、通訊訊號、線上影音等，用低價刺激用戶增長，是沒有招數下的招數，代表了電信經營管理者策略思考高度有待加強。

他說，低價吃到飽只有短期刺激效用，如果經營者只懂得價格競爭，不思索如何透過服務、內容提升附加價值，這種低價策略不需靠經營團隊，路人甲、路人乙也都會，低價策略就像七傷拳，傷害敵人也傷害自己，業者應認知到電信業是很花錢行業，用低價搶市，造成利潤減少，反而不利未來5G基礎建設，以及網路通訊涵蓋率提升。

世新大學廣播電視電影學系教授蔡念中則抱持不同看法， 認為低價策略對消費者是好事。他指出，從最初的手機上網吃到飽，月租費新台幣1,000元開始慢慢降價，現在只要499元甚至以更低價格就能享受吃到飽服務，到底業者實際成本多少，沒人知道，說不定業者仍然賺錢，只是從大賺變成小賺而已。

蔡念中認為，用更低價格讓消費者無限上網，絕對是好事，但在商言商，就怕業者先把用戶騙到手，把對手打得站不起來後，再用比較貴的價格榨乾消費者。

NCC擔憂：低價競爭不利產業長期發展

著眼於產業發展前景，主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）對於業者打低價戰相當憂心。NCC副主委翁柏宗表示，NCC基本上尊重市場機制，但業者採取低價競爭策略同時，也要考慮未來5G發展投資，5G釋照、網路布建是不是有足夠資金因應，對產業發展好不好。他強調，電信業者應考量這種低價策略下，收入增加若單純只靠用戶成長，沒有其他創新商業模式，未來如何能健全整體產業發展？

此外，翁柏宗也說，NCC不會出手限制低價吃到飽的商業行為，但吃到飽是不是真正吃到飽，有無限速等規範，業者都應在合約中明確告知消費者。

《中央社》報導，NCC資料顯示，從2016年第2季至2017年第4季行動通訊整體營收從532億元一路下滑至494.6億元，連六季下滑，但對比同期，行動通訊數據量卻有超過八倍的跳增，傳統語音收入下滑占最大主因，低價吃到飽的價格戰持續延燒也是原因之一。從3G到4G時代，電信業者的投資飆高，用戶數據量使用逐年增加，但卻沒有帶來等比例的收益。

回顧2014年，台灣4G開台，首批4G上網吃到飽用戶平均月繳資費都在1,300元以上；時隔一年，資費吃到飽疆界鬆動，投入頻譜競標、網路建設等高額成本的電信業者，為鼓勵用戶無痛升級4G，吃到飽資費門檻跌破千元、再降至700元有找。

2017年電信業者再推網路門市599元吃到飽方案，今年4月又在軍公教市場再度交鋒，雖然只是針對少數族群的短期促銷，不過，電信業界2016年針對攜碼等族群推出的699吃到飽，就在「敵不退、我不退」的氛圍下延長戰線至今。

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核稿編輯：楊之瑜