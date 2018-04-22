河岸小鎮睽違50年的「小麥復興運動」，一群40歲不到的年輕人讓麥寮「名副其實」

位在濁水溪出海口南側的麥寮，是六輕所在地，也是台灣石化工業的重鎮，但其實，當地曾經盛產小麥，麥寮的舊名「麥仔簝」指的就是過去貯存小麥的地方。2016年，一群麥寮年輕人，以「友善農作」的方式，成功復耕小麥，並將小麥製作成各式文創商品，讓麥寮「名副其實」。

發達的河岸小鎮，卻在二戰後敗給國外低價小麥

（中央社）麥寮鄉長許忠富說，位在河畔的麥寮，過去因為商賈往來頻繁，形成渡船頭，與中國貿易貨物都由此進出，農民為了運輸方便，在渡船頭旁搭建專門堆放麥子的寮仔，當時人稱「麥仔簝」，後來當地就被稱為「麥仔簝」，之後演變為「麥簝街」，最後改為「麥寮」。

麥寮耆老回憶，麥寮在清朝時代就是小麥和大麥的盛產地，直到西元1945年第二次世界大戰後，台灣進口價格低廉的小麥，後來農民陸續改種稻米、落花生，麥田景象在半世紀前已不見蹤影。

直到2016年，一群麥寮子弟從在地出發，種植小麥尋回「麥仔簝」原味，這場「小麥復興運動」，讓一般人對麥寮的印象不再只有石化工業或六輕工廠，也綻放出麥寮特色產業與在地人文的光采。

麥寮的先天地理條件讓友善農作的夢成真

嫁為麥寮媳婦的郭慧蟬，剛來麥寮時，看到路旁用小麥裝飾的路燈，心裡納悶怎麼看不到麥田，於是與丈夫兩人召集在地青年嘗試種植小麥。

郭慧蟬原本在醫院工作，受到丈夫對故鄉土地深情的影響，辭職回到麥寮，結合丈夫打籃球好友許碩彥、吳子瑋及陳宏瑋，這群平均年齡不到40歲的青年成立「月光下友善農場」。

其實他們剛開始並非種植小麥，而是先從當地有種的水稻開始，接著又養殖生態白蝦，也是回鄉青年的吳子瑋說，大夥們發現麥寮的冬季不適合水稻，考量天候環境的特殊性，於是決定增加小麥。

之所以嘗試復興故鄉特產小麥，吳子瑋說，先人會種植小麥一定有當地天候環境的特殊性，而敢大膽選擇友善耕作，是看到因為麥寮種植的美生菜能銷往品管嚴格的日本，代表當地也可以用友善農法種植其他作物。

擔任農場負責人的郭慧嬋說，麥寮冬季有強勁東北季風，又夾帶風沙，病蟲害反而減少，不用噴灑農藥，天候環境淬鍊出優質的小麥。

2016年10月，他們抱著嘗試的心情，用自然農法種下首批小麥，雖然麥子收受後被麻雀吃掉一大半，但是這第一批的收成，卻讓大夥們相當振奮，這是隔了近半個世紀後，麥寮成功復育的麥子。

郭慧嬋回想種植過程，懷著忐忑的心呵護麥子，看著從土地冒出的麥稈、一天天長大的麥穗，心情很複雜，聽到村裡老一輩看到麥子的那一刻，用感動的口吻讚嘆，她總算比較踏實。

他們利用收成的小麥，加工製作麵粉、手工麵條、小麥粒等販售，成為麥寮新興的手工農產品，並逐漸打開知名度。有了第一次的經驗，郭慧蟬和夥伴們在第二年邁向契作，2018年又將耕種面積面積加大到五公頃，接下來將向20～30公頃的目標拓展。

從「友善農法」到「社區營造」，讓麥子成為麥寮「新地標」

第一次的小麥收成讓大夥們有了信心，他們做的全麥麵條、全麥麵粉、小麥粒、小麥啤酒、小麥白酒也銷售到麥寮鄉公所和附近的拱範宮。除了擴大友善契作面積，他們還凝聚當地居民推進社區營造，讓麥寮的亮點一一綻放。

未來，月光下友善農場團隊，除了選定尚未開發的麥豐村活動中心預定地，打算人工播種小麥，等收成後再種植波斯菊之類的觀賞作物，做為綠肥。另外，麥田對面的陶藝教室及二手書店也已完工，營造麥寮新氣息。

郭慧蟬說，希望號召更多小農加入友善耕作，然後成立友善市集，讓市集成為麥寮安全農產的銷售平台，展現麥寮的新風貌。

郭慧蟬說，友善農場團隊還創作二十四節氣「立春」、「春分」、「立夏」、「夏至」等磚胎杯墊，希望友善耕作的文創，吸引更多年輕人參與，傳達熱愛鄉土之情，也讓更多人知道麥寮之美。

友善農場舉辦的社區活動，還有「親子插秧趣」、不同傳統爆米香的「爆麥香」、阿公阿嬤指導手作落花生「鱷魚餐包」、老工藝師傅實作展示「傳統菜刀手工鍛打」、坐牛車尋找田間與文化記憶等。

《上下游》報導，吳子瑋表示，麥豐社區過去沒有積極推動社區營造，人們問他要到哪裡玩，他就只能推薦當地的拱範宮，想不到還有其他的選項，但他說，近幾年有越來越多關心家鄉的在地人回鄉，「雖然都不是有很大的資本，但把大家串起來，利用現有資源來發展當地。郭慧蟬則說，她希望未來大家看到麥子，就聯想到「麥寮到了！」。

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核稿編輯：楊之瑜