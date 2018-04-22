歐盟對台灣漁業祭出「黃牌」至今2年，漁民不滿：歐盟是為了保護自家漁業

（中央社）

歐盟對台灣遠洋漁業祭出黃牌迄今兩年半，歐盟官方今年3月21日結束例行的來台訪查、會商行程，歐盟通常在訪視一個月後公布正式結論，因此近期，歐盟將宣布台灣是否撤銷黃牌，或轉向紅牌，實施漁業制裁。

2010年開始，歐盟把不能打擊非法漁業的國家列為「不合作國家」。2015年10月，歐盟認為台灣漁業充斥IUU行為（Illegal非法、Unreported未申報、Unregulated未受規範），違反歐盟的《非法、未報告及未受規範漁業捕撈規範》（IUU fishing），對台灣遠洋漁業舉「黃牌」警告。

兩年多來，歐盟提出法律、執法、海內外實際作業管理面等必須改善的主張，農委會陸續完成各項改善工作，經常與歐盟視訊交流、書面往來，歐盟官方每半年也會來台查訪一次，據以確認是否要解除黃牌，或是轉向紅牌。

根據農委會漁業署的估計，若台灣轉入紅牌，可能面臨貿易制裁，漁獲無法輸歐，光是輸歐漁獲貿易損失粗估新台幣70億元，且台灣漁船將無法再進入他國港口休息，而若是美、日各國跟進制裁台灣，將重創年產值500億、600億元規模的遠洋漁業產值，並影響從業人員生計。

農委會：歐盟肯定台灣增修法律、成立「漁業監控中心」

2017年10月歐盟官員也來訪，當時，農委會有官員會前樂觀預言去年底前可望解除，未料歐盟官員訪查行程中再就管理實務狀況提出質疑，例如漁船工作日誌未落實規格化、管理人員未在現場執行工作等，因而未同意解除。

事隔半年，歐盟官員又來台查訪，台灣歐盟合作打擊非法漁業（IUU）諮商會議於3月13至～21日舉行。

這次農委會不再於事前評估與發表談話，訪視結束後，農委會漁業署統一發布資訊表示，歐方充分瞭解，並認同台灣在漁業「法律架構」、「監測、管控及監督」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等面向所做的努力，也肯定2017年2月成立的24小時「漁業監控中心」相當先進。

漁業署並說，歐盟曾建議台灣改善漁業管理的內容，特別是法律架構方面，有關漁業三法（《遠洋漁業條例》、《投資經營非我國籍漁船管理條例》及《漁業法修正案》）及訂定相關子法在2017年生效，足以健全台灣漁業法制結構及管理架構。

漁業署也說，台灣以上改善作為，符合國際漁業管理組織規範，並與國際管理趨勢接軌，再搭配先進並具監控效率的漁業監控中心與各項監控管理措施，應更能有效執法、保障守法漁民權益。歐盟每次查訪返回，正式結論彙整出爐約需一個月左右，也就是說，近期歐盟將對台灣漁業做出結論。

歐盟要求高過國際標準，漁民：根本是為了保護自家漁業

（中央社）台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰告訴中央社記者，台灣業界有錯可以改正，願意配合歐盟，但是後來歐盟高規格的要求，高過國際標準，恐怕跟全球漁業競爭有關，讓漁民不滿情緒湧現。

何世杰舉例，歐盟要求台灣漁船監控系統（VMS）每小時確認一次船位；但是圍網、延繩釣作業方式不同，延繩釣光是下鉤就6小時、揚繩8小時，每小時確認航位既不需要也影響作業，業者每小時確認一次的通訊費用，從一年1.5萬元倍增為3萬元。但是，國際要求卻是每小時確認一次船位的是圍網，延繩釣是四小時一次。

他指出，全球鮪魚捕撈量70%由全球700艘工業型圍網漁船囊括，歐盟56艘、美國50艘，台灣34艘；如果併計圍網權宜船數（「權宜船」指船東將所擁有的船舶登記於其他標準較低的國籍，以降低成本），歐盟在中南美洲的權宜船數多於台灣，卻只要求台灣管理權宜船是否合法作業，而非由船籍國政府管理，又只要求台灣在指定港口卸貨，不合理。

此外，他也說，各界對於「台灣遠洋漁船1200艘、鮪魚捕撈量第一」的認知有誤，其實其中700艘是100噸以下小船，為個人漁民家計型經營，對比歐美企業化經營上千噸的工業船，捕撈量相差10倍以上，歐美50艘工業型網圍船的捕撈量，就超出700艘台灣小船的捕撈量，無法相提並論。

何世杰說，歐盟的漁業事務主管國家以西班牙、法國為主歐，歐盟遠洋漁業曾對歐盟議會報告指無法跟亞洲國家競爭。他質疑，歐盟藉由環保、永續等議題拿台灣「開刀」，其實是為保護會員國產業。

何世杰主張，把大型企業化漁船的罰則及作業標準套入家計型的漁業，讓台灣漁民無法忍受；面對歐盟施壓，台灣應有自己的改革步調及標準，而非為了急著解除黃牌而不顧一切，或拿處罰件數當做成積。

農委會漁業署表示，政府希望強化管理，符合國際標準以提高遠洋漁業的競爭力，畢竟海洋資源有限、國際間產業競爭關係存在，未來只會愈管愈嚴，但若確認有雙重標準，談判桌上會據理力爭。根據《自由時報》，從2017年「遠洋漁業三法」上路，到2017年11月，漁業署對於漁民累積罰款已超過4,000萬元。

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核稿編輯：楊之瑜