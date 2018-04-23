站在路肩也出事：國道又兩名警察殉職，最危險工作只有5千元「危險加給」

（中央社）國道公路警察局第四公路警察大隊2名員警，今（23）日清晨5時許在國道1號南下台南麻豆路段取締違規大貨車，與大貨車駕駛共3人在路肩遭另一輛大貨車追撞，3人當場死亡。



國道第四大隊副大隊長王怡仁上午受訪時表示，郭姓、葉姓員警清晨5時許在國道1號南下308公里附近，攔查取締由蕭姓男子駕駛的違規貨車後，警車停在貨車後方，在路肩處理。



王怡仁指出，後來一輛由陸姓男子駕駛的大貨車由警車後方追撞，2名員警和蕭姓男子疑似站在大貨車與警車中間，撞擊力量將警車往前推後撞上3人，再撞到前方停放的貨車，推行了10多公尺，3人當場死亡。

殉職的警員郭振雄為57年次（50歲）、家住台南、警專6期畢業，從警已30年，育有2女1男都已成年。警員葉家豪69年次（38歲）、家住台南、93特考畢業，從警14年、育有2名幼女，分別為6歲及3歲，國道公路警察局將全力協助家屬處理後事，並追究肇事駕駛的責任。

《蘋果日報》報導，國道新市分隊警員郭振雄和葉家豪在車禍中殉職，在同仁眼中，郭振雄是熱心的大好人，被暱稱為「小郭」，新市分隊同仁說，只要有人找小郭幫忙代班，他從來就沒有說過一個不字，也贏得隊裡的好人緣。而葉家豪也曾因熱心協助一名孩童送醫，登上該報新聞，當時葉家豪曾說「我自己也是一個爸爸，我能懂那種焦急！」沒想到竟因一場意外命喪輪下。

肇事駕駛邊開邊打瞌睡，「疲勞駕駛」工時近12小時

國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿指出，肇事的陸姓駕駛經員警施以酒測無酒精濃度反應，向警方坦承因為疲勞打瞌睡，車輛偏向路肩，造成這起不幸的事故。

《蘋果日報》報導，警方初步調查，陸姓肇事駕駛昨（22）日下午5時從高雄路竹出車，載牛奶北上到桃園等三地卸貨，今（23）日凌晨00:10分空車從桃園出發返回高雄，期間01:30分曾在台中后里地磅歇息，03:00再上路，04:34在麻豆路段出事，從昨晚出車到發生事故，工時將近12小時。肇事駕駛坦承疲勞駕駛，短暫受訪時也認錯。

肇事駕駛妻子獲報到國道四隊新營分隊，抱著丈夫哭泣。她受訪哽咽說：「（丈夫）肝不好，這兩天身體不舒服，昨天叫他不要跑，但同事有事。」

《ETtoday》報導，國道第四大隊副大隊長王怡仁上午召開記者會，表示肇事陸姓駕駛是開車北上再南下，是所謂的「回頭車」，陸姓駕駛說「有煞車痕，但已經來不及了，他（車子）已經偏移了。」而王怡仁唸到罹難同仁名字時也忍不住哽咽落淚，記者會上短暫中斷。

最危險的警察單位：每一百位國道員警，就有1.6人殉職

《自由時報》報導，國道警方統計，高速公路開路40幾年以來，已有20名員警在執勤中死亡，以國道員警現有人數約1200人換算，死亡率高達1.60%，為各警察機關死亡比率最高，足見國道警察執勤環境的危險性。

根據國道高速公路警察局提供資料，加上這起事故，高風險的執勤環境，8年來已造成員警4死33傷，在高速公路殉職的22名員警中佔了2成。今年3月31日，國道1號北向46.6公里外側車道，小隊長王琪瑋與警員孫駿平、陳家麟，協助警戒故障車，險遭煞車不及聯結車撞擊。陳家麟雙手掌及左腳膝蓋處挫傷。

而去（2017）年8月7日，也發生竹林分隊警員陳啟瑞、楊于辰在國道3號南向108公里處協助警戒故障車輛時，卻遭拖板車從後追撞，造成陳啟瑞傷重不治，楊于辰雙腿骨折，目前也還在復健中。不過，當時內政部認為陳啟瑞的死亡不符「因公殉職」的判定，引發警界議論（因公死亡的撫恤金最高約1400萬元，不及因公殉職的2000萬元）。事後警政署也著手放寬因公殉職認定標準，但個案是否符合因公殉職標準，仍需由銓敘部認定。

事隔不到一年，國道再度發生員警執勤過世的意外，再度凸顯危險環境中執勤的問題。而國道警察也因工作環境危險，每年在國道路肩發生傷亡事故居高不下，導致願意請調進國道警察局的人數連年下降。

《中央社》報導，民進黨立委羅致政、莊瑞雄、蔡易餘今年4月舉行記者會，羅致政指出，統計民國1997年到2017年這10年間，國道警察執勤身亡發生率約0.53%，比六都警察局員警的因公身亡平均發生率（0.16%到0.3%）還高，因公受傷的人數也持續攀升。羅致政說，警察人員請調要加入國道公路警察人數，從2013年的213人逐年下降，到2017年只有63位，恐導致國道警察的量、質均缺。

內政部警政署人事室副主任張淑芳當時則表示，去年10月已將案子報到內政部，每人每月危險加給為新台幣5061元，一年所需經費大概是8230萬餘元，就待內政部審查、行政院核定。

避免後方追撞遭夾殺，兩車之間「斷腿區」千萬不能站

今天國道發生的車禍悲劇，據《聯合報》報導，國道警方表示，員警路肩值勤方式並無問題，不過國道車速快不比一般道路，發生事故下車查看，面對的都是時速近百公里的車輛，國道公路警察局過去曾宣導，萬一在國道發生事故，務必趕緊將車輛移至路肩，不要站在兩車中間（也就是俗稱的「斷腿區」）。

國道公路警察局臉書提供的短片，影片中後方車輛疑似恍神追撞前方車輛，雙方將車子停下並下車查看車輛狀況，但在車速飛快的國道上，沒有人到後方擺放故障標誌，也沒有人注意和引導後方來車，3人就站在兩輛車中間。而後方來車也未注意前方狀況，導致嚴重追撞停下的車輛，甚至將人撞倒在地，本來只是輕微的擦撞事故反釀成嚴重的二次事故。

國道警方指出，近5年國道二次事故總共240件，共造成214人受傷，67人死亡，呼籲民眾「錢再賺就有，生命一去不回」，發生輕微事故應先在後車擺放警告標誌，也應避免站在「十撞九斷」的斷腿區。

影片下方也有網友River Liu表示，如果擔心跑到後方放三角錐很危險，可在下車放警示錐前，先打閃黃燈，拉起後車箱，讓後方來車知道這裡的車有異常。

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核稿編輯：楊之瑜