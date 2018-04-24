【圖表】看《復仇者聯盟3》前，先來認識無限寶石跟薩諾斯

圖：游承穎｜文：If Lin

（注意：以下內容有過去漫威電影的劇情透露）

漫威電影10週年的大片，《復仇者聯盟3：無限之戰》即將要上映了，這是漫威超級英雄電影的第19部電影。從名稱中的無限之戰就知道劇情會跟「無限寶石」有關。而隱身多年的幕後反派「薩諾斯」也將成為主角登場。

薩諾斯在過去漫威電影中曾經登場過，但都是在幕後策劃搶奪無限寶石的計畫。第一次是2012年的《復仇者聯盟1》，第二次是2014年的《星際異攻隊》。

不過這兩次他都沒有拿到無限寶石，甚至還損失一顆寶石，所以在2015年《復仇者聯盟2》的片尾彩蛋影片中，他第三次出現時說出「算了，我自己來」，也就鋪陳著他將在《復仇者聯盟3》自己出馬搶奪寶石。

薩諾斯究竟是是誰？收集無限寶石的目的又是什麼？無限寶石又有什麼功用呢？

《復仇者聯盟3：無限之戰》的導演羅素兄弟，在受訪時曾提及薩諾斯的背景。薩諾斯來自泰坦星，他的星球因為資源耗竭而滅亡了，他認為宇宙各星球資源衰竭問題的解決方法，就是要消滅星球中一半的生命。為了這個目的，他要收集無限寶石，利用無限寶石的力量，他就能在彈指之間消滅宇宙一半的生命。

在漫威電影的設定中，無限寶石總共有6顆。《星際異攻隊1》中收藏家解釋，無限寶石是來自宇宙成形之前，曾經存在的6個奇異點（singularity），在宇宙大爆炸後，這6個奇異點逐漸壓縮成6個寶石。

這6顆寶石分別是空間寶石、現實寶石、力量寶石、心靈寶石、時間寶石、靈魂寶石，都蘊含著強大的力量。

無限寶石在過去幾部電影中曾以不同型態出現過，並且成為電影中的關鍵物品，有些寶石還成為不同部電影間的連結，例如：內藏空間寶石的宇宙魔方，連結了《美國隊長》、《復仇者聯盟1》、《雷神索爾3》等作品；心靈寶石在《復仇者聯盟1》時，是藏在一把可操控人心的權杖中，而在《復仇者聯盟2》則成為幻視的生命來源。

無限寶石的下落，在過去的電影中，幾乎都有交代過，唯一不曾提到的是靈魂寶石。在《復仇者聯盟3》的前導漫畫（Avengers Infinity War Prelude）中，奇異博士跟王一起回顧6顆寶石的下落時，沒有提到靈魂寶石的下落，只強調它可能是最危險的寶石。

目前也出現許多關於靈魂寶石下落的猜測。有人認為可能是過去電影中的某樣事物，只是沒有被明確點出，例如：海姆達爾的眼睛、瓦甘達的聖地等等；有人則認為過去不曾出現過，在《復仇者聯盟3》之後才會出現。

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核稿編輯：楊之瑜