【2018法國真實影展】側記（一）：想田和弘與《港町》

文：張笠聲、吳胤穎

曾經在2011、13、14 年來台的日本紀錄片導演想田和弘，今年帶著其《觀察映畫》（Observation film）系列新作《港町》（2018）來到第40屆法國真實影展（Festival International de films documentaires - Cinéma du Reél）。

影片放映的隔天，在主辦單位龐畢度中心（Centre Pompidou）旁的咖啡館，我們進行了一場對談。這部作品是2016台北電影節上映過的《牡蠣工廠》第二集，至於兩部影片之間的關係，能在訪談中一探究竟。

Q：您覺得這次的影展如何？

想田：我很喜歡，非常喜歡。

Q：這是您第二次參與嗎？

想田：第四次，《完全選舉手冊1》、《完全選舉手冊2》，還有《完全精神手冊》。所以，這是我的第四次參展。

Q：為什麼您會選擇在這裡「法國真實影展」放映您的影片《港町》？

想田：嗯，為什麼⋯⋯（笑）這是一個很棒的影展，是的，很棒的影展。歐洲的紀錄片社群總是持續地注意著這個影展選出的紀錄片、紀錄片愛好者的參與，非常受到重視。而且，觀眾有眼界去觀看紀錄片。所以，真的是一個榮幸，可以在這個影展放映作品。

Q：我們也很喜歡這部電影，因為我們覺得您捕捉老人們一種很生動的情感力量，投注在每日的勞動裡，非常的印象深刻。電影裡的一位女性，Kumi桑，您能說說您是怎麼遇到她的嗎？

想田：是的，在街上，其實一開始我是想要拍 Wai 將，那位漁夫。當我在拍攝、跟隨他時，不管何時，Kumi桑都會出現並進入鏡頭（笑）。一開始我覺得有點困擾，為什麼她要參與我的拍攝呢？其實我拍片的策略是不去控制現場狀況，而是試著去融入正在發生的情境。所以我開始接受她作為一個角色，然後我才明白，她的角色個性非常的強烈。

Photo Credit：吳胤穎攝影 2018「法國真實影展」期間的龐畢度中心

Q：有一個鏡頭，她堅持想邀請您跟他上山拍攝醫院。我看到您一開始是有點遲疑的？

我遲疑了。我是說我其實已經說不了，我說「或許晚一點再說」。通常，人們聽到這樣的回應會覺得，好吧或許晚點。但她沒有，她沒有退縮，她堅持我們應該要去看看。所以我，該怎麼說呢⋯⋯在我心裡，我覺得，為什麼要去山上拍醫院呢？（笑）

Q：在那個時刻您沒有要拍醫院的感覺？

想田：是的，我當下沒有要拍醫院的感覺。但在她的堅持下，或許我應該順道去看看。結果是一個好的決定，它成為了電影裡最重要的一個鏡頭，所以你永遠不知道接下來會發生什麼。

Q：這是第一次當您在觀察拍攝時，人們嘗試抓住您的注意力並想改變您尋找的方向嗎？

想田：經常有這樣的狀況。但是在拍攝這部電影的時候，更加頻繁。我通常會接受我的角色提出的任何請求，因為跟隨著他們堅持的方向，結果都會很有意思。我也喜歡對我沒有想像過的可能保持接受的開放性，所以我會。但人們不會像她這麼頻繁地給予建議，並不是很常見。

Q：在電影的開頭她也邀請您跟他們一起吃生蠔。

想田：其實是我們想請大家吃生蠔，但她沒有接受。她也很堅持邀請我們一起去看看小島，這我就沒有去了。

Q：您有拜訪過她家嗎？

我有，但我沒有放進電影裡。我通常是依照拍攝時序，但有時候我會調整。

Q：我們看電影的印象這是一到兩天發生的事情，其實您花了兩週拍攝嗎？

想田：是，在剪輯的時候，我會建築一個構造，電影的結構。當我在拍攝的時候，我反而不怎麼思考結構，因為我想要保持對任何可能發生的事物的開放。但當拍攝結束的時候，我意識到這個迴圈，Wai將捕魚、再去魚市、小販、剩餘的魚餵貓，再到墓園。這可以是一個對電影來說很重要的結構，因為它展現出了這個鄉鎮基本的經濟運作。於是我跟隨著這個靈感去剪輯，我知道它是有效的，它也確實成功了。同時我也在想像，要如何把Kumi桑放進來，然後我決定把Kumi桑放在結尾，因為她不屬於這個迴圈。

Q：這樣的決定很有趣。因為電影裡Kumi桑的角色，顯露出她對這個鄉鎮的觀察眼光，就好像是您觀察她在觀察如何觀察一樣。這是您電影裡一個新的角度嗎？

想田：啊，我明白了，這樣的想法很有趣，真的很有趣，可能可以是一個觀看的方向。

Q：您有提到您一開始是想要拍攝Wai桑的，為什麼您會想要拍攝他呢？

想田：首先，我對於拍一個關於捕魚者的紀錄片很有興趣。其實我們放假的時候常常拜訪這個鄉鎮，因而認識了一些捕魚人，本地的捕魚者，他們年紀都很大了，他們沒有後繼者。於是一個日本再也沒有漁人的畫面進入我的想像，一個有點驚嚇的想像。如果所有的漁人都老去，沒有人接替，我們或許在十年、二十年後就沒有任何捕魚人了。

蠻嚇人的，畢竟我們是生魚片和壽司之島。我們的文化如此深刻地和魚連接，而這樣的連結有可能會消失。是這個基本的想法刺激了我想拍一部關於漁人的紀錄片。也是這個想法讓我拍攝了《牡蠣工廠》（2015），至於為什麼是拍牡蠣工廠而非捕魚，其實是因為我認識的捕魚人擁有一間牡蠣工廠，而當時正是牡蠣的季節。

Q：影片裡沒有其他漁人的出現？

想田：沒錯。小鎮是有其他漁人的，但他們也都在他們的70到80歲，所以可能不會再有捕魚人了⋯⋯當我認識Wai將，他是一個不分季節常規工作的捕魚人，我立刻明白我終於可以專心拍攝一個真的在捕魚的人。同時觀看他是非常有趣的，他的容貌、他說話的方式、他說的內容。和事實面上，已經86歲的他仍然獨自出海捕魚，所有的這些很吸引我，讓我對他產生興趣。他可能會是牛窓最後一個漁人。

Q：您覺得當漁人消失之後，會不會發生跟牡蠣工廠一樣的情況？很多其他國家的勞工前來，取代這些工作崗位呢？

想田：是有這個可能性，但我不確定，我不確定。同時這並不只牽涉到漁民，是可以回溯至幾千年開始的整個文化，整個圈子的問題。這裡的產業是一個基本的、純樸的經濟鏈。您覺得呢？

Q：我們在電影裡看到墓地的場景時，其中一位掃墓的角色說，雖然她不記得先祖的名字，但她知道他們也都是漁人。

想田：所以，雖然這樣的循環持續了這麼長遠的時間，現在也被侵蝕了。也就是說，一切從捕魚發展的生態也有消失的一天，實在是一個劇烈的改變。我不知道這樣的圈子要如何重建。我覺得⋯⋯不知道您有沒有看過《牡蠣工廠》？您們有看過嗎？

Q：有的。在《港町》裡面每條魚都是從本地人捕來再賣給本地人和餐廳。我們在《牡蠣工廠》裡就沒有看見這樣的的景象。

想田：在《牡蠣工廠》裡我才明白，牡蠣工廠是一個非常現代化的地方，一個為了有效控管而把所有生產牡蠣的工廠擺放在一起的人造島嶼。那是一種很現代的思考，也就是為什麼裡面的工人被認為是可取代的：

雖然削牡蠣曾經在過去是本地人的工作，現在他們覺得也許外國工人可以取代這些崗位，這是一種很現代的思考方式。但是在《港町》，整個鎮的邏輯是完全不一樣的，我完全不覺得Kumi桑可以被任何人取代，這是一種前現代的生活。在《牡蠣工廠》裡吃牡蠣的人在很遠的地方，某個你不知道的地方。

Photo Credit：Laboratory X 《港町》劇照

Q：不是一台小卡車就可以送達的地方？

想田：對，所以那非常現代，我在剪輯之前並沒有意識到，在剪輯《牡蠣工廠》的時候，我曾試著加入一些像是用在《港町》的牛窓的老街空景，但並不合。那時我才意識到，同一個鎮竟有兩種完全不同的邏輯建構，他們就像油和水。

Q：在拍攝現場你是怎麼和妻子（柏木圭与子）合作的呢？

想田：她只是來現場，她的職業是舞者和編舞家，也打太極。她和我很不一樣，不是技術人員，她從不操作攝影機，但他總是在攝影機旁邊。他想要來看現場，因為這是她母親的老家，有很多親戚，她不想要我在她的領土上冒犯別人（笑）。所以她有點像是來監視我的。

Q：沒想到是這樣的合作模式，我們總是聽到他的聲音所以好奇他是否負責拍攝。

想田：在其他地方我們會一起工作，他也是藝術家，編舞，我們分享很類似的藝術視野和品味，所以當我們一起工作的時候我們都會不斷討論我們正在做什麼，特別是在剪輯的時候，會將影片變成黑白的也是她的主意，所以她扮演很重要的角色。

Q：為何最後會決定要用黑白呈現呢？當我看到你們在夕陽下向大家一一告別的時候，我一直想著，要是這裡我看得見夕陽的顏色，那該有多好？但為什麼你不讓我們看看夕陽的顏色呢？

想田：你是不是也開始想像，開始自己創造顏色？我也發現有這樣的效果。在圭与子叫我試試看把顏色去掉時有和你一樣的感覺。我本來想，搞什麼？（笑）夕陽和日出的顏色對這部片好重要，你怎麼好意思建議我把它變成黑白的？我本來是有點不情願，但當我試過之後我意識到這讓電影有另外一種層次。你好像掉進了一個地方，這個地方這個宇宙在某個虛構的時間。我喜歡這個感覺，所以我決定這麼做。

Q：雖然在電影中你通常不說話，但一般你拍完電影後都會寫一本書，比方說在《完全演劇手冊》（演劇，2012）之後你寫了《劇場 vs. 電影——紀錄片可以反映「虛構」嗎》（演劇 vs. 映画――ドキュメンタリーは「虚構」を映せるか，2012），你怎麼看待你的寫作和影片的關係？

想田：這其實是偶然發生的，因為某些編輯問我能不能寫書。比方說當我在做《完全精神手冊》的時候，有個出版社編輯叫我寫一本書，我喜歡寫關於拍攝時東西，因為有太多有趣的事發生，這些景象沒辦法被攝影機拍下來。因為有太多東西沒辦法用攝影機抓住，電影有太多限制，所以我覺得寫下我在電影拍攝時發生的事是有意義的。

從此之後，竟然變成某種系統，每次我要有新電影了，就有人邀我寫一本書，我就說好，沒問題。在做《牡蠣工廠》和《港町》的時候也是這樣，他們在我開機的時候就要求我寫，那是一本訪談錄，我一邊拍一邊被詢問我感受如何，那是影片真正的花絮。

Q：讓我想到拍攝同一時期你還出演了《18歲的盛夏告白》（ほとりの朔子，2015），扮演的正是一個組織反核運動的人，怎麼會有這個主意？

想田：（笑）這不是我的主意⋯⋯這是深田晃司的想法，他是電影的導演，也是我的好朋友，他是我在《完全演劇手冊》的主角之一，casting 我是他的復仇（笑）。

Q：你覺得他為你選了一個像你的角色嗎？

想田：對，我覺得是這樣的。我拒絕了他三次，他說：「拜託你演這個角色」，然後我拒絕他三次，因為我不是個好演員，我根本就不是演員，也不會演戲，所以我不想毀了你的電影，我是這樣和他說的。但他竟然說，不，你知道你不用演，那就是你。當我看到劇本的時候我說，完了，這真是個混蛋。（笑）

Q：所以你當時不喜歡這個角色？

想田：那個時候，我應該是很投入反核運動，我常在Twitter上發聲，熱衷政治，所以我想他用了那種形象來cast我。不過我告訴深田我不會演戲，所以我必須即興。所以所有我說的話都是即興的⋯⋯你們怎麼連這個都知道？

Q：找資料的時候發現自己有看過這部片，而且很喜歡，所以非常好奇。

想田：恩，每件事總不是百分之百正面，這個世界。所以每件事都有光明面和黑暗面，這是我的世界觀，當Wai將捕他的魚，對於他來說是很棒的事，那是他的經濟支柱，但同時對魚來說又是屠殺，這是生命的反諷⋯⋯所以我在攝影時明白對於魚來說那是很痛苦的，對於他們來說，Wai將成功捕到很多漁貨並不是很正面的事情，我想要把兩面都包含進去。

Q：當你和Kumi桑到了山上，她突然開始敘述自己被偷的孩子的故事，你怎麼回應當你的角色開始向你和攝影機敘述痛苦的事情。

想田：我那時很困惑，我好奇他想告訴我的事是真是假，很多念頭浮上腦中。但我的工作不是去評斷她，電影工作者不應該去評斷他，如果我真的開始調查真相是什麼，我就變成麥可摩爾（Michael Moore）了。我很尊重他的作品，但他的作品和我很不一樣，他先設定好他的場景和訊息，再蒐集關於這些訊息的素材，這非常不同，他是個行動派，他的影片是要服務他的行動主義，而我不是，完全不一樣。所以我的工作不是去評斷她，我唯一能做的事只能是聆聽她。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航