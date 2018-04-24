如果能像中國養出聽話又奴化的國民，金正恩何必玩核彈？

文：普通人的自由主義

美國初成立的時候，有怕民主的聯邦黨，也有熱愛民主的民主共和黨。聯邦黨人多在北方各州，不管政治還是經濟，北方是相對平等的區域，但政治菁英如亞當斯（John Adams）、漢密爾頓（Alexander Hamilton）等人，都看過在相對平等的社會，民主無序的樣子，尤其在麻州的謝司農民起義（Shay’s Rebellion）之後，北佬很怕共和國就因民主的脫序而敗亡。另一方面，南方政治人物，如維吉尼亞的傑佛遜（Thomas Jefferson）、麥迪遜（James Madison）等人，徹底擁抱民主，老把人民意志掛在嘴邊。史學家伍德（Gordon Wood）說，傑佛遜他們不怕民主，因為民主掌握在他們的手中。

南方各州，不但選舉時只有擁有財產的白人男性才能投票，算選舉人團和眾議員的時候，人口還可以把黑奴當成五分之三個人算進去。所以傑佛遜的民主共和黨，不但在南方議員人數多，還都是這些白人地主自己關起門來選，為什麼不愛民主？

能夠掌握民主機器的人，不怕民主。

所以李光耀不怕民主。當整套國家機器，尤其是司法體系，都掌握在人民行動黨的手裡時，民主好用得很。來來來，大家來投票，請照自由意願投，但不投給PAP的話，你們選區就糟糕了，斷水斷電不致於，但捷運就不蓋進來。還有，來來來，大家來競選，只要是公民都可以參選，但你如果選的太好，把人民行動黨的議員給打敗了，那司法大刑伺候，只要弄個一、兩次，殺雞儆猴，選舉很快就是做做樣子了，反正大家豐衣足食，沒什麼好抱怨的。

李登輝也不怕民主。在蔣經國建立的派系政治基礎下，國民黨控制投票機器的能力相當強大，就算不用作票的手段，國民黨的派系也把民主機器操作得很好。李登輝雖然沒有蔣經國的特務大軍，但他有黑金這現代化的武器，金錢暗的買票，政策明的買票，加上媒體壟斷，選舉結果十拿九穩。所以李登輝這黨國機器養出來的技術官僚，不但不怕民主，還披掛上陣，自己搞民選總統。「民之所欲，常在我心」，噁不噁心？

但是鄧小平怕民主。

1989年的共產黨，雖然也完全控制國家機器，但共產制度太久了，中國沒有強大的經濟體質讓共產黨拿來控制民主。如果1989年時，他壓寶趙紫陽一派，開門讓民主進來中國，那共產黨立刻就完蛋。所以，很不幸的，鄧小平讓軍隊進北京殺人，因為他怕民主。從歷史角度來看，鄧小平是該為共產黨的未來擔心而害怕民主，因為柏林圍牆倒下之後，東歐和蘇聯的共產黨，完全無法在民主制度下生存，更別說控制民主機器了。

那現在呢？共產黨的國家機器控制得很好，要像李光耀一樣，弄出漂漂亮亮的代議民主，不行嗎？說實話，我認為是可能的，但共產黨一方面不但還處於東歐共黨垮台的惡夢裡，還因為阿拉伯之春的顏色革命而更加恐懼民主，在另一方面，也運用科技，達成了史所未見的超大警察國家。如果任何不利的言論，黨的機器都可以隨時抹去，還可以用真的警察嚇得人民都不敢吱聲，那需要什麼民主？如果沒有任何反抗的力量，還需要搞新加坡那樣的形式民主嗎？多費事。

也許金正恩正是看到了中國共產黨的強大掌控人民的能力，還可以擁有經濟發展的果實，所以讓他想改弦易張。趁著川普的威脅，把以前落伍的「核試—勒索」經濟，「轉型」為中國式的改革開放經濟，說不定魚與熊掌可以兼得。又有錢供他花用，又有聽話的人民，弄什麼核子彈，太費神了。

共產黨和金正恩賭的就是這些被他們奴化的國民，永遠就是只能為奴，只要吃飽穿暖就好，不用民主自由沒關係。我是不相信這套的，等著瞧。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

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