千萬人飢荒、三年打不完的葉門內戰，最傷的將會是沙烏地

文：蔡又晴（資深黨政記者，現任壹電視採訪中心副主任）

沙烏地阿拉伯是波斯灣最大的國家，軍費是世界第三名，擁有的尖端武器不計其數，葉門則是沙烏地阿拉伯的南方鄰國，窮困又陷入連年內戰，國土還有一大塊被「蓋達組織阿拉伯半島分支」（AQAP）和伊斯蘭國（IS）佔領。但是很難想像，沙烏地阿拉伯已經率兵跟葉門打了三年的仗，不但始終無法拿下葉門的武裝勢力「青年運動」（又稱胡塞組織），更被青年運動發射短程導彈，直接攻擊沙烏地阿拉伯的首都利雅德，讓沙烏地阿拉伯還要動用愛國者飛彈進行反擊，甚為狼狽。

這場戰爭已經造成葉門上千萬人陷入飢荒，人道危機還在不斷擴大當中。

►【圖輯】走吧，到另一座城市的垃圾堆找食物：被遺忘的葉門內戰悲歌

要談葉門危機，必須緊跟葉門國內的三個問題，伊斯蘭教宗派、阿拉伯之春跟伊朗，才能了解葉門危機持續擴大的原因：

阿拉伯之春引爆葉門南北對立

阿拉伯之春是危機的起點，它動搖了阿拉伯世界的集權政權，卻也讓各國陷入部落爭戰分據，以及恐怖組織肆虐的嚴重後果。

2010年阿拉伯之春從突尼西亞開始，隨後席捲中東各國，2011年葉門爆發大規模武裝示威，要求當權32年的沙雷（Ali Abdullah Saleh，前北葉門總統、葉門統一後續任總統）下台。葉門的中央政府統治能力非常弱，因為葉門非常窮苦，而且內部分離勢力對立，南北葉門直到1990年才統一。南北葉門雙方的軍隊從來就沒有合併過，統一短短四年，1994年就爆發內戰，打了一年多勉強平息。

南北葉門長期對立不只有文化原因，還有經濟跟階級的對立，南方省分生產石油，卻對需要納重稅給北方政府感到不平，南葉門認為北葉門不夠文明，北葉門過去親西方，南葉門過去親蘇聯，從這些歷史背景就知道，這個國家有結構性的分裂危機。

Photo Credit:關鍵評論網 高嘉宏

葉門國內的遜尼派與什葉派之爭

在阿拉伯之春運動開始後，2011年，出身南葉門，同時也是伊斯蘭教遜尼派的哈迪（Abdrabbuh Mansour Hadi）開始掌權，在2012年當選葉門總統。短短不到兩年，2014年青年運動就發動叛變，青年運動是伊斯蘭教的什葉派，什葉派跟遜尼派是中東衝突當中永遠不變的要素。

青年運動雖然推翻了中央政府，但是力量沒有強大到可以統一整個葉門，結果讓葉門分成了三大勢力，西部的青年運動、中部跟東部的總統哈迪葉門中央政府，另外還有中部趁勢發展起來的蓋達組織和伊斯蘭國。蓋達組織搶占石油產區，獲得了經濟奧援，蓋達組織與伊斯蘭國屬於遜尼派，跟隸屬什葉派的青年運動不合，就變成了教派對立的持續衝突。

Photo Credit:關鍵評論網 高嘉宏

伊朗提供青年運動軍火

青年運動的軍火其實頗為強大，除了一部分是政府軍繳械搶來的之外，甚至還有短程導彈，這些武器都是伊朗秘密提供的。伊朗之所以會支援青年運動，主要是因為伊朗也是屬於什葉派，長期跟波斯灣的阿拉伯國家對峙，因此伊朗會奧援這些國家當中的什葉派，來試圖分化甚至推翻遜尼派政權。

伊朗不只聲援葉門的青年運動，還對敘利亞的阿薩德政府提供支援，理由都是一樣，要建立什葉派政權，來對抗遜尼派的國家。

葉門戰爭持續擴大的國際因素

葉門戰爭已經打了這麼多年，完全沒有稍解跡象，是因為這場戰爭是屬於複合戰爭，並不是一場原因單一的戰爭，光是以上整理出的原因，我們就可以知道，葉門內亂是一場中央與分裂勢力的戰爭、伊斯蘭教內部遜尼派與什葉派的宗派與部落之爭，還是有著波斯灣國家對抗伊朗的戰爭。但除此之外，對於西方國家來說還有三大原因，讓美國等國家會默許甚至支援進攻葉門。

一、人道危機

葉門本來就不是富有的國家，連續三年多的內亂跟戰爭，導致1,700萬人陷入飢荒，而且其中還有700萬人是處於嚴重飢荒的淒慘處境，同時葉門內部因為衛生條件糟糕，霍亂等疾病肆虐，這些畫面都透過民間組織不斷向外播送，這也給予了其他國家干涉葉門的最有力依據。

二、嚇阻恐怖主義蔓延

目前葉門的內亂組織青年運動，已經被歸類為恐怖主義團體，除了恐怖主義可能經由陸路向北邊的波斯灣國家擴散之外，由於葉門是波斯灣的最南邊國家，可以控制亞丁灣，亞丁灣由曼德海峽北連紅海，紅海又是蘇伊士運河的通道，等於是地中海到紅海的交通要道。許多波斯灣的石油是用油輪，從蘇伊士運河北上運進歐洲，一旦海峽遭到攻擊，等於波斯灣跟蘇伊士運河都會被癱瘓，甚至牽動國際油價，所以包括伊朗、沙烏地阿拉伯跟擁有蘇伊士運河的埃及，都派出軍艦在當地巡弋。

葉門的反叛組織有能力截斷這個海峽出入口，之前就曾經用購自伊朗的反艦飛彈成功攻擊沙烏地阿拉伯的軍艦，所以歐美各國才會繼續默許聲援對葉門開戰。

三、波斯灣國家不承認青年運動

阿拉伯國家有一個「海合會」（海灣阿拉伯國家合作委員會）的國際組織，簡單講就是波斯灣周邊阿拉伯國家的決策組織，這個組織不承認青年運動，只承認被推翻的葉門政府（哈迪），因此海合會要協助葉門平定叛亂。現在有沙烏地阿拉伯領銜的阿拉伯聯軍在進攻葉門，但這讓葉門的情勢更為複雜。

Photo Credit:關鍵評論網 高嘉宏

看不到盡頭的戰爭，葉門內戰結束遙遙無期

現代戰爭萬變不離其宗，軍事優勢國家一定都是用戰機先轟炸，再派出地面部隊，但是沙國一再派戰機攻擊，卻不斷造成大量平民傷亡，這對沙烏地阿拉伯形象很傷。

對於葉門這樣的國家來說，它的經濟已經垮了，一再用戰鬥機跟飛彈並不會對戰略目標有關鍵性的破壞，反而只會增加無辜民眾的死傷。平民死傷越多，只會喚起該地更強的反抗意識，這是在車臣、阿富汗、敘利亞跟越南都重複看到的現象。

葉門危機短期很難解決，問題跟敘利亞一樣，每個參戰方都是派出有限兵力，為了降低死傷，不肯派出大部隊進入。因此只要葉門的中央政權沒有強化到可以壓制叛亂武力，葉門青年運動的意志能夠繼續維持，加上伊朗源源不隊的奧援，這場戰爭肯定會變成一場沒完沒了的持久戰。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航