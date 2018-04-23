才剛創下今年最高溫，明天起全台有雨、氣溫開始「溜滑梯」

受到鋒前暖區影響，今（23）日全台天氣炎熱，台北、嘉義、台南永康中午都出現攝氏34.3度的高溫，破了昨天34.1度的紀錄，創下今年最新的高溫紀錄。不過氣象局提醒，周二、周三鋒面逐漸通過，各地降雨機率提高，高溫更一口氣下降10度，民眾外出要特別注意攜帶雨具。

（中央社）中央氣象局預報員陳建安表示，今天是晴朗穩定的好天氣，高溫可以達到攝氏30至33度，但明天有鋒面通過，全台都有局部大雨可能，25日東北季風接力南下，北部低溫探18度。



陳建安指出，今天台灣附近仍吹溫暖的偏南風，上午天氣大致穩定，下午的熱對流將造成中部以北地區及南部山區有局部短暫雷陣雨，東半部地區則是一整天不定時有局部陣雨或雷雨，南部平地天氣晴朗穩定，降雨機率較低。



溫度方面，各地清晨低溫約20至22度，預測白天西半部及東北部高溫可達30至33度，東部及東南部約29度，中午前後仍然較為悶熱，請注意防曬並多補充水分。

他說，明（24）日清晨起有波鋒面接近，全台都有機會下局部大雨。25日東北季風影響，北部低溫會將至18度左右，高溫也只有22度左右，其他地區低溫也只有20度左右，和今天相比溫差有10度以上，預計27日（周五）東北季風減弱，全台才會恢復晴朗穩定的天氣。

今天下午雨勢出現，明天開始氣溫「溜滑梯」

根據中央氣象局提供的最新一週天氣、氣溫變化趨勢圖，今日天氣暖熱，全台各地最高溫都在29到32度間，不過周二、周三因為受到鋒面通過與東北季風增強影響，易有陣雨或雷雨，天氣也開始轉涼，北部高溫從32度一路溜滑梯到18度、中部高溫則是從31度降到21度、南部溫差較小從30度降到24度左右，至於東半部地區則是從29度到20度。

氣象達人彭啟明也在臉書上指出，因為東半部發展起來的對流雲系，東半部從宜蘭到花蓮台東上周末都有午後陣雨，甚至零星有冰雹發生。今天依舊和周日類似，位於鋒面前緣的暖區內，民眾外出要注意防暑，午後也有陣雨發展機會，不過雨勢難預測，會下在哪裡、範圍有多大，根據雲系會有很大的變數。

不過明天上午，鋒面將會接近北台灣，從北到南都陸續有雨勢，中部以北可能要注意有雷陣雨發展。不過鋒面走得快，周三仍有水氣，偶有陣雨，但周四很快就「轉晴回溫」，只有東半部有偶陣雨發展。

氣溫方面，彭啟明指出，周二、周三將會「明顯降溫」，北部周三清晨低溫可能降到17 - 18度，高溫降到26 - 28度，和這兩天有截然不同感受，要注意穿著，短袖換成薄長袖不可少。

彭啟明表示，周四回暖之後，天氣將越來越像是夏天的天氣了，晚上睡眠的床墊衣物等，等這波鋒面過後，可以開始稍微調整。

用電又創新高，氣象專家：生活上要練習「沒有冷氣的時候」

彭啟明也提到，其實早晚的溫溼度都很舒適，還用不著急著開冷氣，建議民眾「能撐則撐」，中午前後可以多用電風扇通風方式，因為今年的用電依然很嚴峻，「要習慣沒有冷氣的時候，也可能是我們生活上的練習之一」。

台電今日則表示，由於全台高溫，已將今天預估最高用電量上修至3140萬瓩，若達預估值，將創今年用電量新高與歷年同期新高，備轉容量率跌破6%，亮供電警戒橘燈。

台電副中央調度監鄭有財說明，目前用電量3106萬瓩略高於原本預估量，目前預估最高用電量會出現在下午1至2時，由於全台天氣晴朗，太陽能供電應能在尖峰時段馳援，目前預估可發電達100萬瓩；風力部分由於沒有鋒面通過，挹注較少。

除正在進行檢修及環保限制機組外，大潭電廠7號機組部分故障，約影響供電量300萬瓩，鄭有財表示，故障的7-2號機目前正在進行葉片清洗工作，預估今晚可完成，今早預估供電能力時未予計入，備轉容量率5.29%也還在原本預估4月下旬約會在5%至6%的範圍中。

根據台電公布的今日電力資訊，23日台灣使用的電力主要來自天然氣（44.8%）、其次為燃煤（32.4%）、核能（6.2%）和再生能源（5%）。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜