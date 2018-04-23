【插畫】賭上身家的「政見保證箱」

樂高 Tommy 湯米

選舉將近，我們看見越來越多「政策牛肉」出現，小到搭橋鋪路、灑錢發補助金，甚至也有議員說要推動鞭刑。有福利當然好，但許多政策都有不同的執行困難點，其中有些天馬行空的支票，媒體炒作可能還大過實際效益，這些政見都有一個共通點：就算沒有實踐，也沒人能拿他們怎麼辦。

想想看，參選的時候有選舉保證金，如果支持率沒到門檻就要沒收，候選人推出政見的時候，應該也效法這個概念繳一筆「押標金」，如果四年後發現政見沒有達成，就全數沒收，

一般人工作的時候，業績目標沒有達到會被約談，獎金會變少，政治人物也應該用同樣的標準來檢視，即便不沒收保證金，也應該用各樣的方式監督政治人物，最直接的方式，就是用選票來「檢視」達不到承諾的政治人物。

唯有這樣，我們才能把選舉回歸到與民眾最相關的部分——政策——而不是流於謾罵、抹黑或藍綠對決，這才是台灣民主進度的真正動力。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航