握筆器、筆袋塑化劑超標400倍，孩子長期接觸恐性早熟

編輯：武美齡

許多家長會替孩子添購「握筆器」，期望學寫字姿勢正確，消基會針對孩童常使用的塑膠類文具用品進行檢測，發現部分握筆器及筆袋，塑化劑超標最高達400倍，長期使用恐造成性早熟，父母替孩子選擇文具時應多留意。

文具為學童每日接觸的商品，市面文具商品琳瑯滿目，例如可以幫助學童有正確握筆姿勢的握筆器或裝置鉛筆的筆袋，這些商品很多都是塑膠製。過往其實就曾有橡皮擦、塑膠墊板、塑膠軟質桌墊塑化劑超標的事件，近期消基會抽檢文具，又發現握筆器及筆袋塑化劑超標最高達400倍的情況，讓家長與孩子人心惶惶。

消基會表示，2018年3月間於新北市地區連鎖生活用品店、文具店，購買了握筆器、筆套、筆袋等樣品共22件，其中有五件樣品塑化劑含量超出0.1%限量標準的150〜400倍，有的甚至驗出DINP、DEHP毒化物。

這些商品包括：購於土城聯合文具生活館的LIFE NO.3030握筆練習器、購於土城金玉堂文具批發廣場的紅色握筆器、小夥伴透明粉色扁筆袋，以及採買自板橋101文具天堂的透明考試筆袋、永和金興發生活百貨的ZANY 5959筆袋。

消基會表示，塑化劑超標者，將要求業者回收並命其限期改善、銷燬或退運。企業經營者違反者，得依據該法第58條處新臺幣六萬元以上150萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

塑化劑可經由皮膚直接接觸進入、呼吸吸入、咬嚼食入等方式進入人體，發育中的學童若經常接觸，可能影響造成男性陰莖短小、隱睪症、女性性早熟（一般指小於8歲的女生），家長不可不慎。

選購文具，家長必知四重點

家長和學校平時教導孩童建立安全消費的觀念，協助孩童建立挑選安全文具商品的常識。 購買孩童用文具時，應仔細閱讀商品的標示，並避免幼童取來玩耍及舔食，購買標示符合規定的商品，以確保權益。 購買孩童用的文具，優先選擇非PVC或環保PVC材質，降低孩童對塑化劑的暴露。 家長與教師有責任於學童做完功課後或進食前，提醒必須勤洗手，以減少塑化劑接觸口腔的機會。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九