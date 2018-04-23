很多人認為吳慷仁說得對，但最危險的正是「政府應該管一管」這種觀念

文：電影不分級

我不想再看到「政府應該管一管」這種話了

今天看到一則大家都在歌頌的新聞，但我卻反而感到非常生氣。這則新聞，是影帝吳慷仁在臉書PO文指出，某電玩廣告的內容中，一個男生將女生的頭壓到男生腹部附近，搭配正妹嬌嗔的聲音，可能有性暗示之嫌。他認為可能對年輕人造成誤導，甚至不尊重女性，更認為主管機關NCC應該管一管。

很多人認為他說得對，但是最危險的事情就是你們都認為他說得對，因為他正在主張「政府應該控管言論」。事實上，NCC之類的單位也一直在做這樣的事情，但這種觀念是不對的！如果連電視廣告都要求政府先審片，那你怎麼不搬到中國或北韓？你真的瞭解自由社會的價值嗎？

如果政府真的要控管言論或者創作，你吳慷仁就可能成為被控管的人

如果吳慷仁主張「政府應該控管言論、控管創作」，那應該不是只針對他不喜歡的創作，而是要用同樣的標準反求諸己，如果同樣的標準套在他自己身上，那就慘了！因為他演的電影《白蟻：慾望謎網》裡面不但有偷女性內衣的畫面（如封面圖），甚至還有打手槍的畫面，那是不是也可以說你「不尊重女性」、「教壞小孩」、「政府應該管一管」呢？

如果政府連創作內容都要管的話，你自己也會成為受害者，這難道是你希望的結局嗎？你自己身為文化人，都應該知道事情不應該這樣看，那你現在提出「政府應該控管」的主張，不是很矛盾嗎？

我也不喜歡這個廣告，但我尊重他存在的空間

不要告訴我「因為電影有分級，所以廣告應該也要分級」，什麼東西都要分級，根本不是解決事情的辦法，只有自己改變想法，才能用正常的心態來面對世界的多元化。而且你必須明白，電視上的創作，甚至電影或是文字的各種創意，其實是言論自由的一部份，而言論自由有一個非常重要的原則，是他不需要每個人都同意，也可以自由的表達。你可以反對他所表達的內容，但你沒有權力阻止他大聲表達，我希望在這個時代，每個人都可以瞭解這個「常識」。

事實上，我並不是在幫這個廣告說話，因為這個廣告我也不喜歡，但我覺得在一個多元化的時代，他是有權利存在的。而他的去留，應該是交給市場機制決定，而不是政府強勢介入。就像我反對吳慷仁的言論，甚至會很大聲的反駁他的話，但我不會要求他改變他的說話方式，更不會要求他把言論下架，甚至願意捍衛他說話的權力，並且一樣會支持他的作品（其實我很欣賞他的演技），只是希望他記得「自由表達意見」是一件可貴的事情。

教育小孩的責任在父母身上，別再把責任推給電視或電影了

看到我上面這一大段話，又會有人斷章取義的認為我是一個假藉自由之名，認為「隨便亂來也沒關係」的人，但我不是那個意思。自由當然不是亂來，自由要有界線，比如說你可以自由的說話，但不可以傷害別人，但我真的不知道這則廣告有傷害到誰？你不想看可以轉台，可以罵他，他有他表達的自由，你有你評論的自由，你們的自由是對等的，那才是健康的社會。

如果你認為這樣的廣告內容誤導你的小孩，那你更要感謝這則廣告的存在，因為現在你有一個很好的機會，可以藉著這個廣告來教導你的小孩什麼叫做「尊重女性」。你可以瞭解你的小孩從這則廣告當中看到什麼訊息，並且教導他什麼樣的幽默是高級的，什麼樣的玩笑是不適當的，那不就是最好的「機會教育」嗎？

還有最重要的一件事情，是讓你的小孩從小就培養認識世界的能力，知道世界有好也有壞。只要擁有健康的心態，就不會被壞的影響，而是不是把壞的東西通通遮住，就以為天下太平，否則那不是天下太平，根本就是「粉飾太平」啊！

本文由電影不分級授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航