自2003年在台成立直營公司以來，總計賣出了多達36萬輛的車，更帶給了台灣消費者滿滿的感動。開HONDA的人似乎都有一種品牌偏好，這恐怕不是單純問這些車主「這車厲害在哪？為什麼可以賣得那麼好？」就可以得到答案的，因為他們不是買了一輛交通工具，而是駕馭與乘載的心中的「夢想」。

性能不能犧牲 ─ 無論四輪、兩輪，還是割草機，都要堅持

本田宗一郎先生曾說過「價格可以競爭，性能不能犧牲」，這也是HONDA自創立以來奉為圭臬的宗旨，過去15年，台灣本田一向秉持著帶給台灣消費者精緻且具有性價比的產品，這都包含在為人那些熟知的車款裡，如：CIVIC、CITY、FIT、CR-V、Accord，甚至HR-V與Odyssey 。

台灣本田由日本本田技研公司直接在台成立，2003年收購了大慶汽車在屏東的汽車組裝廠以提供車款國產化製造；同年，第二代CR-V首發，不僅是在台的第一個作品，也成為家庭購車的指標選擇，更是開啟台灣休旅車市場級距的代名詞，直至今日已推行到第五代，相信在不少人的成長歲月中都少不了CR-V的身影。當然，除了前述的車款之外，台灣本田也引為人樂道的作品，如油電混和動力車Insight、超跑NSX，亦於2015年導入大型重型機車，到今年初直接宣布旗下割草機、發電機相關的「Power Product」開賣，「正H」這個LOGO，伴著台灣消費者走過路不更遠，還更廣了。

Photo Credit: Honda Taiwan Honda Taiwan成立於2003年，乃日本原廠在台直營。

Photo Credit: Honda Taiwan

每一個夢催動每一顆引擎點燃 ─ 15年在台，服務36萬客戶

一位媒體文字工作者表示，身為一個本田寶寶，從小時候的印象就是搭著HONDA的車趴趴造，從南陽時期的四代Civic、五代Accord，到台灣本田時期的二代、三代CR-V，至今的四代CR-V（台灣現型車款為五代），家中的用車一向只考慮該品牌，就算父親曾經購買過進口車，但也因為妥善率的問題，依舊回頭當個本田的忠實顧客，「為什麼從小到大，家裡的車幾乎都是HONDA」這位文字工作者曾這樣問他的父親？父親回答說：「這車操控好，妥善率高，若在預算與其他車款之間選擇，我實在想不到其他的品牌，所以為什麼要替自己找麻煩？」

這句話，足以顯現許多人對於正H這個牌子情有獨鍾的原因。

Photo Credit: Honda Taiwan 第二代的CR-V是Honda Taiwan來台的首款大作，成功的延續了後南陽時代的銷售，打響了原廠入台後的第一砲。

先進科技，安全至上 ─ 用貼心「感知」給駕駛「預知」

過去，國產車最為人所詬病之處大多是「安全」方面，時至今日，國人對汽車主被動安全與其配備的重視日增，也伴隨著對車廠的要求與指教，因此，這些年間，台灣本田也不斷的將「安全配備」加進新售車款上，如：鋼材用料的提升、安全氣囊的增加，甚至是大家所期待的「Honda SENSING」。

何謂「Honda SENSING」？簡單來說就是透過水箱護罩內的雷達以及後照鏡後方的攝影鏡頭，來檢測前方行車狀況的駕駛輔助系統：

包括「ACC主動式車距調節定速巡航系統附加LSF低速自動跟車系統」、「LKAS車道維持輔助系統」、「CMBS碰撞緩解煞車系統」、「FCW前方碰撞警示系統」、「RDM道路偏移抑制系統」、「LDW車道偏移警示系統」等，來避免意外的發生；同時搭配上原本就已經標配的「VSA車身動態穩定系統」、「MA-EPS方向盤動態修正輔助系統」等安全配備，再次的提升駕駛安全指數。

Photo Credit: Honda Taiwan Honda SENSING透過車頭的感應器，來檢測前方行車狀況，再次提升行車的安全性。

邁向下一個 15 年 ─ 從地球夢，看見台灣夢

在安全性的提升外，也力行創始人本田宗一郎先生的宗旨，持續在動力上精進。回顧品牌發展的歷史，從早期的VTEC引擎，到後續的i-VTEC系統，HONDA過去利用專屬於品牌的「黑科技」，這個品牌始終與「在動力性能有好表現」脫離不了關係，這也包含了環保節能又兼顧動力操駕的「地球夢科技」。

2011年，HONDA再次端出了「EARTH DREAMS地球夢計畫」，綜觀地球夢計畫，其實並不單單僅是引擎的進步，而是整個系列技術的統稱，內容包括傳統引擎、混合動力、純電動力以及變速箱四大概念，其中包括了汽油、柴油、自然進氣、渦輪增壓、混合動力。

簡單來說「地球夢」是一個整體的計畫，並非單純針對某種汽車科技，這個計畫的目標，就是在要原有的動力基礎上，再次的提升燃油經濟以及降低碳排放，達到節能減碳愛地球的目的。

目前在台販售的車款共有三個車型搭載地球夢：五代ODYSSEY、五代CR-V、NSX，而國外版的HR-V、Fit、City都有搭載地球夢引擎的版本，這足以讓人期待台灣向的車款全數導入地球夢引擎的一天。

Photo Credit: Honda Taiwan 「EARTH DREAMS地球夢計畫」，將成為HONDA未來發展的目標。

一家車廠在每一個級距都有耳熟能響的車名，這不稀奇，但若每一個車名都讓人講得出那個級距定位，哪表示人們心目中的這些認知或多或少有了情感連結。連結的可能是個人駕馭的帥氣、家庭乘載的歡樂、兩人世界的幸福、成功前進的氣度，而這有一個共通點─夢想，而原來，這才是驅動汽車前進的引擎，原來，這就是HONDA。