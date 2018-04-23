北部用電還缺134億度，經濟部要把深澳打造成「世界第一流電廠」

深澳電廠的爭議持續延燒，經濟部長沈榮津、能源局長林全能，以及台電董事長楊偉甫今（23）日下午親自召開記者會，對外說明興建爭議，強調將打造「世界第一流」的深澳電廠，讓供電與環保不再是「選擇題」。不過興建燃煤電廠也引來前總統馬英九「重啟核四就能解決問題」一說，為此環保署長李應元日前接受專訪時更表示，願意為此賭上烏紗帽，公投看看民眾要燃煤還是要核四。

經濟部：燃煤真的是最好的選項

經濟部今日下午與台電共同召開「新深澳超超臨界（USC）電廠更新計畫」記者會，經濟部說明，深澳電廠有其必要性，為的是解決北部缺電，經濟部指出，國內用電持續成長，既有機組陸續除役歲修，加上北部地區（北北基、宜蘭、桃園、新竹）近5年平均用電量達889億度，但自主供電能力平均僅755億度，等同每年約有134億度用電缺口，全數皆由中南部電廠發電北送支應，電力供需失衡。

經濟部說明，去年815因天然氣供應突發中斷、造成全台近600萬戶停電後，各界皆關注區域電力供需平衡、自給自足的重要性。北部用電長期仰賴中南部情況下，若碰到地震、風災等突發事件時，恐為作為國際政經都會核心的北部地區帶來極大風險。

《環境資訊中心》報導，面對建廠的空污疑慮，台電表示，將選用熱值高、灰份少、硫份也較低的「優質煤」（也就是煙煤、亞煙煤），發電技術則使用超超臨界機組，同樣的發電量，比起除役前舊廠，效率提高7.7％、用煤量減少17.2％。

台電表示，建廠的1000億經費中，將有超過1/3（300億）砸在污染防制設備上，讓氮氧化物排放的削減去除率超過85%、硫氧化物逾95%、PM粒狀物去除率也將高於99.92%，整體空污排放減量最高近70%，已接近燃氣機組排放標準。

至於深澳電廠為何「選煤不選氣（天然氣）」？台電表示，深澳若改為興建燃氣電廠，將會遭遇設置儲槽的腹地不足、海管鋪設困難、陸管鋪設經過人口稠密區等問題，董事長楊偉甫表示，「台電詳細分析以後，燃煤真的是最好的選項」。

不過，這1000億經費是否能投資在綠能與節能上，來縮小電力北送的需求？能源局局長林全能回答說，在綠能上，北部離岸風場只有兩個，遠不如中部、太陽光電也日照不如中南部，雖然對地熱寄予厚望，但因為北部多為深層地熱，目前技術不純熟，恐怕也趕不上2025年。要單靠節能，恐不太可能減下那麼大的量來縮小供電失衡的差距。

《蘋果日報》報導，面對媒體詢問國民黨新北市長參選人侯友宜今到瑞芳時表態，未來當選絕不會核發深澳的生煤許可，沈榮津則強調，若深澳電廠包括環保等都依照程序、都符合規定，如果新北市政府不核發生煤許可，社會自有公評。



沈榮津說，電是大家在用，中部也有民意代表反對中電北送，如果台電都按照程序，且都符合環保標準，甚至高於國際標準，深澳電廠蓋完後，地方政府不核發生煤許可，社會會有公斷。

要核四還是深澳電廠？李應元賭上烏紗帽：選核四我下台

（中央社）深澳燃煤電廠讓「重啟核四」說法再起，環保署長李應元昨（22）日接受專訪時再度賭上烏紗帽挑戰擁核者，要求用公投表決要核四還是要深澳，若大家選擇核四，願下台承擔責任。

深澳燃煤電廠爭議不斷，外界重啟核四說法再起，前總統馬英九日前也在公開場合指出，若重啟核四就沒有深澳問題。李應元在接受中央社專訪時，針對重啟核四一說批評「大家都太健忘了」。



李應元表示，日本311福島核災後，不分黨派、男女老幼都感受到核災威力，因此上街頭反對核四。現在外界大吵空污、有的吵著要重啟核電，若把311福島核災後，東京市民排隊買水、日本天皇下跪的影像再貼出來，看支持核電的要不要繼續來辯論。



李應元指出，核四是在馬英九任內封存的，現在卻說核四重啟就可以不蓋深澳電廠，國民黨要核電，「大家可以來表決」，公投題目就設定「是不是重啟核四不要蓋深澳電廠」，若公投結果顯示大家真的都願意重啟核四、關掉深澳電廠，「我下台」。

李應元說，台灣地震頻繁，安全及工程控管也不一定比日本嚴謹，「核災是絕對不能發生的」。他尊重不用負政策責任、要隨便罵的人，但若大家真的要提重啟核四的公投，「可以來試試看」。



深澳電廠引起大眾對於台灣能源政策的反思，卻也引發新北市政府對抗中央政府的情勢。李應元指出，深澳電廠環評機制還是會照走，但對於新北市政府擔憂的空污問題，會邀請具有公信力的第三者按照國家模式模擬規範，有關深澳電廠的保育區爭議，環保署也會盡力說明、盡量溝通。



至於深澳電廠是否可以有不用燃煤改用地熱等其他能源的方案，李應元強調，現行環評法施行細則已經放寬有關地熱等再生能源的應實施環評標準，政府全力在推動再生能源，但地熱仍在開發階段，從產業界及國家角度，什麼時候能商業化仍不具確定性。



李應元指出，深澳電廠2025年才運轉，若未來風力、太陽能及地熱開發都成熟也具確定性了，國家當然是用更乾淨的能源，但現階段還是必須按照法律機制進行。

《聯合報》報導，對此，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，李應元作為環境保護最高主管機關的首長，說出這種話是失職、輕率。葉光芃說，煤是最骯髒的能源，不管是英國、德國、法國都有無煤政策，我國現在卻要大開倒車再蓋一座燃煤電廠，台灣應該要走向非核無煤的家園，而不是要民眾在核與煤之中二擇一。

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核稿編輯：楊之瑜