親台的安倍政權愈風雨飄搖，中國陰謀得逞的機會就愈大

作者：王輝生（大田一博）（日本医療法人輝生医院理事長、京都大學医学博士）

對台灣極為友善的安倍晉三首相，最近由於禍起蕭牆，被《森友學園》、《加計學園》及《自衛隊日報》等醜聞所纏身，甚至有財務省的官員為之自殺，殃及其最大支持者，麻生太郎財務大臣，接二連三的負面消息，源源不絕的內資外洩，在媒體的不斷撻伐聲中，安倍的民調支持率驟降。

根據4月15日讀賣新聞報導，其支持率僅26.7%，這是2012年其上任首相以來的新低。4月14日朝日新聞針對今年9月自民黨總裁選舉，全民調支持率中石破茂28%，安倍居下23%，岸田文雄6%，野田聖子6%，但根據自民黨支持者的民調，安倍仍然居高47%（上個月有50%），石破茂24%（上個月19%）。

面對風雨飄搖中的安倍政權，今年9月的自民黨總裁之爭，更是暗潮洶湧，派系頭頭們都蠢蠢欲動，已經浮現的角逐者有石破茂、野田聖子，隱而未發者有岸田文雄，有力人選中不外下述三人：

一、安倍晉三

右派親台，現任首相及自民黨總裁，是黨內最大派系（細田派—96人）的領導，加上第二大派系（麻生派—59人）的麻生會長是他的三代世交，而且風雨同舟，一向鼎力支持安倍，親中左翼的二階俊博幹事長（二階派—44人）也已經表明支持安倍，而第三大派系額賀派（55人）則還在騎牆觀望，所以只要民調能止穩回升則仍然勝券在握，但如果任憑野火燎原使得麻生燒傷而不得不下台時，則其前景堪憂。

二、石破茂

右派親台，現任眾議員，歷任防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、黨政調會長、黨幹事長（二任），歷練豐富，2012年與安倍競遂自民黨總裁時，在地方票方面壓倒性的大贏安倍，但在國會的決選中慘遭滑鐵盧，以致功敗垂成，如今捲土重來，為了挑戰安倍，拒入閣也不擔任黨職，背水之戰、來勢洶洶，但，其為人鋒芒畢露，銳氣逼人在黨內人緣不佳，而且其派系只有20人，即使使當上總裁，得罪安倍及麻生，將難於得心應手的掌控全黨。

三、岸田文雄

中間偏左，現任自民黨政調會長，曾任外務大臣，是黨內第四大派系（宏池會—46人）的會長，為人低調內斂，在安倍手下當外務大臣長達五年之久，為了想更上一層樓，去年辭去外相改任黨職，原因是因為想當自民黨黨魁者，至少要歷練過黨三役（幹事長、總務會長或政調會長）才有資格參選，其宏池會的歷任會長由池田勇人、大平正芳到加藤紘一都是對台灣極不友善的親中派。

岸田本人由於久居安倍臣下所以至今仍未敢表態參選總裁，如果躁進的逞強出頭與安倍、石破成三足鼎立之局，則勢必分散安倍—麻生派的票源而將使石破因而漁翁得利，自己反而得不償失，所以，不如穩坐釣魚台以韜光養晦，既可寄厚望於三年後，又可當安倍野火燒身或民調持續低迷而無法參選時，能得到安倍—麻生的禪讓，屆時就能順水推舟的魚躍龍門，因為麻生也是出身於岸田的宏池會，若有了安倍及麻生的相助，石破茂在國會的決戰中將重蹈覆轍難免會有噩夢重現之憂。

Photo Credit: Reuters/達志影像

安倍為了力挽狂瀾，對內與對外的策略如下：

對內

其一蓮托生的麻生除了公開出面呼籲支持安倍續任外，並積極的拉攏其出身派系宏池會（會長岸田文雄）的支持，安倍於訪美前日（4月16日）還撥冗與岸田單獨共餐，籠絡之心昭然若揭，只要能安撫住岸田派則第三大的額賀派就會望風來歸，石破之危就可迎刃而解。

對外

折衝樽俎的外交是安倍的最大王牌，失之內政的東隅想收之外交的桑榆，他殫精竭慮與川普所建立的關係及明年即將改選的G20議長寶座，自民黨內目前都尚無人能取而代之，所以4月17日親自訪美，期能敦促美國重新加入TPP，鞏固日美連盟，更不想在未來川普與金正恩的會談時被置身局外。

安倍為了打破長年的中日僵局也對中國伸出橄欖枝，任用黨內親中大老河野洋平的長子河野太郎當外相，並由親中的二階俊博執掌自民黨幹事長，今年3月川普總統在未與日本事先溝通下，擅自決定和金正恩舉行會談，為了化解日本被列入制栽貿易赤字國備忘錄，河野外相還專程赴美溝通卻無功而返，諸此等等挫折，使得最近日美之間因之有了些許齟齬。

Photo Credit: AP/達志影像

中國外長王毅則趁機見縫插針的乘虛而入，於睽違八年後，選擇在安倍政權最虛弱的時候（4月15日）來日並為五月即將訪日的李克強鋪路，又恢復了2010年後就中斷的中日經濟高層會議，及將軍級的軍事交流，一石多鳥的策略，即可給安倍政權雪中送炭又可離間日美同盟，企圖在一帶一路上讓利日本，在沖繩、釣魚台海域減少軍機、軍艦的進出（去年日本戰機針對中國的緊急升空有500多次）等誘餌來影響安倍對台灣的支持度。

所以當安倍政權愈飄搖時，中國陰謀得逞的機會就愈大，這是值得台灣人深思的嚴肅課題，飄風不終朝，驟雨不終日，希望對台灣友善的安倍政權早日風調雨順。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航