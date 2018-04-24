賴清德的「務實台獨論」，其實是講給泛藍聽的

我想聊聊有關賴清德在這一次公開談台獨的的事件，我覺得這個事情其實蠻有深遠意味的。

賴清德在蔡英文出訪期間，公開自稱提了他是台獨工作者，且清楚的說了所謂的三面向六工作，許多本土獨派聽到賴清德說「台灣是主權獨立國家，不必另外宣布獨立」就覺得不可思議，覺得說這是哪門子的台獨？

事實上我覺得，其實賴清德的說法是有相當的盤算的。

這幾年來，獨派的聲音越來越大，喜樂島聯盟的創立，可說是將民進黨的深獨派，與大多數的台灣本土獨派都拉了過去，我認為這讓賴清德是深感威脅的。因為蔡英文也就罷了，賴清德必然是打算挑戰2024大位的人，然而在民進黨中，民進黨的深獨派也是民進黨相當重要的支柱，現在這個支柱被喜樂島聯盟拆了一半，蔡英文2020繼續連任應該沒問題，可是賴清德就不一定了，因為時間發展越久，對他越危險，他不免會擔心，他最大的對手可能是2024的柯文哲。

因此他所謂的「務實台獨論」，事實上並不是說給深獨派聽，而是說給深獨派以外的80%的台灣民眾聽。

由於中共武統台灣的說法甚囂塵上，對於台灣民眾來講，終極台獨已是幾乎不可避免的一條路，只是大多還在猶豫，他們要支持甚麼形式的台獨？深獨派的公投獨立，是一個選項，可是人人都知道，這會加速中共犯台的時間，大家都知道戰爭一打是不免一死，只是只要是人，都不想早死，所以許多民眾都很猶豫，到底台獨除了公投一條路，還有沒有別的路？比較不會死的路？

賴清德的務實台獨論，就是專門收攏這些人的印象，在這些人的心中埋下你可以來支持「我這種台獨」的種子——春天我在你的心中播下台獨的種子，等到秋天我就來收割你的台獨果實，是的，那就是選票。這一種「相對安全」的台獨，除了拉攏其他民眾之外，還間接的藉著中共必然的反應來告訴大家一個事情：連我這種不另外宣布獨立的台獨，中共都要打，可見得無論如何，台灣都會被中共打。毫無選擇，都會被打，兩種台獨你就選一個吧。

所以批評歸批評，我覺得這個說法也不是毫無用處，因為他會令許多台灣人更加醒覺到中共的可惡，尤其是裝死的那一派台灣人，多多少少會有所體認，就算在怎樣裝死，最後都還是躲不過一死。既然躲不過一死，那麼不如一拼求生，說不定台獨真有生路，因此台灣下一個世代，很可能就是你要選擇甚麼路線的台獨之爭，賴清德所瞄準的台獨選民，很清楚的就是泛藍的選民。

Photo Credit：RT/ 達志影像

大家想想吧，柯文哲之所以強悍，就是因為吸了不少泛藍票，搞到連丁守中都在追他的民調，可以說「搶泛藍票」就是未來選舉的潮流與必然。

我不會說賴清德得這個台獨論完全不好，因為如果有可能的話，確實是有可能隨著時間，潛移默化的將泛藍板塊往台獨拉動，等到泛藍都將台獨兩字看作為台灣未來的必然後，要再把他們往深獨派拉，並不是不可能。因此我覺得賴清德說他是務實台獨，有他的道理，而中共為什麼連這樣的台獨都要打，也一樣有道理——他們不能容忍台灣人被這種論述潛移默化的改變。

我覺得，在國民黨已經失去人心的當下，未來誰能夠有效的搶到更多的原本泛藍票，就是選舉的勝利者。很多人看不懂賴清德為什麼要講這種奇怪的台獨，那是因為你沒看懂他的選舉策略，賴清德2024的總統選戰，現在已經開始悄悄埋下了未來能夠收成的種子了。

本文經作者授權刊登

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航