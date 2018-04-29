被父親送進看守所後，我因為幫同房寫聲請狀有了一點小小地位

文：林正盛

鐵門裡的父親

有一天，跟往常一樣，我在苟延殘喘拖延到完全沒錢的情況下，才不得不回家的拖著沉重腳步走在通往五樓大哥家的樓梯上。愈走腳步愈重，且愈心虛情怯。卻同時心裡暗暗的在跟自己說：「就準備挨罵吧，罵完就過了，過幾天還是能拿到一筆錢……」這是每次錢花完回家時，我必經的心理過程。照例這次也在同樣的心理過程裡走到五樓家門口，舉起手，停在半空中……心虛的猶豫再三，才鼓起勇氣按下門鈴，過了一會，我父親來應門，打開在鐵門裡的木板大門，看到我愣了下，回過神後靜靜的瞪著我看，像是沒打算要打開鐵門大門的樣子。就這樣靜靜瞪著我看了好一會，他才開口。「要我開這個門，你就跟我去警察局，我已經報案了，你去關，關完還是我的兒子，要不，你永遠不要回來了，反正偷父親的錢是小案子，可能不會通緝你。我們脫離父子關係，這個門，我不會再替你打開。」父親說完，仍然瞪著我看。

聽完，我腦海中完全一片空白，嚇住，羞愧而整個人僵硬著身體站著，僵硬的彷彿四周空氣都凝結凍住般。我毫無退路只能說：「那我去關。」

當我說願意去關時，父親沒開鐵門的轉身進去屋子裡打電話叫警察來。打完電話探頭看我，跟我說，後悔的話，現在要跑還來得及。說完回身進屋裡去，再出來時已穿上他出門常穿的白襯衫。我沒跑，也沒得後悔，因為當時我已身無分文。

父親從屋裡出來，看我一眼，面無表情，靜靜站在斜著些午後陽光的陽台上。隔著鐵門，我站在門外陰暗樓梯間裡。過了一會，父親大約是看到樓下警車來了，就走過來打開鐵門，極度鎮定而簡短一句：「警察來了，走！」說完就逕自下樓，我隔著一段距離的隨後跟著……。

到了警察局，我跟父親都被問了筆錄。問完筆錄，我被銬上手銬，帶上警車送去土城看守所。上車時，我低著頭，不看我父親，心裡夾雜著愧疚、羞辱以及恨。

送進看守所，檢察官開庭，可以保釋，但父親不准我兄姊們保釋我。而我在心裡告訴自己：「父親要關我，那我就關吧。」就這樣我在土城看守所關了四個多月。

被關期間，開了二次庭。開庭時父親原告，我被告，父子站在法庭上回答法官問話。我只是不斷回答「是」的不斷認罪，回答了五、六次。最後一句回答「沒有」是回答法官說我無話可說，沒有任何理由可以陳述。父親也是跟我同樣簡短，只是最後陳述時，父親說：「因為我怎麼樣也管不好這個兒子，只好交給法律管……。」開庭結束時，我重新被戴上手銬帶走，離去時我跟父親目光短暫對望，父親看著戴上手銬的我，被法警帶出法庭。第一次開庭我跟父親互相沒開口說話。

第一次開庭後，過了幾天父親來探監。這是進看守所後他第二次探監，第一次是我剛進看守所時，那次是給我送換洗衣服，及一本羅曼羅蘭的《約翰‧克里斯多夫》來，只登記送東西給我，沒申請跟我面會見面。這次是他第一次跟我面會。隔著玻璃窗，拿著對講機話筒，父親沉默了下，父親告訴我他會撤銷告訴，我應該很快可以出來。

第二次開庭就是宣判，父親沒來，只有我自己站在法庭上聽法官宣判。雖然已撤銷告訴，但只能撤銷竊盜罪。關於我填寫領款單，盜領父親郵局存款的行為所造成的偽造文書罪，是公訴罪無法撤銷。法官判我有期徒刑六個月，緩刑三年。

過幾天，我被釋放。出來時，是舊曆過年除夕的前一天。

每當我回憶起被父親送去關這件事，最先浮現我腦海，且記憶深刻的是站在大哥家鐵門裡的父親。記憶裡是個有點斜陽日花閃動的陽台，父親已換上他出門慣穿的白襯衫，從屋裡走出陽台時看了我一眼後，就不再看我的靜靜站在陽台上，面無表情，目光定定的。直到警車來……。

父親，他是一個從時代夾縫裡走過來的人。很無情的被夾在新舊時代交替的縫隙裡活著。年輕時，他父親說了就算，雖然心有不甘，但還是必須遵從父親的權威。等到他當父親時，卻不幸遇到我這種完全叛逆他權威的兒子。在我的叛逆裡受盡折磨……。

我在看守所的日子

看守所的日子，是我人生的意外經驗。

進看守所，首先你必須脫下所有衣褲，脫光光的接受從頭到腳的檢查，所有可能藏東西夾帶的部位都要檢查。連肛門都要自己扒開，讓警察用手電筒照一照。這樣的一趟檢查之後，我好像是一隻挫敗夾著尾巴的狗。

通過檢查，穿回衣服，隨身所有東西都必須交出來。然後分配牢房，分配好帶進牢房。進到牢房裡，如果你乖乖接受安排，那你就從基層幹起，擦洗廁所、洗地板、洗碗盤，甚至服侍同房裡幾個老大。甚至一天到晚被差來遣去，不如人意時，就被打被羞辱。如果你不想乖乖接受這種從基層幹起的安排，那就看你能不能讓那個原本因為你來，而有機會把工作交到你手上的人，讓他無話可說乖乖地繼續做下去。通常就是打一架，且要狠狠地打倒他，甚至要打倒所有站在他那一邊的人。我當然自知沒這個能力，只有接受該有的命運，從基層幹起。

但是，我意外的因為在看守所裡發揮了一點寫東西的能力，而竟然很快就脫離了這種從基層幹起的苦日子。

學校畢業後，我大約就沒再寫過甚麼長篇大論的文章，有也只是剛當學徒那一、二年，多少有寫一些日記。而其實當時寫日記都草草寫個幾行，彷彿是一種對自己的安慰，安慰自己還在振作，同時提醒自己不能墮落。這樣的日記，寫了一、二年就沒寫了。沒想到隔了那麼久以後，我竟然是在看守所裡重新提起筆來寫東西。

起因是我們關同一舍，且下同工廠的一個做代書的犯人，大家都找他寫聲請狀，他忙不過來，問了很多人都沒人可以幫他寫。當我進來時他問我，我答應試試看。於是他拿了些範本給我看，教我怎樣照本宣科的寫，也提醒我一些重點。我真的就拿著範本參考，開始寫起聲請狀來。且還很快就幫一個犯人達成他想回老家宜蘭服獄的聲請請求，這讓我有了信心，同時也讓別人對我有信心。隨著我愈寫愈熟練，手上的案子就愈來愈多，也就理所當然的免了我那些基層工作。因為會寫聲請狀之後的我，便成有能力回饋我那些同房們。

自從開始寫聲請狀後，我就有了一點小小地位。尤其是同房們，更是對我另眼相看。因為我常把寫聲請狀得到的好處跟他們分享。我每當幫人寫一張聲請狀，就會有份報酬，有時是幾道大菜，有時是一包長壽菸。在看守所裡吃的差，有大菜可以分享別人，別人當然對我好，至少客氣。監獄犯人不准抽菸，看守所買一包走私進來的長壽菸，大約要七、八百元。當我手上有包長壽菸，且不吝跟人分享時，許多人自然就願意對我好，跟我交朋友。於是就沒人會欺負我了。

回想起來，當時在看守所裡，竟然還因為自己能寫些東西，而得到了這些好處。但更有趣的是，我又動手寫東西了，且還寫出了些小小成就感。同時在這成就感哩，我想起國中時就有的一分文學家夢想。

看守所裡幾個印象深刻的人

想起在看守所的日子，就會有幾個人形象鮮明的浮現我眼前。

印象最深刻的，是一個叫小白的人。他是道上兄弟，平常話很少，很安靜，習慣獨來獨往，他是我下工廠工作時的小組長。我下工廠被分配到做收音機天線裝配工作。那是一種很單調的工作，重覆不斷的把一管管白鐵管連接起來，連成收音機天線。每一組六個人，有個小組長。每天固定分配到一定的工作量，做完就可以休息。通常小組長的工作，只是負責把工作量分配到每個人手上，很少會也給自己分配一份工作量的，頂多也只是在量多做不完時幫幫忙。

但是小白都給自己分配一份工作量。因為他認為，在外面再怎麼大條，進到裡面都一樣大。於是小白跟我們一樣，也每天有一份工作量要去完成。他動作很快，做完後，有時還會幫組裡其他人做。我們組裡有個聽說在外面混得滿大條的人，把做天線當作好像是羞辱他般做得心不甘情不願。常常我們做完了，他還做不到一半，我們只好幫他做。但幫他做，還被他視為理所當然，不但沒個感激，且還常常當他還在外面當老大般的對我們呼來喚去。小白跟他好好說過一、二次，他卻依然故我。

有一天，事情突然就發生，突然聽到一聲哀嚎，我嚇一跳抬起頭一看，看到那個耍大條的人，額頭像蜂窩般一個洞一個洞的鮮血汩汩而流，而小白手上握著一把做天線的白鐵管，繼續又往他額頭挫打了一下。那人連還手的機會也沒，抱著頭彎曲著身體，滾在地上，而且沒人同情他。

最後，小白被銬上手銬帶走。從此，我再也沒看到小白，只聽說他被關在獨居房，關了一個多月。關出來後，分配到別一舍去。

另外有一個人，記得好像他是偷了一堆出口電腦零件的竊盜集團裡的其中一個人。當時電腦還是昂貴的東西，所以他賺了不少錢。

看守所裡的犯人，都是被告身分，且都還在打官司，所以十個有八、九個都認為自己是無辜的，要不是被人陷害，就是被冤枉委屈。只有這個人，他從來不說自己是無辜，不表現冤枉委屈。加上他有錢，常請人吃大菜，也就人際關係很好。熟了之後，聽他說才知道，他原本是經營一家製鞋廠，因為週轉不靈，跟地下錢莊借錢，本金利息一直滾，滾到後來他根本還不起，而地下錢莊的人找他要了幾次要不到後，就放話下了最後期限，時候一到，如果沒還錢，就要讓他全家雞犬不寧。

他就在這樣已是人生走投無路時，剛好遇到朋友有門路，有這樣一個機會，讓他弄到一筆大錢把債還了。他想都不用想就毫不猶豫的參與，且還真的讓他得逞，不但債務還清，還留下一大筆錢給家人好好生活，讓他坐牢坐的無後顧之憂。

曾經聽他這樣說：「人生有時候，你明明知道前面有一個洞，跳下去會很慘。但是遇到了，你不跳不行，牙齒筋咬著，跳下去。問題是，跳得下去，也要跳得出來，跳出來了才是你的人生……。」他說他只是在付他犯罪的代價，代價付完，他人生還要重新來過。

這個人，他是我在看守所那段期間看到活得最理直氣壯的犯人。不知道出獄後，他重新再來過怎樣的人生。

當我出看守所後，很長一段時間，一直想著他說的話：「跳得進去也要跳得出來……跳出來了才是你的人生……」。

書籍介紹

本文摘錄自《未來，一直來一直來（二版）》，聯合文學出版

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作者：林正盛

出生於台東山地部落，野地裡生，野地裡長。國中畢業，十六歲起，做了十一年西點麵包工作。二十七歲，意外進入編導班，人生開始轉彎。三十一歲，在梨山經營一年果園，虧了六十萬，下山回台北。三十二歲，拍起紀錄片，至今拍有紀錄片和劇情片。代表作有《老周、老汪、阿海和他的四個工人》、《美麗在唱歌》、《春花夢露》、《放浪》、《天馬茶房》、《愛你愛我》、《魯賓遜漂流記》、《月光下我記得》。二○○一年獲柏林影展最佳導演獎並開始文學創作，完成《未來，一直來一直來》、《魯賓遜漂流記》、《青春正盛》。

這是一闕以童年、回憶、成長為主題的交響巨構，幽微而深沉的過往記憶反覆迴旋綿密鋪陳著主題，一波波推展開來，細膩真摯的筆觸，一再牽動人內心最柔軟的角落，讓人低迴再三，沉吟不已。

小時候在台東谷谷山裡那近乎與世隔絕的童年生活，形象鮮明的家人：因為母親早逝而休學在家照顧年幼作者的三姐、堅強幹練的祖母、漂泊動蕩不願落地生根的祖父、抑鬱不得志的父親、互相折磨的父子……，在作者細筆慢描裡，營造出濃厚的懷舊氛圍。

到了國中畢業，升學受挫，決心逃家自己闖天涯，他的生命有了新的變化：四處打零工的漂泊歲月、學作麵包師傅的學徒生涯、放浪形骸的沉淪日子，一直到因緣際會進入編導班，成為舉世矚目的大導演。

一個認真活過的人，在這本書中真實呈現他一路走來的艱辛歷程，彷彿一面誠實的鏡子，讓你看見自己，並且告訴你，未來，只是一直來一直來，只要勇敢面對，就有希望。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九