「我們爭的不是錢，而是尊嚴」6個QA搞懂軍人年改少了多少錢

總統蔡英文上任後推動年金改革，在公教人員退撫條例都通過後，脫鉤處理的軍人年改方案也在3月底送到立法院進行討論，除了場內立委對國防部提出的版本還有不同疑慮外，立法院外的抗議從未停歇。

本月23日，退休的警消人員動員全台各地上千人在立法院、總統府、行政院周邊遊行並企圖衝進監察院，表達對年改的不滿。25日，立法院召開軍人年改公聽會，已經在中山南路駐紮抗議超過四百天的反年改退伍軍人團體「八百壯士」則在院外集結上千人，和退休教師、公務員等反年改團體共同提出「信賴保護、不溯及既往」、「先釋憲、再審查」的訴求，希望阻擋軍公教年改方案在今年7月1日上路，抗議群眾一度還攻破立法院大門，並和媒體、警察發生肢體衝突，造成數十位記者、63位員警受傷。

國防部於去年11月提出軍人退撫新制草案重點，3月底草案正式付委，本週在立法院進行公聽會及委員會詢答，多位八百壯士代表出席公聽會時強調「我們爭的不是錢，而是軍人的尊嚴」，認為軍人年改是政府背棄對軍人的承諾。目前國民黨、親民黨都準備提出自己的版本，民進黨黨團總召柯建銘則表示，希望能在6月中通過，7月1日和公教人員的方案一起上路，讓抗議人士不滿，究竟軍人年改有什麼爭議呢？

1. 為什麼軍人需要「年金改革」？

國軍從民國85年開始，為了配合執行精實案、精進案和精粹案，開始大幅精簡人力並進行員額縮編，從45萬人減少到21萬人，現役繳費的人數越來越少，請領退休俸的人越來越多，支出增加、收入減少失衡下，導致退撫基金的餘額也越來越少，缺口逐漸擴大，年改會的基金預估報告顯示，如不改善，退撫基金將於民國109年用鑿。

國防部表示，現有軍公教人員一體適用的「提撥制」軍人年金制度，已無法解決軍人退撫基金提早破產的問題，必須有一套全新且能符合軍人職業特性，又能讓軍人退撫基金永續運作的退撫制度，才可能達到健全年金永續。

2. 軍人月退俸的計算，和以前有什麼不一樣？

目前行政院版本送立法院初審通過的「55+2」方案，指的是軍人服役滿20年，起支俸率是55%，每多1年，中將以下每年增加2.5%，上將則每年增加2%。

「起支俸率」指的是，可開始支領月退俸時（軍人為服役滿20年），每個月支配的退休金額占退休時月薪的比例，其實也是「所得替代率」的意思，只是在軍人年改中改稱為「俸率」。

根據《聯合報》報導，「舊制」為民國85年之前，軍人退休俸採「恩給制」，每年由政府編列預算發放。每個人的退俸額度，依據退伍時的階級與年資來計算。還有18%的優惠存款利息：服役期間的軍人保險，在退伍時解約發回，這筆錢可以辦理優惠存款，年利18%。

舊制公式：最後在職本俸Ｘ（前15年年資Ｘ5%＋16年起每年增加1％）+930（主食代金）

「新制」則是從民國86年起，將軍人的退休制度比照公務員，改為「提撥制」，服役期間每月由薪水中提撥一定額度存入帳戶，18%優惠存款也同步取消。新制也維持服役20年以上才能可領終身俸，計算方式是「退伍時本俸兩倍的40%起算，每年增加2%」。

新制公式：最後在職本俸Ｘ2Ｘ【40%+（服役年資-20）Ｘ2％】

而這次年改推出的「新新制」，則和「新制」一樣採取「提撥制」，同樣也以20年為終身俸起點。不同點是，提撥率將從目前的8～12%逐漸調整為12～18%，而同樣20年的年資，「新制」以40%起算，每多一年增加2%；「新新制」則以55%起算，每多一年增加2%。

「新新制」俸率採計上限，依服役實際年資計算，軍官最高俸率不超過90%、士官最高俸率不超過95%，若考績丙上或2大過被評為不適服役者，不得領月退俸，只能請領一次退伍金，避免有人一升職就退伍來支領高額月退俸，但已退役者仍維持原制度。

不過當年政府推出新制時，對舊制採取「不溯既往」，假設某軍人於民國75年任官，民國100年退伍，以民國85年為界線，他在退伍時的終身俸，前10年以舊制計算，後15年以新制計算。

但在即將上路的「新新制」，與當初「新制」上路時並未溯及既往這點不同的是，一但通過後，所有的「舊制」與「新制」都將停用，所有退役和現役軍人，都按照「新新制」重新計算退俸。

3. 軍人和公教人員的年金改革差在哪？

根據國防部說法，為了「促進招募、穩定現役、安撫退員」，以及考量軍人服役有「役期短、退除早、離退率高」的特性，和公務人員的升遷、任期及薪資結構都不同，因此設計軍人退撫制度時，特別以國家安全、國防需求為主要考量，對軍人的年改方案獨立規劃，其中幾個重要的不同點包括：

「樓地板」：軍人可領到的月退俸最低為3萬8,990元，比公教人員的3萬3,140元，高出近6千元。

「所得替代率」：年資滿35年，軍官最高俸率不超過90%、士官最高俸率不超過95%，公教人員所得替代率最高75%，分六年調降至60%。

「18％優存利率」歸零：從以前就備受爭議的軍公教18%，在軍人年改中也將取消，不論現役、退役，同時具新舊制年資者且支領月退俸的軍人，18%將在改革後第一年取消，本金退還，因取消領到的月退俸比改革前少的，差額分10年逐年調降；公教人員則是改革後的第1～2年直接將18%的優存利息降為9％，第3年就歸零退場。

4. 軍人年改到底影響了哪些人？是否「肥將官瘦小兵」？

退輔會指出，目前退伍軍人約11萬7千多人，如果依照政院版本通過後，其中51.83％會受影響，人數為5萬6,312人，分別是5,050名士官長、4萬9,029名校級軍官、2,233名將級軍官。未受影響的人則占整體48.17%。

昨（25）日立法院舉行公聽會之後，國防部的評估報告也出爐，減少額度在2萬元以下包含無影響者，計有11萬5,114人，占整體97.61%。根據《中央社》整理如下：

減少額度在「1萬元以下」計有2萬3,837人，占整體20.21％，階級分佈從中士到中將

減少額度在「1至2萬元」計有3萬4,465人，占整體29.22%

改革後減少額度在「2萬至3萬元」計有2,268人，占整體1.92%，階級分佈以上校、少將階級較多

減少額度「3萬至5萬」計有545人，占整體0.46%，階級分佈少將至上將

減少額度「5萬元以上」計有6人，均為一級上將

可以發現，整體而言對「將級」的影響較大，將級軍官每月可領到的退休金會減逾二成。《關鍵評論網》電訪退輔會說明，當所有人都一體適用新新制後，退休俸縮減幅度較大的可能狀況有幾種，如果這些條件同時具備，算下來的月退休俸就會少比較多：

原本將級軍官的「固定保障額」被取消，例如少將為7萬多，中將為8萬多

年資較短，例如20年就退役

有18%的優存利息的本金較高，例如超過300萬

另外，採取純舊制的已退役軍人包括校級等中階軍官，影響多在一成以下，少領的金額大概數千元以內，至於現役年輕軍人退伍後，領的反而比舊制多了約兩成，這主要是為了推動募兵制而規劃的。

而不受年改影響，且領月退俸的有兩類，分別每個月退休金收入在所謂的「樓地板」3萬8990元以下，以及俸率在55%以下的士官。

20180425，立法院前年改衝突夜晚｜Photo Credit: 楊景翔

5. 軍人的退休金錢從哪來？還可以撐多久？

軍人的「退撫基金」目前是民國86年沿用至今的「提撥制」，由軍人個人繳納35%費用與政府提供65%預算，共同存入基金，銓敘部負責管理投資，軍人的退撫基金現仍與公教人員綁在一起，分立基金而共同運用，退休後就可以從退撫基金中領到退休俸。

未來新制所節省的經費，將全投入軍人退撫基金，預估能保障軍人退撫金制度持續運作30年，透過撙節與挹注，使退撫基金逐漸獨立自主，進而減少政府財政負擔約2,000億，此外國防部草案重點也提及，未來會準備1,000億元預算，分成10年，每年挹注軍人退撫基金100億，避免基金破產，預估30年基本金可累積至1,931億。

6. 場外有哪些抗爭團體，分別有什麼訴求？

八百壯士：主要領導人為吳斯懷，在立法院外駐紮帳篷抗議年改超過400天，並多次集結教師、公務員團體共同抗議，批評政府污名化軍人，要求應基於「信賴保護原則」，年改不溯及既往，抗議手段激烈，有一名謬德生上校因在抗議中翻牆墜落死亡，並有幾次在陳抗中攻擊毆打警察和媒體的紀錄；訴求立法院申請大法官釋憲，認為年改的相關法案是違反憲法對其生存權和財產權的保障。

退休警消人員團體：退休公教總會、退休消防總會、退休警察總會等，發起「警消不服從」，訴求力擋7月1日年改新制退休俸實施，超過六千人集結抗議，中華民國退警總會理事長耿繼文表示，政府長期忽略警察消防值勤業務危險與辛勞，他們也對軍人年改方案優於警消感到不滿，批評政府欺負警消人員。

中華民國全國公務人員協會：理事長為李來希，多次聲援軍人反年改，也於25日當天動員退休公務人員到現場聲援八百壯士，將提起釋憲阻擋公務員和教職人員的年改方案在七月上路，目前積極邀請國民黨、親民黨立委加入連署。

全國教育產業總工會、退休教師聯誼會等：教職人員團體，除了要求暫緩實施公教退撫條例外，從過去年改分區座談到國是會議等，也都多次聲援軍人反年改，並和公務人員聯合提起大法官釋憲案。

拔菜總部、藍天行動聯盟等團體：以反對蔡英文為主要訴求的政治團體，也多次聲援軍公教反年改，出現在抗議現場時，訴求多為要求蔡英文下台，並批評獨派團體人士、強調兩岸統一等。

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核稿編輯：羊正鈺