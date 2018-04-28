除了砸缸救人，你知道司馬光還是個超資深的貓奴嗎？

說到司馬光這位歷史人物，相信大家對他砸缸救人的知名故事一定不會陌生。如果讀者朋友對於以前的歷史課程還留有些許印象，可能會進一步想到他曾與宿敵王安石爆發過激烈黨爭，或是由他主編的歷史名著《資治通鑑》。

圖片來源：維基共享 國人對於司馬光的認識大多來自砸缸救人的機智故事。

不過，各位朋友可能並不知道司馬光除了具有政治家、史學家與文學家等難以企及的多重身分之外，私底下其實還是一位飼養喵星人多年的超資深貓奴！

西元1084年，生命即將走到盡頭的司馬光為了紀念愛貓去世，特別寫了一篇名為〈貓虪傳〉的小文章。這篇文章的主角是隻名為「虪」的喵星人，按照中國古辭典《爾雅》的解釋，這個名稱則有「黑虎」的意思。

有趣的是，這隻名為虪的母貓非但並不兇猛，甚至可說是喵星人界的好貓好事代表。根據司馬光的說法，每當家中貓群開飯的時候，虪總是先等同伴吃飽之後才會上前用餐；如果其他喵星人「貓丁」過於興旺，牠還會幫忙哺育別家的小小貓。

圖片來源：作者拍攝 依照《爾雅》的解釋，虪應該是隻黑色的喵星人；不過，若從虪的個性與老虎完全相反這點來看，也不排除牠其實是隻白貓的可能性。

然而，如同好人未必長命一般，好心幫別貓帶孩子的虪，自己的孩子卻被某隻調皮的喵星人給咬死了；更糟的是，司馬光的家人誤以為是虪自己下的毒手，在痛揍牠一頓之後，便把牠轉送給附近的僧舍。

其後，蒙受了不白之冤的虪便縮在僧舍角落絕食明志。正當虪即將餓死的緊要關頭，司馬光的家人才總算意識到自己犯下的錯誤，連忙把虪接回家。至此，冤情得以洗刷的虪才總算重新恢復進食。

從此以後，司馬光一家只要新添了小貓崽，便會把牠們交給虪來哺育，而虪也把這些小小貓照顧地無微不至，甚至還曾發生牠為了保護別家的小貓崽，因而跟汪星人打架、身受重傷的小小插曲。

隨著年歲漸長，越加瘦弱的虪終於失去了捕捉老鼠的能力。以當時的標準來看，不會抓老鼠的貓便沒有飼養的價值。即便如此，收編虪多年的司馬光卻也不忍心就此將牠棄養，便經常接手餵食貓主子的重要工作。

1084年10月，高齡近20歲的虪在司馬光的溫柔守護之下，就此走完了牠那波瀾壯闊的傳奇一生。

值得一提的是，除了為虪作傳之外，司馬光還在同篇文章提及另一隻名為「山賓」的喵星人。從司馬光對於禮制和歷史的了解來推斷，山賓這個名字很可能出自性格純厚樸實的南朝儒者明山賓其人。

若要認真地論資排輩，山賓算是虪的大學長。當山賓進入司馬家大門的時候，虪還正在偉大的航道上漂流旅行著。然而，與虪那溫良恭儉讓的性格完全相反，山賓在出生之後不久，便已充分展示出「初生之貓不畏鼠」的頑皮與霸氣！

某次，年僅數個月大的山賓在外玩耍探險，意外發現有隻鼷鼠正叼著一隻大老鼠準備回家享用。

此時，初次在江湖闖蕩的山賓當下不但沒有轉身就逃，甚至還迎上前去搶劫鼷鼠的戰利品！在山賓的強勢攻擊之下，倒楣的鼷鼠最後被迫放棄食物逃之夭夭，而山賓則是得意洋洋地將到手的肥肉給拎回家。

聰明的各位或許可以猜到，既然司馬光相當喜歡虪「與貓為善」的溫順個性，就注定了他與「火爆浪子」山賓的故事最後會以悲劇收場。

某天，司馬光發現好動的山賓居然膽敢弄髒自己的珍貴藏書，便氣急敗壞地決定「流放」主子，將山賓轉送給同僚常鼎。

圖片來源：維基共享 「污書」事件促使司馬光決定將山賓趕出家門。

說也奇怪，正當司馬光想抓住山賓的時候，山賓彷彿知道這位貓奴正打算造反，竟然開始拼命掙扎！最後，司馬光只好選擇蓋山賓布袋，連貓帶袋地打包送給常鼎。

想不到才送走山賓沒過幾天，牠竟然從常家成功「越獄」，並沿著原路溜回司馬家。即便司馬光再次以蓋布袋的手法將山賓送回常家，山賓仍然不時與常鼎、司馬光合演「你抓我跑」的人貓追逐！

對此，無奈的常鼎不禁有些吃味地向僕人們抱怨：「你們雖然身為萬物之靈，卻遠不及山賓那般對主人忠心耿耿！（怒）」

即便如此，由於送出去的貓就有如潑出去的水，司馬光此時也不好意思重新收留山賓，便再三將山賓押送回常家。或許是查覺到司馬光真的鐵了心要把自己送走，山賓最後終於放棄逃家；而司馬光也因為接到調職命令，從此和山賓失去聯絡。

看完山賓的故事，讀者朋友們可能會覺得司馬光真是個不近情理的貓奴才。不過，從司馬光養過那麼多隻喵星人，卻只在〈貓虪傳〉特別提到虪與山賓的名字來看，他對山賓應該還是有所懷念，只是礙於彼此個性不和，主僕之間最後只能以分手收場。

換個角度思考，司馬光並沒有直接棄養山賓，而是替牠安排了另一個歸宿。即便是以現代的標準來看，能做到這樣也算是相當不容易了。當然，筆者在此還是要呼籲所有的寵物飼主：無論你養的是喵星人還是汪星人，你就是牠們的全世界。所以，請務必負起責任好好照顧家裡的毛小孩喔。

本文原發表於時空偵探的歷史行腳

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九