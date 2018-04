人類行為Q&A：你會跟這個人買二手車嗎？

文:喬爾・利維(Joel Levy)

在回答本節標題的問題之前,我們也許應該先思考一下:買二手車的意願,到底是何時變成評斷一個人是否值得信任的標準呢?這個問題也許有點難回答,不過,可以確定的是,在某張海報問世之後,這句話就成了人人都懂的比喻。

那張海報上面是第三十七任美國總統尼克森(Richard Nixon)——人稱「狡猾迪克」(Tricky Dicky),典型的狡詐政客——旁邊大大的標題寫著:「你會跟這個人買二手車嗎?」(Would you buy a used car from this man?)

「可靠」是我們用來評斷他人的重要特質之一,進化心理學家指出,用可靠與否來判斷他人是有理由的——在攸關生死存亡的環境下,若是誤判某個陌生人可不可靠,極有可能致命。那麼,心理學又該如何解釋人類是怎麼進行這類人際之間的判斷呢?

認知吝嗇鬼假說

早期有個理論名為「社會認知」(social cognition),認為每個人都像科學家,做出深思熟慮且理性的評估之前,會先蒐集證據並加以分析,但這個觀點被批評為不切實際 。社會心理學家現在傾向於「認知吝嗇鬼」假說(cognitive miser),認為資源有限(包括時間和腦部處理能力在內),人不得不吝嗇,不得不追求最有效率的判斷,尤其資訊往往有限的情況下。為此,人會利用經驗法則,也就是所謂的「捷思法」,這是認知上的捷徑。這樣的做法有好有壞,其中最大的特徵在於,我們很容易根據通例和刻板印象就妄下論斷。

最能定義你這個人的核心特質

那麼,究竟是哪一種捷思法影響了你對二手車業務員的判斷?一九四六年美國心理學家索羅門.艾許(Solomon Asch)做了一個經典研究,他發現人對於某個虛構人物的看法,會因為小小的變動而大幅轉向。

在他的實驗中,兩組人閱讀同一篇虛構人物的傳記簡介,但是簡介裡的文字有一點點不同,一組人看到的是,那個人被形容為「溫暖」,而另一組人則是看到「冷漠」,僅僅只是如此微小的差異,受試者對此虛構人物就有了截然不同的印象,一個是慷慨、善於交際、幽默風趣;另一個卻恰恰相反。

艾許把這個「溫暖-冷漠維度」(warm-cold dimension)稱為「核心特質」,相對於較無影響的「邊緣特質」,核心特質會強烈影響整體觀感。不過,「溫暖-冷漠」這個特質,顯然不會影響「可靠」和「值得信任」的評估。那麼,是什麼因素造成的影響?我們對於他人的性格有一套固有的理論,其中一項強調,有些個性特質會和外在特徵綁在一起,例如我們會把外表的吸引力,與其他正面特質聯想在一起,這就是所謂「光環效應」(halo effect)形成的偏見。

人帥/正真的很好

此外,人的名字也帶有一些固有的偏見包袱,因此我們會認為某些名字比較值得信任,某些則不值得信任。例如,根據一九七三年的一份研究,大衛(David)和凱倫(Karen)這兩個名字「值得信任」;艾默(Elmer)和柏莎(Bertha)則會讓人與「不好看」聯想在一起。然而,判斷一個人是否值得信任,最重要的依據或許是臉孔。

目前已有一系列研究顯示,臉部屬性會大幅影響人對於可靠與否的判斷。根據二○一四年普林斯頓大學的索佛(Carmel Sofer)和荷蘭奈梅亨大學(Radbound University Nijmegen)進行的研究,大眾臉會讓你看起來更可靠,很可能是因為「平凡典型的臉孔,會讓人產生熟悉感以及更多文化連結」。

Photo Credit: 遠流出版 臉部幾何構造的示意圖

還有研究顯示,人可能在短短三十八毫秒內,就判斷某一張臉值不值得信任,評估依據是與信任有關的臉部幾何構造。這大概是大腦中的杏仁核所做的判斷,以大腦杏仁核受損病人為對象的實驗顯示,這些病人無法判斷對方可不可靠——他們的評斷甚至往往和普遍看法背道而馳。

此外,二○一四年一項腦部顯影研究顯示,這些瞬間判斷來自於你的潛意識或前意識,然而你的意識卻毫不知情。紐約大學心理系助理教授富里曼博士(Dr. Jonathan Freeman)表示:「我們的研究發現,大腦在有意識地感知到一張臉之前,就會自動回答那張臉是否值得信任。」這也許可以用來解釋光環效應這個廣為人知的社會認知現象,也就是「第一印象很重要」這件事。

