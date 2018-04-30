人類行為Q&A：你會跟這個人買二手車嗎？

文：喬爾・利維（Joel Levy）

在回答本節標題的問題之前，我們也許應該先思考一下：買二手車的意願，到底是何時變成評斷一個人是否值得信任的標準呢？這個問題也許有點難回答，不過，可以確定的是，在某張海報問世之後，這句話就成了人人都懂的比喻。

那張海報上面是第三十七任美國總統尼克森（Richard Nixon）——人稱「狡猾迪克」（Tricky Dicky），典型的狡詐政客——旁邊大大的標題寫著：「你會跟這個人買二手車嗎？」（Would you buy a used car from this man?）

「可靠」是我們用來評斷他人的重要特質之一，進化心理學家指出，用可靠與否來判斷他人是有理由的——在攸關生死存亡的環境下，若是誤判某個陌生人可不可靠，極有可能致命。那麼，心理學又該如何解釋人類是怎麼進行這類人際之間的判斷呢？

認知吝嗇鬼假說

早期有個理論名為「社會認知」（social cognition），認為每個人都像科學家，做出深思熟慮且理性的評估之前，會先蒐集證據並加以分析，但這個觀點被批評為不切實際 。社會心理學家現在傾向於「認知吝嗇鬼」假說（cognitive miser），認為資源有限（包括時間和腦部處理能力在內），人不得不吝嗇，不得不追求最有效率的判斷，尤其資訊往往有限的情況下。為此，人會利用經驗法則，也就是所謂的「捷思法」，這是認知上的捷徑。這樣的做法有好有壞，其中最大的特徵在於，我們很容易根據通例和刻板印象就妄下論斷。

最能定義你這個人的核心特質

那麼，究竟是哪一種捷思法影響了你對二手車業務員的判斷？一九四六年美國心理學家索羅門．艾許（Solomon Asch）做了一個經典研究，他發現人對於某個虛構人物的看法，會因為小小的變動而大幅轉向。

在他的實驗中，兩組人閱讀同一篇虛構人物的傳記簡介，但是簡介裡的文字有一點點不同，一組人看到的是，那個人被形容為「溫暖」，而另一組人則是看到「冷漠」，僅僅只是如此微小的差異，受試者對此虛構人物就有了截然不同的印象，一個是慷慨、善於交際、幽默風趣；另一個卻恰恰相反。

艾許把這個「溫暖－冷漠維度」（warm-cold dimension）稱為「核心特質」，相對於較無影響的「邊緣特質」，核心特質會強烈影響整體觀感。不過，「溫暖－冷漠」這個特質，顯然不會影響「可靠」和「值得信任」的評估。那麼，是什麼因素造成的影響？我們對於他人的性格有一套固有的理論，其中一項強調，有些個性特質會和外在特徵綁在一起，例如我們會把外表的吸引力，與其他正面特質聯想在一起，這就是所謂「光環效應」（halo effect）形成的偏見。

人帥／正真的很好

此外，人的名字也帶有一些固有的偏見包袱，因此我們會認為某些名字比較值得信任，某些則不值得信任。例如，根據一九七三年的一份研究，大衛（David）和凱倫（Karen）這兩個名字「值得信任」；艾默（Elmer）和柏莎（Bertha）則會讓人與「不好看」聯想在一起。然而，判斷一個人是否值得信任，最重要的依據或許是臉孔。

目前已有一系列研究顯示，臉部屬性會大幅影響人對於可靠與否的判斷。根據二○一四年普林斯頓大學的索佛（Carmel Sofer）和荷蘭奈梅亨大學（Radbound University Nijmegen）進行的研究，大眾臉會讓你看起來更可靠，很可能是因為「平凡典型的臉孔，會讓人產生熟悉感以及更多文化連結」。

Photo Credit: 遠流出版 臉部幾何構造的示意圖

還有研究顯示，人可能在短短三十八毫秒內，就判斷某一張臉值不值得信任，評估依據是與信任有關的臉部幾何構造。這大概是大腦中的杏仁核所做的判斷，以大腦杏仁核受損病人為對象的實驗顯示，這些病人無法判斷對方可不可靠——他們的評斷甚至往往和普遍看法背道而馳。

此外，二○一四年一項腦部顯影研究顯示，這些瞬間判斷來自於你的潛意識或前意識，然而你的意識卻毫不知情。紐約大學心理系助理教授富里曼博士（Dr. Jonathan Freeman）表示：「我們的研究發現，大腦在有意識地感知到一張臉之前，就會自動回答那張臉是否值得信任。」這也許可以用來解釋光環效應這個廣為人知的社會認知現象，也就是「第一印象很重要」這件事。

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書籍介紹

本文摘錄自《為什麼有點變態，反而很可以？》，遠流出版

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作者：喬爾・利維（Joel Levy）

譯者：林錦慧

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Photo Credit: 遠流出版

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核稿編輯：潘柏翰