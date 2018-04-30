人類行為Q&A：你有辦法不透過語言便進行思考嗎？

文：喬爾・利維（Joel Levy）

奧地利哲學家維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）有句名言：「我的語言極限在哪裡，我的世界就到哪裡。」（The limits of my language mean the limits of my world.）這句話出自於他在一九二二年出版的名著《邏輯哲學簡論》（Tractatus Logico-Philosophicus）。意思是，人們的思考常會受限於語言的界限。

如果只是要思考某個想法，似乎真的不能不用語言來發想，但思考本身真的非得和語言（文字）綁在一起嗎？或者，如果某個東西真的無法以任何語言指稱，我們就沒辦法對它有個概念了嗎？

心理學界有個強勢的學派追隨維根斯坦的主張，認為思考必須仰賴語言，甚至認為只有靠著語言才能思考，這種觀點稱為「語言決定論」——就像認知是由語言決定一樣。

不熟悉的事物，名字當然不會太多

這派觀點最有影響力的擁護者，是美國語言學家沃爾夫（Benjamin Lee Whorf），以及美國語言學家兼人類學家沙皮爾（Edward Sapir），兩人的「沙皮爾－沃爾夫假說」（又稱「語言相對假說」），認為概念是由語言決定，每個文化和個人對世界的理解及感知，只有透過他們的語言才能了解。

兩人的假說成形於一九二○和一九三○年代，起因是他們觀察到所謂標準普通歐語（Standard Average European, SAE）和霍比語（Hopi，印地安部落語言）、伊努特語（Inuit，北極圈的美洲原住民語言）等較為奇特的語言之間，有顯著差異。舉個例子，沃爾夫宣稱霍比語並沒有過去、現在、未來的時態差別，而伊努特語有二十個不同的字彙來指稱「雪」；沙皮爾－沃爾夫假說因而主張，伊努特人眼中所看到的雪，種類變化多於說SAE的人；SAE使用者對雪的概念受到限制，因為他們用來指稱雪的字彙只有一、兩個。

這個經典的例子後來受到強烈挑戰，例如，沃爾夫很可能誇大了伊努特人用來指稱雪的字彙數量。另一個對語言相對假說的批評則是：如果這套理論是對的，那麼霍比語就不可能以「Hopi」這四個屬於SAE的字母表達。

憑直覺講兩個顏色，你最先想到什麼？

對顏色的感知和描述，向來是測試語言決定論的好用方式。英語有許多字彙，可用來指稱包括基本色和焦點色在內的十一個顏色（即黑、白、紅、黃、綠、藍、褐、紫、粉、橙、灰）。但世界上可用來指稱顏色的其他語言，卻不像英語這麼多。舉個例子，根據一九五四年的一項研究，新幾內亞（New Guinea）的丹尼語（Dani）中，只有兩個字用來指稱顏色，一是mola，意指明亮溫暖的顏色；一是mili，意指暗、冷的顏色。

一九六九年，美國語言學家柏林（Brent Berlin）和凱（Paul Kay）進行了一項很令人感興趣的研究，他們發現顏色的語言也有優先順序之分。假如一門語言中只能有兩個字彙來描述顏色，那一定就是黑與白；若是有三個，就會是黑、白、紅；接著才是黑、白、紅、黃、綠、藍、褐、紫、粉、橙、灰。

對語言決定論最重要的挑戰是，有充分證據顯示，儘管受限於語言，「顏色詞彙貧乏」（color-term poor）的人，還是可以辨識出所有焦點色，因為影響顏色感知的最主要因素仍是生理上的視覺，也就是說，顏色感知在跨文化之間有很強的相似之處，與語言無關，這對語言決定論的觀點無疑是一大打擊。

沒辦法說話，不代表無法思考 「沙皮爾－沃爾夫假說」並不是唯一主張語言決定思考的理論，早期行為學派的約翰．華森就曾提出一個很極端的觀點，他認為思考就是說話，是聽不到的「默讀」（subvocalization），也可說是聲帶的微弱震動。換句話說，如果你不能說話，當然也就不能思考。 華森這套被稱為「邊緣論」（peripheralism）的假說，在一九一二年提出時看似很有道理，因是當時的科技無法判定默讀會不會發生，不過一九四七年史密斯（E. M. Smith）等人，以一個充滿戲劇性的實驗推翻了華森的理論。史密斯給自己注射箭毒（一種會停止所有骨骼肌收縮的麻痺毒藥），只靠人工肺呼吸維生的他，儘管聲帶無法運作，不過仍然有思考和感知。

相關書摘 ►人類行為Q&A：你會跟這個人買二手車嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《為什麼有點變態，反而很可以？》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：喬爾・利維（Joel Levy）

譯者：林錦慧

其實，每個人都有點變態！

那些你不解的（異常）人類行為，心理學家都有答案！

人們為什麼會談戀愛？最大關鍵竟然是嗅覺？

約會時不看恐怖電影，你就虧大了，為什麼？

為什麼有的人特別容易害羞？有的人臉皮卻比防彈衣還厚？

為什麼難相處的人薪水反而高？好人真的難出頭？

何謂正常？何謂不正常？如何分辨那些讓人不安的精神病態者？

你或許讀過許多關於科普、心理學的冷知識，

閒聊時拿出來嘴，對背後的成因仍是一知半解。

本書作者喬爾．利維是英國知名科普心理學家，

他蒐集了41種很常見，你卻不知裡頭大有學問的人類行為，

用最直白簡單的語言，一次替你講清楚、說明白！

還有更多人類行為Q&A，你一定想知道：

小孩子是何時才知道，矇住眼睛不代表自己消失？

判斷一張臉是否值得信任，只需要38毫秒（眨眼都沒這麼快）？

愛抽雪茄（或香菸），可能是對童年陰影的補償心理？

不得不聽朋友抱怨時，怎麼回答能讓對方覺得你有在聽？

為什麼感冒發燒，反而覺得冷？（提示：去摸熱烤爐。）

社會在走，知識要有！就算有點變態也可以！

史上最直白有梗的科普心理學大哉問，教你撩妹、防雷、避三寶！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰