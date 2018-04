人類行為Q&A：你有辦法不透過語言便進行思考嗎？

文:喬爾・利維(Joel Levy)

奧地利哲學家維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)有句名言:「我的語言極限在哪裡,我的世界就到哪裡。」(The limits of my language mean the limits of my world.)這句話出自於他在一九二二年出版的名著《邏輯哲學簡論》(Tractatus Logico-Philosophicus)。意思是,人們的思考常會受限於語言的界限。

如果只是要思考某個想法,似乎真的不能不用語言來發想,但思考本身真的非得和語言(文字)綁在一起嗎?或者,如果某個東西真的無法以任何語言指稱,我們就沒辦法對它有個概念了嗎?

心理學界有個強勢的學派追隨維根斯坦的主張,認為思考必須仰賴語言,甚至認為只有靠著語言才能思考,這種觀點稱為「語言決定論」——就像認知是由語言決定一樣。

不熟悉的事物,名字當然不會太多

這派觀點最有影響力的擁護者,是美國語言學家沃爾夫(Benjamin Lee Whorf),以及美國語言學家兼人類學家沙皮爾(Edward Sapir),兩人的「沙皮爾-沃爾夫假說」(又稱「語言相對假說」),認為概念是由語言決定,每個文化和個人對世界的理解及感知,只有透過他們的語言才能了解。

兩人的假說成形於一九二○和一九三○年代,起因是他們觀察到所謂標準普通歐語(Standard Average European, SAE)和霍比語(Hopi,印地安部落語言)、伊努特語(Inuit,北極圈的美洲原住民語言)等較為奇特的語言之間,有顯著差異。舉個例子,沃爾夫宣稱霍比語並沒有過去、現在、未來的時態差別,而伊努特語有二十個不同的字彙來指稱「雪」;沙皮爾-沃爾夫假說因而主張,伊努特人眼中所看到的雪,種類變化多於說SAE的人;SAE使用者對雪的概念受到限制,因為他們用來指稱雪的字彙只有一、兩個。

這個經典的例子後來受到強烈挑戰,例如,沃爾夫很可能誇大了伊努特人用來指稱雪的字彙數量。另一個對語言相對假說的批評則是:如果這套理論是對的,那麼霍比語就不可能以「Hopi」這四個屬於SAE的字母表達。

憑直覺講兩個顏色,你最先想到什麼?

對顏色的感知和描述,向來是測試語言決定論的好用方式。英語有許多字彙,可用來指稱包括基本色和焦點色在內的十一個顏色(即黑、白、紅、黃、綠、藍、褐、紫、粉、橙、灰)。但世界上可用來指稱顏色的其他語言,卻不像英語這麼多。舉個例子,根據一九五四年的一項研究,新幾內亞(New Guinea)的丹尼語(Dani)中,只有兩個字用來指稱顏色,一是mola,意指明亮溫暖的顏色;一是mili,意指暗、冷的顏色。

一九六九年,美國語言學家柏林(Brent Berlin)和凱(Paul Kay)進行了一項很令人感興趣的研究,他們發現顏色的語言也有優先順序之分。假如一門語言中只能有兩個字彙來描述顏色,那一定就是黑與白;若是有三個,就會是黑、白、紅;接著才是黑、白、紅、黃、綠、藍、褐、紫、粉、橙、灰。

對語言決定論最重要的挑戰是,有充分證據顯示,儘管受限於語言,「顏色詞彙貧乏」(color-term poor)的人,還是可以辨識出所有焦點色,因為影響顏色感知的最主要因素仍是生理上的視覺,也就是說,顏色感知在跨文化之間有很強的相似之處,與語言無關,這對語言決定論的觀點無疑是一大打擊。

沒辦法說話,不代表無法思考 「沙皮爾-沃爾夫假說」並不是唯一主張語言決定思考的理論,早期行為學派的約翰.華森就曾提出一個很極端的觀點,他認為思考就是說話,是聽不到的「默讀」(subvocalization),也可說是聲帶的微弱震動。換句話說,如果你不能說話,當然也就不能思考。 華森這套被稱為「邊緣論」(peripheralism)的假說,在一九一二年提出時看似很有道理,因是當時的科技無法判定默讀會不會發生,不過一九四七年史密斯(E. M. Smith)等人,以一個充滿戲劇性的實驗推翻了華森的理論。史密斯給自己注射箭毒(一種會停止所有骨骼肌收縮的麻痺毒藥),只靠人工肺呼吸維生的他,儘管聲帶無法運作,不過仍然有思考和感知。

