以品格教育取代同志教育來杜絕霸凌？這恐怕找錯了藥方

文：畢恆達（國立台灣大學建築與城鄉研究所教授）

有一段時間，我不敢聽張惠妹的〈聽海〉，那是葉永鋕告別式上同學唱給他的歌。

葉永鋕事件發生在18年前的4月20日（該天同學發現他倒臥廁所血泊中，送醫後，隔日凌晨四點多急救無效宣告死亡）。命案發生隔天聯合晚報就有報導，但是當時的印象是一名學生在廁所意外死亡，後來台北的報紙也沒有再提起此事。直到陳俊志拍紀錄片的新聞上了中時晚報之後，我才知道葉永鋕過去經常因為其女性陰柔特質而遭到同學的欺負。在台大上課談及此事，也有不只一位研究生提到成長經驗中有類似非常不愉快的經驗。同樣有人不敢上廁所，被同學嘲笑是娘娘腔。一個教育環境如果如此不友善，學生如何能夠快樂地學習。

八零年代台灣婦運興起之後，處理比較多女性學習受到歧視的經驗，檢視教科書中的性別刻板印象、討論師生互動中的重男輕女，以及性騷擾性侵害等議題，但是對於男性性別特質並沒有特別注意，然而無論是歧視女性、歧視同性戀、歧視具有女性陰柔氣質的男生都是男性權力宰制的展現。

當時，性別問題對許多地方政府而言是個全新的議題，通常缺少處理的經驗與能力。高樹國中或屏東縣政府，如果沒有媒體的壓力，恐怕也不會認真討論此事。在陳俊志的穿針引線下，當時教育部兩性平等教育委員會（現在稱為性別平等教育委員會）小組召集人蘇芊玲老師提案成立教育部的調查小組，也邀請屏東縣政府人員一起加入小組。蘇芊玲、紀惠容、王麗容和我四人兩次南下屏東，聽取當地督學簡報、勘查校園現場，並訪談多位教師、大多數行政人員，以及三位葉永鋕的同班好友，同時探視葉媽媽陳君汝，並到屏東基督教醫院，聽取醫師、社工、人本辦公室的簡報。

此外，蘇老師介紹一位當地律師給葉媽媽，給她法律專業的諮詢協助，並花許多時間陪伴她，同時也託人帶了幾本書給永鋕的同學，安慰他們頓失好友的傷心與恐懼。這些事情，學校、縣府和教育部並不會做。

接下來的事情大家都知道了，教育部推行友善校園運動，正在研議中的兩性平等教育法也順勢改名為性別平等教育法。過去偏重女性的性別教育，開始明確涵蓋性別、性別特質、性取向等不同內涵。

我由於參與針對葉永鋕身邊的老師、同學、家人的訪談，根據筆記整理訪談稿、撰寫調查報告，許多情景歷歷在目。例如有老師抱怨葉永鋕只跟女同學聊天，不願與男同學來往。葉媽媽在葉永鋕死後，在書本裡發現了求救的字條。那段時間，我不太敢講述葉永鋕的案例，怕擋不住難過的情緒。

葉永鋕因為陰柔特質而遭受欺負毋庸置疑，但他是不是男同志無人知曉。學校老師雖再三表示他絕對不是男同志，但排拒並歧視女性特質與歧視同性戀，同樣是建構異性戀男子氣概的重要機制。大眾也經常將男同志與娘娘腔掛勾。有人批評同志團體消費葉永鋕的死，是不是消費，葉媽媽出席同志大遊行，說「我救不了我的小孩，我要救跟他一樣的小孩」，鼓勵同志們要勇敢要堅持，給了最好的回答。

也有老師批評，葉永鋕被符碼化成為柔弱、乖巧需要保護的乖孩子，並質疑葉永鋕的形象只能是乖孩子嗎？可是，葉永鋕是個真實的人物，不是小說電影中虛構的典型啊。他確實遭到各種欺負，但同時他也喜歡唱歌、上課不專心、愛打毛線，希望未來讀烹飪學校啊。他們也問，在臉書上貼清涼照、在火車上口交的也可以是玫瑰少年嗎？總之，他們批評推廣性別平等教育的教師「恐性」。如果這樣，倒是很好奇他們怎麼看，或者有沒有想要聲援，被盟盟到處追殺的以保險套、假陽具進行性別平等教學的國小老師？

葉永鋕受到多重的校園霸凌，從要求代寫作業、脫褲子，到肢體攻擊，而霸凌者從經濟階級角度來看也是社會的弱勢，這些是事實，但是這無法否認陰柔的性別特質是影響他校園經驗的主要因素。有家長團體主張以品格教育取代同志教育來杜絕霸凌，這恐怕找錯了藥方。品格是一個頗為空洞的詞語，西方不乏神父性侵孩童的案例，他們缺乏品格教育嗎？如果沒有針對具體的社會／性別結構問題進行解析，空談品格或尊重，難以改變現實。歌手陶喆曾說，女人會吵會鬧，但車子不會。車子壞了可以修，但女人不能修理。辜寬敏質疑穿裙子的怎麼統帥三軍？他們需要的是品格教育，還是性別教育？

有些家長對於「同性戀恐懼症」一詞耿耿於懷。「同性戀恐懼症」是英文「homophobia」的中文翻譯，與性別歧視、種族歧視類似，是對於不同性取向的同性戀者抱持負面甚至恐懼的態度。它可以透過法令制度、文化論述來維持；不只是異性戀，同性戀者也可能內化了這種偏見與污名。至於同性戀恐懼症是一種精神疾病，這是這些家長團體自己說的。他們又主張要尊重差異，對啊，真正的尊重差異就是尊重同性戀的存在，而不是尊重對他者的歧視與污名，就像我們不該尊重對於女性或原住民的偏見與歧視。

出自對於名詞涵意的誤解，反對同志教育的人士也對「異性戀霸權」這個名詞非常不滿。「異性戀霸權」指的是我們的社會性別實踐，將異性戀視為自然與規範，從法令制度到文化習俗都以異性戀的觀點來設計，而生活其中的大眾則產生自願性地服從。不只異性戀，有些同性戀也參與了這個霸權的維繫。這個概念說明的是一個社會的性別運作，並不是指責特定的個人。他們還創了一些新名詞，例如「歧視多數」、「同性戀霸權」。事實上，同性戀無論從政府資源到權力分配都是弱勢邊緣者，「同性戀霸權」這個詞目前在邏輯上就不可能存在。

九零年代台灣的同志運動還要採取異性戀代言，或者戴面具的集體現身策略。當時，台大即使對同志相對友善，仍然有許多同志不敢向同學或老師出櫃。2004年通過性別平等教育法之後，接受性平教育洗禮的年輕學子，已經不像過去那麼無助、看不到未來的希望。隨著網路普及，同志資訊傳播更遠更快，在課堂上揭露自己同志身份的學生愈來愈多，同學也以平常心看待。這幾年台灣同志處境的快速變化，超乎想像，其中一個原因恐怕是在漸趨友善的都會校園環境中，出櫃的同志人數日益增多，年輕的異性戀者多多少少都會有同性戀的好友。與同性戀朋友親身交往的經驗，讓更多異性戀者願意支持同運來支持自己的朋友。

另外一個原因則是保守宗教團體從政治遊說、街頭遊行、網路文宣等管道，全面地阻擋同志運動與同志教育。他們在網路到處流傳的反同言論，背後傳達著對於同志的貶抑與憎恨，反而激發了更多本來覺得事不關己的異性戀者，因為受不了這種仇恨言論或者出於同情同性戀的處境，而願意為同婚走上街頭。而民調也顯示，對於同婚的態度，其中「世代」的差異最為顯著。愈晚出生的世代，無論同志資訊或認識同志的經驗都愈多，因此就愈支持同婚。

是否贊成婚姻制度或者同性婚姻都是可以辯論的議題，但是關鍵在於如何看待同性戀的存在。衛生福利部已經明確禁止「性傾向扭轉治療」，未來任何試圖扭轉或改變同志性傾向的醫療行為，都屬違法。台灣有二千三百多萬人口，如果以5%的同性戀人口估算，就有超過一百萬的同性戀者與家庭。同志教育要傳達的理念就是，讓學童知道這個社會現實的存在。過去在鋪天蓋地的異性戀體制下，同性戀者並沒有因為接受教育就變成異性戀，而「性傾向扭轉治療」也宣告無效，家長們大可放心，學童不會因為同志教育就變成同性戀。然而如果走回頭路，取消了中小學的同志教育，而家長又不接受同性戀，這些同志小孩，如果又沒有得到足夠的社會支持，一則生活會更為壓抑痛苦，再則與父母的關係會因此而疏遠，這應該也不是家長所樂見。

老實講，支持同志教育的理由明顯可見，它幫助我們看見、理解與自己不一樣的人。倒是反對同志教育，甚至不惜耗費公帑提議公投的人，可以問問自己到底在怕什麼？何以對異性戀認同如此沒有信心？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航