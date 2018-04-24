尼加拉瓜「反年改」暴動釀27死、記者遭「擊斃」，總統緊急撤案

台灣的年金改革即將進入最後一部分軍人年改，不過台灣的中美洲邦交國尼加拉瓜最近才因為年金改革，爆發大規模的抗議示威，死亡人數至少27人，受傷人數破百，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）雖然緊急宣布撤案，但整個抗議示威的焦點，已經轉移至民眾對政府專制、警察暴力的不滿，已經在位12年的奧蒂嘉總統也被要求下台。

（中央社）尼加拉瓜爆發反年金改革大型抗議潮，總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）昨天急撤年改案，但街頭今天依舊暴亂不止，死亡人數上升到至少27人。

法新社報導，引領抗爭的學生誓言，直至72歲的總統和他任副總統的妻子穆利優（Rosario Murillo）下台前，示威不會中斷。為緩解緊張情勢，奧蒂嘉和穆利優舉行記者會，承諾釋放抗爭期間遭捕人士，以「創造對話基礎」。

這個中美洲小國如今政局動盪，華府已準備下令，要美國駐當地外交人員的家屬離境。

焦頭爛額的奧蒂嘉昨天試圖以撤回年改案安撫示威人士。這項年改方案是為尼加拉瓜社會保障研究所（INSS）7600萬美元且日益增加的虧損解套，恐會提高勞雇雙方成本、削減利益。

26歲政治系學生拉米雷斯（Clifford Ramirez）告訴法新社：

「抗爭不再只關乎社會保障研究所，而是對抗這個剝奪表意自由、新聞自由及和平示威權利的政府。我們認為已經沒什麼對話空間了。」

尼加拉瓜「年改」改了什麼？

《轉角國際》報導，目前尼國的退休金系統，是由中央所屬的「尼加拉瓜社會安全保險會」（INSS）負責。然而隨著國家退休人口的增加與老化，加上尼國經濟發展的停滯，自2013年以來INSS就陷入長年的虧損狀態；因此包括IMF，或者是穆迪公司、標準普爾，都曾於2017年對尼加拉瓜發出「年改警報」。

IMF認為，若是年金制度不動，INSS的儲備流動資產將在2019年「全面耗盡」。在人口趨勢不變的狀況下，未來30年內，尼國退休金體系都得由政府預算直接支應，否則必將破產；但年金缺口若全由政府吸收，卻將使尼加拉瓜的財政健康與信用評等，進一步惡化。

各方壓力之下，曾是中美洲左翼領袖的桑定黨總統奧蒂嘉，最終在4月16日宣布了爭議的年改方案：自今年7月開始，現役勞工的退休金法定提撥額度，將從目前的6.25%拉高至7%；雇主的提撥比率，也將從19％調升至21％，並在2020年前達到22.5%的提撥水準。

但在退休金自提率增加的同時，奧蒂嘉政府也以「分擔高齡健康保險」為由，將目前年金受益人的提領額度，同步刪減5%。

奧蒂嘉政府宣布通過年金改革方案後，引發民怨，各地開始舉行反年改示威，警民衝突不斷，《東森新聞》報導，除了示威遊行外，當地社會動亂也讓治安敗壞，也有民眾趁混亂闖進商場搬走物資，警方雖然趕到，但貨架上早就被搬光，留下滿地垃圾和被破壞的鐵捲門。

記者在示威中死亡引眾怒

《聯合新聞網》報導，在尼加拉瓜各地都有反年改示威的同時，警方軍隊也強力部署並和示威民眾發生衝突，1名記者甘納（Ángel Gahona）在20日在加勒比海海濱城市布魯菲爾茲，透過臉書直播新聞現場時被子彈擊中，甘納在送醫途中身亡，另有1名警察也於同日死於暴力示威衝突。

《轉角國際》報導，這名記者服務於尼國《第六台》新聞主題節目〈經線報導〉，當時正在直播實地市警民衝突的即時現場，但在夜間混亂中，甘納頭部中槍、當場身亡，這些畫面也毫無遮掩地透過Facebook直播同步「公開放送」出去。

《新唐人》報導，與他同行的記者拉卡祐（Ileana Lacayo）告訴電視台Canal 15：「我們認為開槍者是一名狙擊手，不是那些抗議的年輕人…當時唯一持有武器的人是警方和鎮暴警察。」

Reporter Angel Gahona shot dead during live broadcast in Nicaragua from Harmukh News on Vimeo.

甘納的死，加劇了尼加拉瓜群眾示威的憤意，暴亂慘事甚至震動了天主教教宗方濟各，教宗公開呼籲「尼國冷靜」。《中央廣播電台》報導，美國國務院22日發表聲明，對生命損失表示遺憾，並呼籲尼加拉瓜政府究責，聲明中說：「我們譴責暴力以及警方過度使用武力。公民只是在行使憲法所賦予的言論和集會自由。」

政府機關建築遭到破壞和縱火，抗議民眾則指控鎮暴警察和軍隊施暴最嚴重，國際特赦組織說，尼國當局對異議人士執行「恐怖鎮壓」。



這也讓民眾對年改的不滿逐漸擴大延伸至對於警察暴力、言論自由箝制等議題，因為在這名記者遇害前，負責採訪工作的其他記者也一再遭到攻擊、短暫被拘押，採訪設備遭竊等，尼加拉瓜政府更早在19日就取消4家獨立電視台的播放執照，有數個新聞台因為報導反年改示威而被禁播。

政府願讓步協商，但企業民眾都不領情

一開始奧蒂嘉政府態度強硬，認為民眾是遭到反對黨的操弄，《東森新聞》報導，尼加拉瓜第一夫人兼副總統穆麗優還指控示威者是「吸血鬼」。

暴動開始四天後，奧蒂嘉於21日首次呼籲協商，他在電視向全國發表演說，表達自己願意檢討年改措施：「如果我們討論發現實施改革的更好方法，法規可以修改或以新法取而代之。」邀請民間企業參與，並強調年改措施7月1日之前不會生效，給予政府和民間充分時間可協商談判。

然而，尼國影響力強大的商業組織民間企業最高委員會（Cosep）發表聲明說，除非停止警察暴力、釋放被拘留的民眾，言論自由被保障，否則他們不會參與談判，不到24小時，奧蒂嘉再度發表全國演說，宣布取消年改。

《地球圖輯隊》報導，奧蒂嘉說，「先前在 2018年4月16日提到的決定、那個導致現在情勢的決定，現在已經被撤銷、取消、擱置了。」不過政府仍強調退休金改革有助於改善國家財務狀況，奧蒂嘉說，他們不久後還是會針對強化社會保障體系提出新計畫。

然而此時民眾的怒火已經一發不可收拾，一民參與示威行動的大學生說，當局應該立刻釋放被拘留者的示威者，警察局長也應該馬上辭職，

「這不僅是一時的抗爭。這個獨裁者已經在位快12年，人們再也受不了了。」

奧蒂嘉曾在1980年代治理過尼加拉瓜，並在2007年重新當選為總統，然而，他取消了總統任期制，被控干涉國會、最高法院、選委會、地方選舉等而飽受批評，也有人擔心奧蒂嘉正在朝獨裁政權邁進。

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核稿編輯：羊正鈺