軍人退伍出路只有「保全、保險、保安」，莫怪募兵成效不彰

文：謝其政

依《憲法》第20條人民有依法律服兵役之義務。國軍精實計劃案，裁減兵源，兵役制度從徵兵制改成募兵制，國防部祭出柔性美女牌及諸多福利向年輕人招手，但募兵成效不彰。何令致之？孰令致之？

保家衛國是軍人的職責，更要以犧牲生命為代價，捍衛軍魂。自古好男不當兵，好鐵不打釘之刻板印象深植人心。軍中因任務、勤務之需24小時在營待命是常態，軍旅生活相對單調、苦悶。

服從是軍人的天職，在部隊裡不講道理，講的是階級、服從，此一生態與年輕世代格格不入，而部隊為了便於管理，幹部主導、暗示、默許……老兵動用私刑，毆打新兵絕非傳聞，此種潛規則汙染了部隊形象。在部隊沒有真相，造假、弄假是常態，裝備檢查是假的，每個月定期召開的所謂榮譽團結會，會議中的發言盡是歌頌長官的發言，鼓勵小兵睜眼說瞎話。

公教版年金改革案磨刀霍霍，刀刀指向公教人員，難讓軍人不憂寒蟬效應，而有兔死狐悲之情愫。

軍人的養成訓練有體能、戰技。戰爭本來就是殘酷的，陣前殺敵，殺人放火，軍人本色。依現行制度40歲解甲歸田的退役士官兵，將青春與人生的精華奉獻給了部隊，回首來時路，一身殺人放火的本領似乎很難在職場發揮所長，前途茫茫，毫無願景可言。

在民間職涯運用軍中所學，並非不可能

蘇東坡的《西林壁詩》寫道，橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同，不識廬山真面目，只緣身在此山中。要讓年輕人願意從軍，最重要的是要讓退伍軍人有願景，尤其是正值4、50歲之壯年退伍時，可以將部隊訓練打下的體能、不同兵種所積累之技能，成功轉型應用於民間專長。務必讓士官兵在軍旅所學專長，在民間亦可找到舞台，舞台是必須經營的，如果身懷各種絕技的退伍士官兵，能將絕技找到出口，路是無限寬廣。

飛官一旦退伍，等著他們的是民航機的機師。帶兵打仗，運籌帷幄，決勝於千里之外的將領，等待他的是民營企業經理人。在軍中，兵工或兵工學校，生產、製造、保養軍工品，兵工學校雖以講授軍工品如戰車、武器為主要課程，但其基本架構與工學院相去不遠。在軍中，工兵構築工事，戰場挖戰壕、架橋開路、拆除地雷，若能善用此專長投身民間，無限可能。其他如醫官回到民間任醫師，特種部隊在軍中所打造出鋼鐵般的體魄，佐以矯健的身手，不正是專業保鑣的不二人選嗎？

新兵入伍都會普查其民間專長，依其專長任務編組，把對的人放在對的位置上。古代役政，屯田政策，養兵於民，春耕時的農忙兵轉為農，從事生產，秋收後的農閒，農轉兵從事軍訓。飛官、將領回到民間有有令人稱羨的工作、職務相迎僅少數特例。要讓年輕人願意投身軍旅，先要讓軍人產生榮譽感，並以身著的這身軍服為榮，紀律嚴明的軍中文化所散發出的效率、有序應形成一種職場正能量。士官兵退伍前應由國防部主導，依渠等軍中專長造冊，依專長推薦到民間的退伍士官兵將軍中專長在民間發揚光大，並形成良性循環。

退伍無後顧之憂，優質人才自然會來從軍

台灣兵役制度除募兵困難外，軍校招生困難更是隱憂。西點軍校，是美國可能也是全世界第一流的軍事學校，畢業生優秀表現，西點桂冠成了軍人至高榮耀。在台灣，軍校生源不足，接受軍官養成教育的學生或學員，過篩時因篩子網目過大甚或未經篩選全數錄取，品質參差不齊。沒有一流品質的軍官，似乎很難以身為軍官為榮，又如何打造一流的部隊？士官兵品質參差不齊，從入伍之日就開時數饅頭。在營時，如何能形塑出軍人的武德、軍魂與榮耀，退伍時，又憑甚麼能力在職場與人競爭呢？

職業軍人依現行制度，除了少數有幸有機會晉升上校、將官者外，都面臨4、50歲之壯年必須被迫退伍之壓力。壯年退伍後的士官兵，人生還有很長的路要走，職業軍人無法照顧軍人之一生，將軍中專長有效轉型為民間專長，並設有專職輔導機制發展事業第二春，讓職業軍人看到希望與未來。否則，迎接退伍士官兵的只能是工時長、工資不穩的保全、保險、保安等所謂三保業。軍人失去軍人的榮耀、希望與未來，募兵困難的困境難除。

延伸閱讀

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航