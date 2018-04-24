國道三死肇事司機竟連上22天班，「疲勞駕駛」一年造成2675人傷亡

昨（23）日清晨5時，在國道1號南下台南麻豆路段，發生一起車禍，國道公路警察局第四公路警察大隊2名員警，與大貨車駕駛共3人，在路肩進行開單取締作業時，遭另一輛大貨車追撞，3人當場死亡，經調查發現，肇事司機四月開始至今完全沒有休假，已連續上22天班，加班時數更高達66小時。

（中央社）聯全通運駕駛陸乙豪23日在國道麻豆段追撞造成3死意外，高市府勞工局赴位於路竹區的營業處所稽查，查出陸男連續出勤22天未例休等多項違規，將依《勞基法》加重裁罰300萬元。

勞工局昨日下午派員到路竹區的聯全通運公司營業派車處進行勞動檢查，針對駕駛排班情形稽查，陸乙豪自高雄出車後，在返回高雄途中釀禍。高雄市政府勞工局今天發布新聞稿說明稽查及取得派車表比對情形。

依勞工局取得聯全通運4月份派車單、車輛大餅圖等出勤資料初步判斷，陸乙豪自4月1日至22日，連續出勤22天，其間沒有例休；而且在這期間，陸男「一天工作超過12小時」的天數至少有7天；4月份至21日止，總計加班時數也已超過法定46小時。

勞工局指出，陸男輪班間隔休息時間也多不足11小時，這些部分涉違反《勞動基準法》第32條、34條及36條等情況相當嚴重。

勞工局主任秘書皮忠謀告訴中央社記者，掌握路竹派車的所有出車資料，做出清楚的比對並認定聯全通運對於勞工的出勤排班違反《勞基法》。

另外依勞工局資料，聯全通運在2017年8月，曾因使勞工連續工作超過7日以上、未給付假日工資，遭裁處4萬元在案。這次又涉使勞工連續出勤22天，勞工嚴重過勞，在綜合所有事證查核屬實，依法加重裁處罰鍰300萬元。

勞工局提醒，疲勞駕駛是過勞發病的高風險族群，除了有自身危險，也會危及乘客、用路人，以及交通執法員警的安全，促企業界要遵守法令。

國道公路警察局四大隊員警郭振雄、葉家豪昨天清晨4時多在國道1號南下308公里附近，攔查取締由蕭姓男子駕駛的違規貨車後，在路肩處理罰單事宜。隨後由陸乙豪駕駛大貨車自後方追撞，造成站在警車與違規貨車之間的郭、葉、蕭3人當場死亡。全案昨晚移送台南地檢署複訊，檢察官訊後認為陸男犯嫌重大，但無羈押必要，諭令以新台幣10萬元具保。

司機坦承意外發生時極度疲勞，四月加班時數已達66小時

《鏡週刊》報導， 陸乙豪偵訊時供稱因開車精神不繼打瞌睡，看到車前有狀況時反應來不及，追撞前車造成重大事故，他當懊悔，但事故當時，先撞到貨車還是警車，都搞不清楚，可見過勞開車情況相當嚴重。陸乙豪坦承，

因為感冒，但想說要多賺點錢，還是吃了妻子給的感冒藥後上路，前天下午五時從高雄出發，沿路送貨，一天之內開車12小時，路程超過500公里，發生事故當時，他已經極度疲勞，眼睛都快瞇上，車輛偏移不自知，發現前方有狀況，連煞車都來不及踩就撞上。

「疲勞駕駛」風險不輸酒駕

《自由時報》報導，分心駕駛是造成交通事故主要原因之一，根據交通部的統計，分心與疲勞駕駛占交通事故原因達兩成，2016年更多達2,304人次疲勞駕駛而肇事，造成2,675人次傷亡。交通部道安會執秘謝銘鴻直言，疲勞駕駛高風險不亞於酒駕。

謝銘鴻說，國內注重酒駕之餘卻疏忽疲勞駕駛，國外研究疲勞駕駛風險不亞於酒駕，容易產生致命、致傷風險，美國平均5起事故就有1起為疲勞駕駛。

但疲勞駕駛難以認定，警察或科學儀器無法根據駕駛車輛軌跡判定，難靠外在執法，須自我約束並加強駕駛人意識。無論是因工作型態、或個人體質、心理因素而睡眠不足，交通部與相關單位往後將針對所有駕駛人加強宣導。

高公局副局長吳木富也指出，疲勞駕駛的原因有許多，並不只有交通管理上的問題，還包括駕駛本人超時工作、加班、兼差，或熬夜、應酬、服藥等私人生活習慣等，除了駕駛應注意休息，工作超時也是一大因素，交通取締是最後手段。

疲勞駕駛的取締實務上，也有一定難度，因為難以舉證，須根據行車紀錄、排班紀錄等調查，交通單位除了加強宣導，目前也加裝突出路面的路上標鈕，一旦駕駛人偏離車道，發揮提醒效果，國內車輛研究單位與車廠也正研發防瞌睡裝置等設備。

他表示，高公局始終呼籲用路人避免疲勞駕駛，並提醒用路人若發現有車輛在路面上左右飄移，應盡量遠離，國道警察也會前往引導至路肩，避免釀禍；國道部分休息站也為駕駛設置休息室，讓駕駛一旦有疲勞狀況，可就近找地方休息。

勞動部：將對客運貨運業密集勞檢

《聯合新聞網》報導，勞動部今日也對此事發新聞稿回應，表示即日起會將汽車貨運業及客運業視為勞動檢查的重點對象，近二年勞檢事業單位共計2,121家、檢查4,797場次，其中發現407家違反法令，開罰共3,841萬元，違規家數比率約為19.2%。

職安署業務組長林毓堂說，職安署原在今年度已規劃專案勞檢，但因此事發生，即日起將請各地方主管機關，針對過去違規事業單位、汽車貨運業及客運業的駕駛工時實施高密度、高強度的檢查，如有違法，將嚴查重罰。

司機過勞已成常態？工會：堅決反對鬆綁七休一

《自由時報》報導，台灣汽車客運業產業工會秘書彭宏達則表示，客運、貨運業駕駛現階段的勞動條件已經相當惡劣，駕駛工作需要高度專注力，資方團體、交通部卻仍在爭取駕駛鬆綁七休一、駕駛可連續出勤12天，他們會堅決反對。

對於勞動部職業安全衛生署近2年稽查有近二成的貨運、客運事業單位違規，彭宏達直言「這個數字絕對是低估了」，仍有許多違規黑數未被查獲，資方團體已經將罰鍰當作經營成本的一部分了，對於鬆綁七休一反對到底。

《蘋果日報》報導，台灣汽車貨運倉儲業產業工會理事長林志雄表示，貨運業長期有勞資不協調的狀況，加上現今法令的不明確，並無法真正保障駕駛的權益；林志雄也提到，許多公司為節省成本，「開車、搬貨、雜事什麼的都只交給一個司機做。」超時與過勞的問題就愈來愈多，司機也無法循正常管道申訴。

「過勞的司機就是個不定時炸彈，隨時會造成許多家庭破碎。」林志雄無奈表示，貨運業過勞風險比任何行業都大，若沒有更好的福利與法規，就無法避免更多意外。

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核稿編輯：羊正鈺